2026. máj. 13., szerda Imola, Szervác

Havazott az éjjel Magyarországon: egy óra alatt kifehéredett a táj

időjárás havazás Mátra
2026.05.13.
Nemcsak záporokat és zivatarokat hozott a májusi időjárás: kedd éjjel havazott Magyarországon. A Mátrában fagypont alá süllyedt a hőmérséklet, rövid idő alatt fehérbe borult a táj.

Az elmúlt napokban csapadékosabbra fordult az időjárás Magyarországon, és a friss előrejelzések szerint a követező napokban is több helyen kell esőre számítani. A legnagyobb meglepetést azonban nem a viharok, hanem a havazás okozta. 

Mindenkit meglepett a májusi havazás - Képünk illusztráció
Forrás: iStockphoto

Kedd este ugyanis Magyarország legmagasabb pontján, a Kékesen havazni kezdett. A fagyosszentek a Mátrába tényleg meghozták a hideget, fagypont alá csökkent a hőmérséklet, és megérkezett a havazás. A Kékes kevesebb mint egy óra alatt kifehéredett. Május közepén ez már ritka látvány.

Havazás és fagy már talán nem lesz a következő napokban

A Köpönyeg elérejelzése szerint szerdán még nem valószínű jelentős csapadék, csütörtökön azonban napközben több térségben megjelenhetnek a záporok. Az előrejelzések szerint délután nyugaton és északnyugaton alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok, estére pedig a Dunántúlon már többfelé várható eső. Pénteken és szombaton szintén több helyen lehetnek záporok, zivatarok az országban, de a hőmérséklet már a szokásos májusi lesz. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
