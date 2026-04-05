Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 6., hétfő Bíborka, Vilmos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt húsvét
"Minden rám vár!" − Tényleg megöli a házimunka a szerelmet?

Jónás Ágnes
2026.04.05.
Egy friss kutatás szerint minden ötödik nő komolyan elgondolkodik a különváláson. Pontosabban akkor játszanak el a gondolattal, amikor a házimunka és egyéb háztartási feladatok tartósan és kizárólag rájuk hárulnak. Utánajártunk, milyen alapvető változások lennének szükségesek ahhoz, hogy ne kerüljön sor a kenyértörésre.

A német felmérés szerint a nők átlagosan heti körülbelül 13 órával több ház körüli teendőt látnak el, mint a férfiak. Ez a finoman szólva is brutális aránytalanság nem csupán mindennapi feszültséget szül, hanem hosszabb távon a párkapcsolat stabilitását is veszélyeztetheti – a házimunka tehát simán válóok is lehet. 

Házimunka főkép, fiatal nő takarít
A házimunka sokak szerint láthatatlan tevékenység, amiben a legtöbb férfi valamiért nagyon nem szeretne osztozni a párjával.
Forrás:  123rf.com
  • A nők heti átlagban kb. 13 órával több házimunkát végeznek, ami komoly egyenlőtlenséget teremt, és hosszú távon akár a párkapcsolat felbomlásához is vezethet.
  • A mentális teher is főként a nőkre hárul, ami kimerültséget és konfliktusokat okozhat.
  • A szakértők szerint az igazságosabb feladatmegosztás kulcsfontosságú lehet a párkapcsolatok stabilitásának megőrzésében.

A házimunka továbbra is a nőkre hárul 

A hagyományos háztartási teendők – például a főzés, a takarítás vagy a mosás – rengeteg időt vesznek el és továbbra is leginkább a nőkre hárulnak, míg a férfiak inkább vállalják a különféle javítási, karbantartási feladatokat. Vagy azt sem, és inkább szakembert hívnak. 

A női agy túlstimulálódik a folyamatos mentális tehertől

A szervezéssel, időzítéssel és a folyamatos tervezéssel járó mentális teher is jellemzően a nőket sújtja, és ez az állandó készenléti állapot idővel kimerültséghez, túlstimulálódáshoz vezethet. Ez az a pont, amikor sok nő úgy érzi, hogy nem oszlik meg igazságosan a teher a kapcsolatban, és igen, ilyenkor kezdenek olyan mondatokat kiabálni, hogy „Minden rám vár! Tényleg akkora teljesítmény lenne legalább a szemetet kivinned?!

A gyerekek érkezése után a háztartási feladatok gyarapodnak, a nők kénytelenek még több terhet magukra vállalni. E ponton jönnek a „Már nem bírom tovább egyedül!” és a „Még jó, hogy eljársz dolgozni, ha már mindent én csinálok" ironikus mondatok. 

Házimunka és kiégés, nő a kanapén
Egy idő után minden idegrendszer felmondja a szolgálatot, amennyiben túl sok feladatra kell koncentrálni.
Forrás: 123rf.com

A külső segítség is szóba kerülhet

A kutatás készítői hangsúlyozzák, hogy az igazságos feladatmegosztás nemcsak a mindennapok terhét csökkentené, hanem a párkapcsolatok hosszú távú működésének is egyik kulcsa lehetne. A vizsgálat egyik szerzője, Leonie Kleinschrot szerint a nők tehermentesítésében akár az is fontos szerepet játszhat, ha a család időnként külső segítséget venne igénybe. Emellett a rugalmasabb munkarend különösen az apák számára teremthetne nagyobb lehetőséget arra, hogy már korán aktívabban részt vegyenek a háztartási és családi feladatokban. A kutatás másik társszerzője, Detlev Lück szerint ez nemcsak a nők terheit enyhítené, hanem az apák és gyermekeik közötti kapcsolatot is erősítené. 

Precedensértékű ítéletet hozott 2021-ben egy pekingi bíróság: váláskor arra köteleztek egy férfit, hogy visszamenőleg fizessen bő kétmillió forintot a volt feleségének az elmúlt öt évben elvégzett házimunkáért. A nő a bírónak elpanaszolta ugyanis, hogy jóval több feladatot vállalt a gyermekek ellátásában a házasságuk alatt, mint a férfi, ráadásul ő végezte az összes háztartási munkát is. A férje ezekből a feladatokból egyáltalán nem vette ki a részét. 

Házimunka és munkamegosztás − Hogyan ne menjen rá a párkapcsolatod?

Amikor épp az agyunkra megy a párunk viselkedése, pontosabban az, hogy nem vesz részt a házimunkában, gyakran esünk abba a hibába, hogy az ő viselkedését minősítjük, őt hibáztatjuk vagy utasítjuk. Ezzel csak azt érjük el, hogy védekezzen. 

Ha viszont őszintén és tényszerűen közöljük a saját érzéseinket (például: Nagyon kimerít a sok teendő, olyan sokat jelentene, ha segítenél), akkor esélyt adunk neki, hogy megértse, mi zajlik bennünk. 

Így sokkal nagyobb valószínűséggel hallja meg a mondanivalónkat, és változtat a hozzáállásán.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
