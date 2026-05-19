„Reggel, délben és este is megcsalom a feleségem” - Furcsa függőségéről vallott a férfi

„Nős vagyok, és titokban gyönyörű nőkkel randevúzom. Én vagyok a legrosszabb ember a világon?” – kezdte a történetét az ismeretlen férfi. Furcsa függősége még nem tette tönkre a házasságát, hiszen a feleség semmiről sem tud.

Furcsa függőség a házasság oltárán Egy anonim internetes felhasználó elmesélte, hogy káros függőségben szenved: imádja megcsalni a feleségét.

A férfi mindent bevet, hogy becserkéssze áldozatait – minél kétségbeesettebb a nő, annál jobb neki.

Mindegyik kalandja egyéjszakás, és egy nap van, hogy több nővel is lefekszik.

A felesége minderről semmit sem tud.

Egy anonim szakértő is hozzászólt a történethez.

A megcsalás függősége

„Függővé váltam az online flörtölés, a boros randik és a szenvedélyes egyéjszakás kalandok »mámorától«” – így írja le az internetes felhasználó az addikcióját. A férfi több éve házasságban él, a felesége pedig az áldásos tudatlanság ködében azt hiszi, tökéletes házasságban élnek. Arról fogalma sincs, hogy a férje szinte egyfolytában megcsalja őt. „Ez a függőségem: reggel, délben és este is megcsalom a feleségem.”

Vallomás függőségről: a becserkészés

A férfi elmondása szerint igen jó kondiban van, és hízelegni is tud a nőknek, vagyis az áldozatok becserkészése soha nem okozott neki gondot. Ezt persze elősegíti sokat mondó képekkel a társkereső alkalmazásokon, melynek az eredménye az, hogy a „kétségbeesett nők” egyből a tenyeréből esznek.

A becserkészést az is megkönnyíti, hogy nincs számára belőtt időhatár, elmondása szerint ugyanis volt fiatalabbakkal és idősebbekkel is egyaránt (azért a 18 éven felüli határ adott). A beszélgetés gördülékenységét pedig azzal segíti elő, hogy követi a zenei trendeket és a napi híreket. Amikor pedig szép lassan ágyba csábítja az „éhes nőket”, akkor mindent megad nekik a hálószobában.

A nők elájulnak tőlem, azt mondják, tökéletes vagyok. Látom a szemükben az áhítatot és a vágyat – teljes munkaidőben kellenék nekik, de én soha nem maradok második randira.

A lebukás elkerülése

Egészen elképesztő, hogy ezt a mennyiségű és gyakoriságú megcsalást hogyan tudja eltitkolni a felesége elől. A férfi bevallotta, hogy van egy másik mobilja, melyről természetesen a felesége nem tud. Sokszor munkaidőben végzi a piszkos munkát, a nejének pedig azt a mesét adja be, hogy tovább kellett dolgoznia.

„Nemrég kihagytam a munkát. Ebédidőben megittam egy italt, és gyorsan kiugrottam egy olcsó motelbe a lánnyal. Este egy másik nővel találkoztam, akivel együtt töltöttük az éjszakát. Annyit mondhatok: le sem hunytam a szemem egész éjjel. Mindenre kapható volt a lány.”

A káros addikció hátulütője

Mint minden függőségnek, ennek is megvan a szárnyalás és aztán a zuhanás érzete. A csábítás és a szeretkezés ideje alatt a férfi úgy érzi, mintha „lángolna”, reggel viszont izzadtan és pánikolva ébred. Szörnyű bűntudata van, és nem érti, hogy miért nem elég neki az, ami otthon vár rá.