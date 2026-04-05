"Minden rám vár!" − Tényleg megöli a házimunka a szerelmet?

A német felmérés szerint a nők átlagosan heti körülbelül 13 órával több ház körüli teendőt látnak el, mint a férfiak. Ez a finoman szólva is brutális aránytalanság nem csupán mindennapi feszültséget szül, hanem hosszabb távon a párkapcsolat stabilitását is veszélyeztetheti – a házimunka tehát simán válóok is lehet.

A házimunka sokak szerint láthatatlan tevékenység, amiben a legtöbb férfi valamiért nagyon nem szeretne osztozni a párjával.

A nők heti átlagban kb. 13 órával több házimunkát végeznek, ami komoly egyenlőtlenséget teremt, és hosszú távon akár a párkapcsolat felbomlásához is vezethet.

A mentális teher is főként a nőkre hárul, ami kimerültséget és konfliktusokat okozhat.

A szakértők szerint az igazságosabb feladatmegosztás kulcsfontosságú lehet a párkapcsolatok stabilitásának megőrzésében.

A házimunka továbbra is a nőkre hárul

A hagyományos háztartási teendők – például a főzés, a takarítás vagy a mosás – rengeteg időt vesznek el és továbbra is leginkább a nőkre hárulnak, míg a férfiak inkább vállalják a különféle javítási, karbantartási feladatokat. Vagy azt sem, és inkább szakembert hívnak.

A női agy túlstimulálódik a folyamatos mentális tehertől

A szervezéssel, időzítéssel és a folyamatos tervezéssel járó mentális teher is jellemzően a nőket sújtja, és ez az állandó készenléti állapot idővel kimerültséghez, túlstimulálódáshoz vezethet. Ez az a pont, amikor sok nő úgy érzi, hogy nem oszlik meg igazságosan a teher a kapcsolatban, és igen, ilyenkor kezdenek olyan mondatokat kiabálni, hogy „Minden rám vár! Tényleg akkora teljesítmény lenne legalább a szemetet kivinned?!”

A gyerekek érkezése után a háztartási feladatok gyarapodnak, a nők kénytelenek még több terhet magukra vállalni. E ponton jönnek a „Már nem bírom tovább egyedül!” és a „Még jó, hogy eljársz dolgozni, ha már mindent én csinálok" ironikus mondatok.

Egy idő után minden idegrendszer felmondja a szolgálatot, amennyiben túl sok feladatra kell koncentrálni.

A külső segítség is szóba kerülhet

A kutatás készítői hangsúlyozzák, hogy az igazságos feladatmegosztás nemcsak a mindennapok terhét csökkentené, hanem a párkapcsolatok hosszú távú működésének is egyik kulcsa lehetne. A vizsgálat egyik szerzője, Leonie Kleinschrot szerint a nők tehermentesítésében akár az is fontos szerepet játszhat, ha a család időnként külső segítséget venne igénybe. Emellett a rugalmasabb munkarend különösen az apák számára teremthetne nagyobb lehetőséget arra, hogy már korán aktívabban részt vegyenek a háztartási és családi feladatokban. A kutatás másik társszerzője, Detlev Lück szerint ez nemcsak a nők terheit enyhítené, hanem az apák és gyermekeik közötti kapcsolatot is erősítené.

Precedensértékű ítéletet hozott 2021-ben egy pekingi bíróság: váláskor arra köteleztek egy férfit, hogy visszamenőleg fizessen bő kétmillió forintot a volt feleségének az elmúlt öt évben elvégzett házimunkáért. A nő a bírónak elpanaszolta ugyanis, hogy jóval több feladatot vállalt a gyermekek ellátásában a házasságuk alatt, mint a férfi, ráadásul ő végezte az összes háztartási munkát is. A férje ezekből a feladatokból egyáltalán nem vette ki a részét.

Házimunka és munkamegosztás − Hogyan ne menjen rá a párkapcsolatod?

Amikor épp az agyunkra megy a párunk viselkedése, pontosabban az, hogy nem vesz részt a házimunkában, gyakran esünk abba a hibába, hogy az ő viselkedését minősítjük, őt hibáztatjuk vagy utasítjuk. Ezzel csak azt érjük el, hogy védekezzen.

Ha viszont őszintén és tényszerűen közöljük a saját érzéseinket (például: Nagyon kimerít a sok teendő, olyan sokat jelentene, ha segítenél), akkor esélyt adunk neki, hogy megértse, mi zajlik bennünk.

Így sokkal nagyobb valószínűséggel hallja meg a mondanivalónkat, és változtat a hozzáállásán.