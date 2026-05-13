Havazott az éjjel Magyarországon: egy óra alatt kifehéredett a táj

Az elmúlt napokban csapadékosabbra fordult az időjárás Magyarországon, és a friss előrejelzések szerint a követező napokban is több helyen kell esőre számítani. A legnagyobb meglepetést azonban nem a viharok, hanem a havazás okozta.

Mindenkit meglepett a májusi havazás - Képünk illusztráció

Forrás: iStockphoto

Kedd este ugyanis Magyarország legmagasabb pontján, a Kékesen havazni kezdett. A fagyosszentek a Mátrába tényleg meghozták a hideget, fagypont alá csökkent a hőmérséklet, és megérkezett a havazás. A Kékes kevesebb mint egy óra alatt kifehéredett. Május közepén ez már ritka látvány.

Havazás és fagy már talán nem lesz a következő napokban

A Köpönyeg elérejelzése szerint szerdán még nem valószínű jelentős csapadék, csütörtökön azonban napközben több térségben megjelenhetnek a záporok. Az előrejelzések szerint délután nyugaton és északnyugaton alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok, estére pedig a Dunántúlon már többfelé várható eső. Pénteken és szombaton szintén több helyen lehetnek záporok, zivatarok az országban, de a hőmérséklet már a szokásos májusi lesz.

