Ha megtámad egy kutya, csak ezt az egy szót mondd: akár az életedet is megmentheti

A legtöbben ösztönösen menekülni kezdenének, ha egy agresszív kutya közeledik feléjük, pedig ez súlyos hiba lehet. A szakértők szerint kutyatámadás esetén a nyugodt testbeszéd, a határozott fellépés és néhány egyszerű szabály akár életet is menthet.
- Ha megtámad egy kutya el ne fuss, leplezd a pánikod!
- A mély, határozott vezényszó megtörheti az agressziót.
- Ha földre kerülsz, a fejedet és a nyakadat kell védened.
Mit tegyél kutyatámadás esetén, hogy elkerüld a súlyos sérülést?
Egy agresszív kutyával szembetalálni magad az egyik legijesztőbb helyzet lehet az utcán. A legtöbben ilyenkor ösztönösen sikítani kezdenek vagy menekülőre fognák, csakhogy a szakértők szerint pont ezzel válhatunk prédává.
Egy kutya soha nem azért támad, mert gonosz. Sokszor csak a területét védi, vagy egyszerűen bekapcsol nála az üldözési ösztön. És van egyetlen szó, amit ha jókor, megfelelő hangnemben mondasz ki, akár meg is állíthatod vele a támadást.
A legrosszabb, amit tehetsz, ha elfutsz
Amikor egy morgó kutya közeledik feléd, a legfontosabb szabály: ne fuss!
Bármennyire is ezt diktálja a pánik, a futás azonnal aktiválhatja az állat üldözési reflexét. A kutya gyorsabb nálad, és ha hátat fordítasz neki, máris célponttá válsz.
A szakértők szerint ilyenkor a legjobb, ha mozdulatlanul megállsz.
A karjaidat tartsd a tested mellett, a kezeidet szorítsd ökölbe, hogy védd az ujjaidat. A hadonászás ugyanis fenyegetésnek tűnhet az állat számára.
Soha ne nézz mereven a szemébe
Sokan azt hiszik, hogy ilyenkor erőt kell mutatni, és egyenesen a kutya szemébe kell nézni. Ez azonban komoly hiba lehet.
A kutyák világában a közvetlen szemkontaktus kihívást jelent. Egy agresszív állat ezt támadásként értelmezheti, és még dühösebbé válhat.
A legjobb, ha szemmel tartod, de nem bámulod. Nézz inkább kissé oldalra, például a mancsai vagy a feje mellé. Ezzel azt üzened, hogy nem jelentesz veszélyt, ugyanakkor figyeled a mozdulatait.
Egy táska vagy kabát is életet menthet
Ha a kutya tovább közeledik, próbálj valamilyen tárgyat magad elé tartani. Egy hátizsák, kabát vagy akár egy esernyő is segíthet távolságot tartani közted és az állat között.
A kutya ösztönösen a hozzá legközelebb lévő tárgyat haraphatja meg. Ez a néhány másodperc pedig elég lehet arra, hogy lassan hátrálni kezdj.
Fontos, hogy közben soha ne fordíts hátat neki.
Ez az a szó, ami megmenthet
A szakértők szerint a hangod döntő szerepet játszhat egy ilyen helyzetben. A magas hangú sikítás csak még jobban felspannolja az állatot, mert a sebesült préda hangjára emlékezteti.
Ehelyett mély, határozott, nyugodt hangon kell megszólalni.
A két legerősebb szó: „NEM!” vagy „MENJ EL!”
Nem kérve, nem könyörögve, hanem parancsoló hangnemben. Magabiztosan utasítva.
Sok kutya még kóbor állatként is ösztönösen reagál az erős vezényszóra. Egyetlen pillanatra megtorpanhat, és pont ez a másodperc lehet az, ami megmenti az életedet.
Ha mégis megtörténik a támadás
Ha a kutya rád ugrik vagy a földre dönt, a legfontosabb, hogy a fejedet, a nyakadat és a hasadat védd.
Húzd össze magad magzatpózba, takard a nyakadat a karjaiddal, és próbálj mozdulatlan maradni. Bármennyire nehéz, ne kezdj kétségbeesett hadonászásba, az sokszor csak súlyosabb sérülésekhez vezet.
Az agresszív kutya gyakran gyorsabban elveszíti az érdeklődését, ha nem kap erős ellenreakciót.
A nyugalom lehet a legerősebb fegyvered
A legfontosabb szabály mégis az: ne ess pánikba. Ha tudod, hogyan reagál a kutya a mozgásra, a testbeszédre és a hangokra, sokkal nagyobb eséllyel kerülhetsz ki sértetlenül egy veszélyes helyzetből.
Néha egyetlen jól kimondott szó, egy nyugodt mozdulat és egy higgadt reakció többet érhet, mint bármi más.
