Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 19., kedd Ivó, Milán

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
pánik

Ha megtámad egy kutya, csak ezt az egy szót mondd: akár az életedet is megmentheti

Shutterstock - Mary Swift
pánik halálos kutyatámadás kutya varázsige védekezés agresszív kutyatámadás
Tóth Hédi
2026.05.19.
Egy rossz reakció is elég lehet, hogy veszélybe kerülj. A kutyatámadás során a hangod döntő szerepet játszhat, megmentheti életed.

A legtöbben ösztönösen menekülni kezdenének, ha egy agresszív kutya közeledik feléjük, pedig ez súlyos hiba lehet. A szakértők szerint kutyatámadás esetén a nyugodt testbeszéd, a határozott fellépés és néhány egyszerű szabály akár életet is menthet.

Kutyatámadás esetén a nyugodt fellépés és a határozott hang mentheti meg az életed.
Kutyatámadás esetén a nyugodt fellépés és a határozott hang mentheti meg az életed.
Forrás: Shutterstock
  • Ha megtámad egy kutya el ne fuss, leplezd a pánikod!
  • A mély, határozott vezényszó megtörheti az agressziót. 
  • Ha földre kerülsz, a fejedet és a nyakadat kell védened. 

Mit tegyél kutyatámadás esetén, hogy elkerüld a súlyos sérülést?

Egy agresszív kutyával szembetalálni magad az egyik legijesztőbb helyzet lehet az utcán. A legtöbben ilyenkor ösztönösen sikítani kezdenek vagy menekülőre fognák, csakhogy a szakértők szerint pont ezzel válhatunk prédává.
Egy kutya soha nem azért támad, mert gonosz. Sokszor csak a területét védi, vagy egyszerűen bekapcsol nála az üldözési ösztön. És van egyetlen szó, amit ha jókor, megfelelő hangnemben mondasz ki, akár meg is állíthatod vele a támadást.

A legrosszabb, amit tehetsz, ha elfutsz

Amikor egy morgó kutya közeledik feléd, a legfontosabb szabály: ne fuss! 

Bármennyire is ezt diktálja a pánik, a futás azonnal aktiválhatja az állat üldözési reflexét. A kutya gyorsabb nálad, és ha hátat fordítasz neki, máris célponttá válsz.

A szakértők szerint ilyenkor a legjobb, ha mozdulatlanul megállsz. 

A karjaidat tartsd a tested mellett, a kezeidet szorítsd ökölbe, hogy védd az ujjaidat. A hadonászás ugyanis fenyegetésnek tűnhet az állat számára.

Soha ne nézz mereven a szemébe

Sokan azt hiszik, hogy ilyenkor erőt kell mutatni, és egyenesen a kutya szemébe kell nézni. Ez azonban komoly hiba lehet.

A kutyák világában a közvetlen szemkontaktus kihívást jelent. Egy agresszív állat ezt támadásként értelmezheti, és még dühösebbé válhat.
A legjobb, ha szemmel tartod, de nem bámulod. Nézz inkább kissé oldalra, például a mancsai vagy a feje mellé. Ezzel azt üzened, hogy nem jelentesz veszélyt, ugyanakkor figyeled a mozdulatait.

Egy táska vagy kabát is életet menthet

Ha a kutya tovább közeledik, próbálj valamilyen tárgyat magad elé tartani. Egy hátizsák, kabát vagy akár egy esernyő is segíthet távolságot tartani közted és az állat között.
A kutya ösztönösen a hozzá legközelebb lévő tárgyat haraphatja meg. Ez a néhány másodperc pedig elég lehet arra, hogy lassan hátrálni kezdj.

Fontos, hogy közben soha ne fordíts hátat neki.

Ez az a szó, ami megmenthet

A szakértők szerint a hangod döntő szerepet játszhat egy ilyen helyzetben. A magas hangú sikítás csak még jobban felspannolja az állatot, mert a sebesült préda hangjára emlékezteti.

Ehelyett mély, határozott, nyugodt hangon kell megszólalni.
A két legerősebb szó: „NEM!” vagy „MENJ EL!”
Nem kérve, nem könyörögve, hanem parancsoló hangnemben. Magabiztosan utasítva.

Sok kutya még kóbor állatként is ösztönösen reagál az erős vezényszóra. Egyetlen pillanatra megtorpanhat, és pont ez a másodperc lehet az, ami megmenti az életedet.

Ha mégis megtörténik a támadás

Ha a kutya rád ugrik vagy a földre dönt, a legfontosabb, hogy a fejedet, a nyakadat és a hasadat védd.

Húzd össze magad magzatpózba, takard a nyakadat a karjaiddal, és próbálj mozdulatlan maradni. Bármennyire nehéz, ne kezdj kétségbeesett hadonászásba, az sokszor csak súlyosabb sérülésekhez vezet.

Az agresszív kutya gyakran gyorsabban elveszíti az érdeklődését, ha nem kap erős ellenreakciót.

A nyugalom lehet a legerősebb fegyvered

A legfontosabb szabály mégis az: ne ess pánikba. Ha tudod, hogyan reagál a kutya a mozgásra, a testbeszédre és a hangokra, sokkal nagyobb eséllyel kerülhetsz ki sértetlenül egy veszélyes helyzetből.
Néha egyetlen jól kimondott szó, egy nyugodt mozdulat és egy higgadt reakció többet érhet, mint bármi más.

Olvass tovább!

Sosem adta fel a keresést – 12 év után találkozhatott gazdájával az eltűnt kutya

Sokkoló állapotban találtak rá egy idős kóbor kutyára Floridában, a rutinszerű chipellenőrzés azonban meglepő múltbéli titkot fedett fel.

Brutális, mit művelt a kutyájával András herceg – Mindenki ledöbbent, aki látta

Újabb kínos történet került napvilágra András herceg múltjából.

Hősként ünneplik a németjuhászt, aki megmentette a gazdája életét egy fenevaddal szemben – Videó

Újfent kiderült, hogy igaz a mondás: a kutya az ember legjobb barátja. A világ pedig hősként ünnepli Mózest, a németjuhászt, aki halált megvető bátorsággal védte a gazdája életét egy ragadozó ellen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu