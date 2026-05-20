2026. máj. 20., szerda

Közel félmillió forintért vehetsz jegyet az énekes koncertjére - Taylor Swifté sem került ennyibe

Pacific Press via ZUMA Press - Lev Radin
Harry Styles koncert London
Klusovszki Kíra
2026.05.20.
Kész anyagi csőd elé nézhetnek a legelszántabb rajongók, akik az év legjobban várt koncertjére próbálnak meg bejutni. Harry Styles turnéja miatt a fanok már nemcsak a belépőkért harcolnak vérre menően, de a fellépésekhez kapcsolódó extra kiadások miatt is teljesen kiüríthetik a kasszát.

Nem titok, hogy Harry Styles rövidesen megkezdi világhírű brit turnéját, ami mintegy 12 estés fellépéssorozatot jelent a londoni Wambley Stadionban. A hír hallatán a fanatikus rajongók azonnal megrohamozták a jegyértékesítő oldalakat, ám arra talán még ők sem számítottak, hogy a komplett utazás mekkora végösszeggel zárulhat. Mutatjuk, pontosan mibe kerül ez a nem mindennapi koncertélmény!

Harry Styles a One Direction bandában, ami 2016-ban oszlott fel véglegesen.
Harry Styles egykor a One Direction tagjaként a tinilányok legnagyobb bálványaként robbant be a köztudatba, ám a fiúbanda 2016-os feloszlása után egyedül folytatta az éneklést, mára pedig már egy  globális sztárrá nőtte ki magát. 
Forrás: Northfoto
  • Harry Styles világhírű, 12 fellépésből álló koncertsorozatot tart Londonban. 
  • A turnéra nem volt egyszerű bekerülni, sokan a drágább jegyet kényszerülnek megvenni, ami horribilis összegeken fut. 
  • A rajongóknak a belépőn kívül azonban még számos más, extra költséggel is szembe kell nézniük. 

Harry Styles még Taylor Switfet is lepipálja

Harry Styles gigantikus koncertsorozata várhatóan július 4-én zárul majd, a turné ezen szakasza pedig jóval nagyobb összeget generálhat, mint Taylor Swift tavalyi Eras Tourja vagy az Oasis visszatérése.

A Harries néven ismert rajongótábor ugyanis nem sajnálja a pénzt, ha a szeretett idoljáról van szó, képesek legatyásodni érte, és nem csak a koncertjegyek tekintetében, melynek egyes verziói szó szerint kiveri a biztosítékot.

Míg az alapjegyek összege – ahol a rosszabb helyekért folyik a harc – várhatóan csak 40-50 ezer forint (90-110 font) körül mozoghatnak, addig a kiemelt állójegyek összege még a 430 ezer forintos (950 font) összeget is elérik. A hivatalos VIP jegyek emellett minden eddiginél drágábban is elkeltek, ezek közel 600-700 ezer forintos (1300-1500 font) összegnél mozognak. Abban az esetben pedig, ha valaki mégis lemaradna az első körös jegyértékesítésről, a jegy továbbadásával sokan már a csillagokat karcoló összegeket is meegkockáztatják, hiszen gyakran 2-3 szoros áron adják tovább a híresség turnéjára szóló koncertbelépőt.

A jegyár csak a kezdet

Ne gondoljuk, hogy csak a VIP páholyok kiváltságosai hagynak ott horribilis összegeket a fellépésen, a legfrissebb statisztikák szerint ugyanis a mezei rajongók is simán elkölthetik ugyanezt az összeget a turnéra készülve, még akkor is, ha a legolcsóbb jegyek valamelyikét sikerült is megkaparintaniuk. 

A Harry Syles fanok ugyanis nem bíznak semmit sem a véletlenre, hónapokig tervezgetik a mesés outfiteket, és szinte pillanatok alatt lefoglalják a repjegyeiket, valamint a szállásaikat is, ezek a plusz kiadások pedig elképesztően magas terhet rónak a pénztárcákra.

Már csak ha a koncert outfitekről beszélünk, mivel Harry Styles extravagáns, uniszex stílusa a közönségre is árad, a rajongók igyekeznek az idoljuk bőrébe bújni, ezért már hónapokkal korábban elindul a hajsza, hogy összevadásszák a tollboákat, a csillogó flittereket, a cowboykalapokat és az egyedi dizájnerdarabokat. Egy-egy ilyen ikonikus szett ára a kiegészítőkkel együtt pedig ma már lazán eléri a 120–200 ezer forintot. Azonban fontos megemlíteni, nem csak a divat fogja felemészteni a vagyonukat, hiszen mivel a Together, Together turné az Egyesült Királyságban kizárólag a fővárosra korlátozódik, a rajongók tömegei kénytelenek lesznek külföldről vagy távoli vidékekről Londonba utazni erre az időszakra. 

A nyári főszezon kellős közepén a repülőjegyek ára a poggyászdíjakkal együtt pedig villámgyorsan megduplázza a költségeket, pláne annak aki nem foglalta le jó előre ezeket az utakat. 

A másik horror összegű dolog, amivel szintén kalkulálni kell pedig a szálláshelyzet, ami maga lesz a valóságos rémálom. A 12 londoni koncertnap ugyanis szinte teljesen megbéníthatja a hotelturizmust, amin a szállásadók rengeteget tudnak majd kaszálni. A Wembley Stadion környéki hotelek és az Airbnb-lakások árai jelenleg a csillagos égig ugrottak, így egyetlen szerényebb, két éjszakás tartózkodás önmagában simán belekerül 150–250 ezer forintba, ennél azonban inkább csak költségesebb lesz. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
