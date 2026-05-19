Kiszivárogtak az első felvételek: Lily Collins Mykonoson forgatja az Emily Párizsban új évadát – Videó

Megkezdődött az Emily Párizsban új évadának forgatása Görögországban: a stáb ezúttal Mykonos szigetét vette birtokba, ahol már a sorozat főszereplőjét, Lily Collinst is lencsevégre kapták. Mutatjuk a felvételeket!

Görögországon forgat az Emily Párizsban stábja.

Forrás: Getty Images

Javában forog az Emily Párizsban új évada

A helyi beszámolók szerint a forgatás az északi parton található Agios Sostis strandján zajlott, amelyet egy napra teljesen átalakított a nemzetközi produkció. A környéket ellepték a filmes kamionok, technikai eszközök és stábtagok: a produkción állítólag mintegy 80 fős csapat dolgozik, emellett több tucat statiszta is részt vett a jelenetek felvételében.

A Mykonos Live TV felvételein az is látható, ahogy Lily Collins a jelenetek között a parton készül a forgatásra, miközben a stábtagok napernyőkkel próbálják védeni a színésznőt az erős görög napsütéstől.

Az Emily Párizsban 6. évada több helyszínen játszódik

A Netflix egyik legsikeresebb romantikus sorozata az új évadban több jelenetet is Mykonoson forgat, folytatva a széria látványos, luxusutazásokkal teli világát. A produkció korábban többek között Párizsban, Rómában és a francia Riviérán is forgatott, most pedig Görögország is felkerült az Emily Párizsban ikonikus helyszíneinek listájára.

A forgatás körül állítólag rendkívül szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be: egyes partszakaszokat lezártak a látogatók elől, miközben egész nap zajlottak a felvételek.

Az Emily Párizsban görögországi forgatása már most hatalmas izgalmat váltott ki a helyiek és a rajongók körében is. Sokan abban bíznak, hogy a sorozat új évada Mykonost is világszerte még népszerűbb úti céllá teheti. A sorozat Emily Cooper történetét követi, aki a divat, a szerelem és a luxusutazások világában próbál boldogulni – most pedig úgy tűnik, a mediterrán életérzésből sem lesz hiány az új részekben.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: