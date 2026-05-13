Tornádó tűnt fel Magyarországon, erre senki sem volt felkészülve

Valósággal sokkolta a Heves vármegyeieket az a horrorfilmbe illő látvány, amit a tegnapi heves vihar idézett elő. A hirtelen sötétségbe boruló égboltról egy félelmet keltő tornádó ereszkedett Eger határába.

Hátborzongató természeti jelenségnek lehettek szemtanúi tegnap Eger lakói, amikor a hirtelen lecsapó vihar előtt egy félelmetesen nagy tornádó jelent meg a kisváros felett. A helyi lakosok és a gyanútlan járókelők hatalmas rémülettel figyelték a fejleményeket, a közösségi oldalakat pedig percek alatt elárasztották a Heves vármegyei településről készült sokkoló felvételek.

Tőböl kicsavart fa hever az úton egy pusztító tornádó után.
A Magyarországon előforduló viharos szelek még tornádó nélkül is képesek tőböl kicsavarni a fákat, ezzel eltorlaszolva egyes útszakaszokat. 
  • A heves vihar előtt egy szokatlan égi jelenségnek lehettek szemtanúi Eger lakói.
  • Az utcán tartózkodók igyekeztek zárt területre húzódni, hogy ne érje el őket a felhőszakadás. 
  • A szakértők szerint a jövőben még gyakoribb lehet a tornádó előfordulása hazánkban.

A tornádó Egerben: pánikot keltett

A lakosok, miután észlelték ezt a szokatlan, természeti jelenséget, igyekeztek bezárkózni otthonaikban, az utcán tartózkodók pedig zárt, biztonságos helyre menekültek, hogy elkerüljék az orkánt. 

A helyiek közül sokan attól tartottak, hogy a forgószél háztetőket fog leszaggatni, autókat borít fel, vagy fákat csavar ki tőből, ezért feszülten figyelték, hogy mekkora kárt okoz majd, valamint, hogy merre halad tovább ez a félelmetes jelenség.

Bár a látvány alapján a legrosszabbra lehetett számítani, a vihar csendesedtével a tornádó végül viszonylag gyorsan feloszlott a levegőben, így nem okozott komoly anyagi károkat, és személyi sérülés sem történt. 

Nem ritka jelenség

Bár a köztudatban a forgószelet leginkább az amerikai katasztrófafilmek mindent elsöprő tölcséreivel azonosítják, a meteorológusok szerint hazánkban sem számítanak példátlannak az ilyen jelenségek. Az utóbbi évek szélsőséges időjárása és a drasztikus, globális felmelegedés miatt Magyarországon évente több alkalommal alakul ki ez a fajta légörvény, a szakértők szerint pedig a jövőben még ennél is gyakoribbá válhat az előfordulásuk. 

Ugyan a hazai tölcsér mérete és a pusztítás mértéke messze elmarad az amerikai kontinensen tapasztalt katasztrófáktól, ideje felkészülnünk arra, hogy Magyarország sem marad ki ebből a félelmetesnek tűnő élményből. 

