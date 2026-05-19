Ha megtámad egy kutya, csak ezt az egy szót mondd: akár az életedet is megmentheti

A legtöbben ösztönösen menekülni kezdenének, ha egy agresszív kutya közeledik feléjük, pedig ez súlyos hiba lehet. A szakértők szerint kutyatámadás esetén a nyugodt testbeszéd, a határozott fellépés és néhány egyszerű szabály akár életet is menthet.

Ha megtámad egy kutya el ne fuss, leplezd a pánikod!

A mély, határozott vezényszó megtörheti az agressziót.

Ha földre kerülsz, a fejedet és a nyakadat kell védened.

Mit tegyél kutyatámadás esetén, hogy elkerüld a súlyos sérülést?

Egy agresszív kutyával szembetalálni magad az egyik legijesztőbb helyzet lehet az utcán. A legtöbben ilyenkor ösztönösen sikítani kezdenek vagy menekülőre fognák, csakhogy a szakértők szerint pont ezzel válhatunk prédává.

Egy kutya soha nem azért támad, mert gonosz. Sokszor csak a területét védi, vagy egyszerűen bekapcsol nála az üldözési ösztön. És van egyetlen szó, amit ha jókor, megfelelő hangnemben mondasz ki, akár meg is állíthatod vele a támadást.

A legrosszabb, amit tehetsz, ha elfutsz

Amikor egy morgó kutya közeledik feléd, a legfontosabb szabály: ne fuss!

Bármennyire is ezt diktálja a pánik, a futás azonnal aktiválhatja az állat üldözési reflexét. A kutya gyorsabb nálad, és ha hátat fordítasz neki, máris célponttá válsz.

A szakértők szerint ilyenkor a legjobb, ha mozdulatlanul megállsz.

A karjaidat tartsd a tested mellett, a kezeidet szorítsd ökölbe, hogy védd az ujjaidat. A hadonászás ugyanis fenyegetésnek tűnhet az állat számára.

Soha ne nézz mereven a szemébe

Sokan azt hiszik, hogy ilyenkor erőt kell mutatni, és egyenesen a kutya szemébe kell nézni. Ez azonban komoly hiba lehet.

A kutyák világában a közvetlen szemkontaktus kihívást jelent. Egy agresszív állat ezt támadásként értelmezheti, és még dühösebbé válhat.

A legjobb, ha szemmel tartod, de nem bámulod. Nézz inkább kissé oldalra, például a mancsai vagy a feje mellé. Ezzel azt üzened, hogy nem jelentesz veszélyt, ugyanakkor figyeled a mozdulatait.

Egy táska vagy kabát is életet menthet

Ha a kutya tovább közeledik, próbálj valamilyen tárgyat magad elé tartani. Egy hátizsák, kabát vagy akár egy esernyő is segíthet távolságot tartani közted és az állat között.

A kutya ösztönösen a hozzá legközelebb lévő tárgyat haraphatja meg. Ez a néhány másodperc pedig elég lehet arra, hogy lassan hátrálni kezdj.

Fontos, hogy közben soha ne fordíts hátat neki.

Ez az a szó, ami megmenthet

A szakértők szerint a hangod döntő szerepet játszhat egy ilyen helyzetben. A magas hangú sikítás csak még jobban felspannolja az állatot, mert a sebesült préda hangjára emlékezteti.

Ehelyett mély, határozott, nyugodt hangon kell megszólalni.

A két legerősebb szó: „NEM!” vagy „MENJ EL!”

Nem kérve, nem könyörögve, hanem parancsoló hangnemben. Magabiztosan utasítva.

Sok kutya még kóbor állatként is ösztönösen reagál az erős vezényszóra. Egyetlen pillanatra megtorpanhat, és pont ez a másodperc lehet az, ami megmenti az életedet.