Tornádó tűnt fel Magyarországon, erre senki sem volt felkészülve

Hátborzongató természeti jelenségnek lehettek szemtanúi tegnap Eger lakói, amikor a hirtelen lecsapó vihar előtt egy félelmetesen nagy tornádó jelent meg a kisváros felett. A helyi lakosok és a gyanútlan járókelők hatalmas rémülettel figyelték a fejleményeket, a közösségi oldalakat pedig percek alatt elárasztották a Heves vármegyei településről készült sokkoló felvételek.

A Magyarországon előforduló viharos szelek még tornádó nélkül is képesek tőböl kicsavarni a fákat, ezzel eltorlaszolva egyes útszakaszokat.

A heves vihar előtt egy szokatlan égi jelenségnek lehettek szemtanúi Eger lakói.

Az utcán tartózkodók igyekeztek zárt területre húzódni, hogy ne érje el őket a felhőszakadás.

A szakértők szerint a jövőben még gyakoribb lehet a tornádó előfordulása hazánkban.

A tornádó Egerben: pánikot keltett

A lakosok, miután észlelték ezt a szokatlan, természeti jelenséget, igyekeztek bezárkózni otthonaikban, az utcán tartózkodók pedig zárt, biztonságos helyre menekültek, hogy elkerüljék az orkánt.

A helyiek közül sokan attól tartottak, hogy a forgószél háztetőket fog leszaggatni, autókat borít fel, vagy fákat csavar ki tőből, ezért feszülten figyelték, hogy mekkora kárt okoz majd, valamint, hogy merre halad tovább ez a félelmetes jelenség.

Bár a látvány alapján a legrosszabbra lehetett számítani, a vihar csendesedtével a tornádó végül viszonylag gyorsan feloszlott a levegőben, így nem okozott komoly anyagi károkat, és személyi sérülés sem történt.

Nem ritka jelenség

Bár a köztudatban a forgószelet leginkább az amerikai katasztrófafilmek mindent elsöprő tölcséreivel azonosítják, a meteorológusok szerint hazánkban sem számítanak példátlannak az ilyen jelenségek. Az utóbbi évek szélsőséges időjárása és a drasztikus, globális felmelegedés miatt Magyarországon évente több alkalommal alakul ki ez a fajta légörvény, a szakértők szerint pedig a jövőben még ennél is gyakoribbá válhat az előfordulásuk.

Ugyan a hazai tölcsér mérete és a pusztítás mértéke messze elmarad az amerikai kontinensen tapasztalt katasztrófáktól, ideje felkészülnünk arra, hogy Magyarország sem marad ki ebből a félelmetesnek tűnő élményből.

