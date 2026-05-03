Dolgok, amik a magas IQ-jú emberek otthonában megtalálhatóak: te mennyivel rendelkezel?

Magas IQ-jú emberek otthona
Laci Patricia
2026.05.03.
A lakásban található berendezési tárgyak sokkal többet elmondanak az emberről, mint gondolnád. Most olyan dolgokat gyűjtöttünk össze, amelyek minden magas IQ-jú ember otthonában megtalálható.

Ha belépsz valaki otthonába, rengeteg mindent megtudhatsz a másikról anélkül, hogy bármit is mesélne magáról, például mennyire rendszerető, mennyire szeret főzni vagy olvasni. Számos kutatás támasztotta alá, hogy vannak olyan berendezési tárgyak, amelyek garantáltan megtalálhatóak a magas IQ-jú emberek lakásában.

  • A kiemelkedően okos emberek IQ szintje 130 felett van, jelenleg Terence Tao a legnagyobb zseni a világon.
  • A lakásod sokat elárul a személyiségedről, ez alól a magas IQ-jú emberek sem élveznek kivételt.
  • Például a géniuszokra jellemző, hogy rendetlenebbek az átlagnál, de sok más tárgy is megtalálható az otthonukban.

Magas IQ jelei a lakásban

A kiemelkedően okos emberek IQ szintje 130 felett van, azonban csak a népesség 2-3 százaléka tartozik ebbe a csoportba, jelen pillanatban egyébként Terence Tao a világ legintelligensebb embere 230-as IQ-val. Számos olyan tulajdonság van, ami arra utalhat, hogy magas az IQ-d, sőt, még a lakásod berendezése is árulkodhat a zsenialitásodról, hiszen az otthonod jól tükrözi az egész életed és személyiséged, például ha szeretsz mindent rendszerezni, akkor bármelyik szekrénybe is lesnénk be, garantáltan rend uralkodna mindenhol. Érdekesség, hogy a géniuszok pont a káoszhoz és a rendetlenséghez vonzódnak, erről is lesz röviden szó az összeállításunkban, ugyanis olyan dolgokat gyűjtöttünk össze a Your Tango honlapja alapján, amelyek a magas IQ-jú emberek otthonában nagy eséllyel megtalálhatóak.

A Rutgers Egyetem által végzett tanulmány szerint a szobanövények és virágok jelenléte az otthonunkban békét és nyugalmat hozhat a kaotikus mindennapokba, ezért szánnak nekik helyet lakásukban a magas IQ-jú emberek.
A magas IQ-val rendelkező emberek otthonában általában található valamilyen hangszer vagy valami olyan tárgy, amin keresztül zenét hallgathatnak, például egy fejhallgató, rádió vagy bakelitlejátszó.
A kimagaslóan okos emberek otthonában mindig található puzzle, legyen az dobozban vagy félig összeállítva az asztalon. A Frontiers in Aging Neuroscience című folyóiratban megjelent tanulmány szerint a rendszeres kirakós játék védelmet nyújt a kognitív képességek hanyatlása ellen. A problémamegoldástól az érzelmek szabályozásán és az önreflexiókon át a vizuális-térbeli felismerésig számos előnye van annak, ha rendszeresen puzzle-lal játsszunk.
A rendszeres teafogyasztás jobb kognitív képességekkel és jobb agyi egészséggel jár együtt, így ha valakinek van otthon gyógyteakészlete vagy vízforralója a tűzhelyen, nagy a valószínűsége, hogy magas az IQ-ja.
A naplóírás az egyik leghatékonyabb módszer arra, hogy fejlesszük az érzelmi intelligenciánkat, szabályozzuk az érzelmeinket és fejlesszük a reflektív gondolkodásmódunkat, éppen ezért a magas IQ-val rendelkező emberek otthonában mindig található egy napló.
A Scientific American egyik tanulmánya szerint legfőképp szépirodalmi és a szórakoztató tartalmú könyvek találhatóak meg egy intelligens ember könyvespolcán, ugyanis ezek olvasásával fejlesztik érzelmi intelligenciájukat.
