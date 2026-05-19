Fia ölhette meg a spanyol divatmogult: letartóztatták a 45 éves örököst

Új fordulat a Mango alapítójának halála ügyében: kedden őrizetbe vették Isak Andic 45 éves fiát, Jonathan Andicot, akit apja meggyilkolásával gyanúsítanak. A letartóztatás tényét a rendőrség is megerősítette.

Letartóztatták Jonathan Andicot, a Mango alapítójának fiát

Forrás: Anadolu

Jonathan Andic után egy éve nyomoznak

Isak Andic 2024 decemberében vesztette életét. A 71 éves milliárdos családtagjaival túrázott a Barcelona melletti Montserrat környékén, amikor leesett egy sziklafalról. A beszámolók szerint több mint száz métert zuhant, és már nem tudták megmenteni az életét.

Az ügy nagy visszhangot váltott ki Spanyolországban. A helyi sajtó tavaly arról számolt be, hogy hivatalos nyomozás indult a milliárdos fia, Jonathan Andic ellen. A család akkor közleményben reagált, és jelezte, hogy továbbra is bíznak a férfi ártatlanságában. A közleményben úgy fogalmaztak, hogy „továbbra is együttműködnek az illetékes hatóságokkal, ahogy eddig is tették. Továbbá bíznak abban, hogy ez az eljárás a lehető leghamarabb lezárul, és bebizonyosodik Jonathan Andic ártatlansága.”

Isak Andic Isztambulban született, majd a hatvanas években költözött Spanyolországba. 1984-ben alapította meg a Mangót, amely később nemzetközi divatmárkává nőtte ki magát. Halálakor a becslések szerint vagyona 4,5 milliárd dollár volt.

