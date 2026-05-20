2026. máj. 20., szerda

Ha ez az 5 hétköznapi szokás idegesít, akkor intelligensebb vagy az emberek 90 százalékánál

Simon Benedek
2026.05.20.
Vannak olyan hétköznapi szokások, amiket mások gyakran csinálnak, és téged idegesítenek? Lehet, hogy ez nálad is a magas intelligencia jele!

Léteznek olyan mindennapi helyzetek és hétköznapi szokások, amelyek sokak számára teljesen normálisak, sőt észrevétlenek. Vannak azonban olyanok, akiket ezek kifejezetten zavarnak, ez pedig összefügghet a magasabb kognitív érzékenységgel, mélyebb elemző gondolkodással és erősebb mintafelismeréssel – avagy a magasabb IQ-val. Az intelligencia jelei, ha ezek bosszantóak számodra.

Magas intelligencia: akinek kiemelkedő az IQ-ja, ezek a szokások zavarják.
  • A magasabb intelligencia miatt bizonyos hétköznapi szokások zavaróbbnak tűnhetnek egyesek számára.
  • Ez gyakran összefügg az erősebb mintafelismeréssel és gyorsabb gondolkodási folyamattal.
  • Mutatjuk, melyek azok az idegesítő szokások, amik zavarják a magas IQ-jú embereket!

A magas intelligencia jele, ha nem bírod ezeket a szokásokat

A pszichológiai vizsgálatok azt mutatják, hogy a magasabb intelligencia nem csak IQ-ban mérhető. A jobb mentális feldolgozási szint gyakran együtt jár azzal, hogy valaki jobban észrevesz bizonyos hétköznapi szokásokat, amelyek kifejezetten irritálóak, idegesítőek, netán feleslegesek. Íme a lista azokról a tevékenységekről, amelyek ha téged is zavarnak, akkor lehet, hogy magasabb IQ-d van az átlagnál!

Hangos, indokolatlan zajok (rágás, kopogás, csámcsogás)

Sokaknál ez egyszerűen zavaró, de egyes kutatások szerint a kiemelkedő IQ-val bírók agya a magasabb szenzoros érzékenység és figyelmi fókusz miatt nehezebben szűrik ki ezeket a hangokat.

Üres beszéd, pletykák, túlzot small talk

Nem a társaság kerülése, hanem az információhiányos kommunikáció frusztrálja ezekben a helyzetekben a magas IQ-val rendelkezőket.

Ha túl közel állnak hozzád a sorban

Ez nem igazán félelem vagy egészségügyi para a magas intelligenciával bíróknál, hanem egyszerűen inkább a személyes tér megsértése. Az agy ezt „felesleges közelségként” értelmezi, ami állandó frusztrációt okoz.

Indokolatlan lassúság döntési helyzetekben

Egyszerűen idegesítenek a lassú emberek? Nem érted, miért kell ezerszer megrágni egy döntést? Ez nem a türelmetlenségről szól, hanem arról, hogy az agyad gyorsabban látja a lehetséges kimeneteleket, ezért az indokolatlan „tétlenség” belső feszültséget okoz.

Túlzott drámázás hétköznapi helyzetekben

Az aránytalan reakciók sokaknál nem egyszerűen idegesítőek, hanem kifejezetten mentálisan megterhelőek is tudnak lenni. Ilyenkor nem maga a helyzet a probléma, hanem az, hogy a reakció sokkal nagyobb, mint amit az adott esemény indokolna. Ha magas intelligenciád van, akkor sokkal nehezebb türelmesen állni az ilyen helyzetekhez. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
