Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 19., kedd Ivó, Milán

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
igaz történet

„Reggel, délben és este is megcsalom a feleségem” - Furcsa függőségéről vallott a férfi

igaz történet addikció hűtlenség megcsalás
Meglepő történet kering egy internetes fórumon. Egy anonimitásba burkolózó férfi állítása szerint rá van függve a randizásra, a meghódításra és a felesége megcsalására. Társkereső alkalmazásokon keresi áldozatait, akiknek fűt-fát ígér, de az egyéjszakás kaland után visszamegy a feleségéhez. Mutatjuk a furcsa függőség részleteit.

Nős vagyok, és titokban gyönyörű nőkkel randevúzom. Én vagyok a legrosszabb ember a világon?” – kezdte a történetét az ismeretlen férfi. Furcsa függősége még nem tette tönkre a házasságát, hiszen a feleség semmiről sem tud.

furcsa függőség megcsalással kapcsolatban
Furcsa függőségről vallott a nős férfi.
Forrás: Shutterstock

Furcsa függőség a házasság oltárán

  • Egy anonim internetes felhasználó elmesélte, hogy káros függőségben szenved: imádja megcsalni a feleségét.
  • A férfi mindent bevet, hogy becserkéssze áldozatait – minél kétségbeesettebb a nő, annál jobb neki.
  • Mindegyik kalandja egyéjszakás, és egy nap van, hogy több nővel is lefekszik.
  • A felesége minderről semmit sem tud.
  • Egy anonim szakértő is hozzászólt a történethez.

A megcsalás függősége

Függővé váltam az online flörtölés, a boros randik és a szenvedélyes egyéjszakás kalandok »mámorától«” – így írja le az internetes felhasználó az addikcióját. A férfi több éve házasságban él, a felesége pedig az áldásos tudatlanság ködében azt hiszi, tökéletes házasságban élnek. Arról fogalma sincs, hogy a férje szinte egyfolytában megcsalja őt. „Ez a függőségem: reggel, délben és este is megcsalom a feleségem.

Vallomás függőségről: a becserkészés

A férfi elmondása szerint igen jó kondiban van, és hízelegni is tud a nőknek, vagyis az áldozatok becserkészése soha nem okozott neki gondot. Ezt persze elősegíti sokat mondó képekkel a társkereső alkalmazásokon, melynek az eredménye az, hogy a „kétségbeesett nők” egyből a tenyeréből esznek.

A becserkészést az is megkönnyíti, hogy nincs számára belőtt időhatár, elmondása szerint ugyanis volt fiatalabbakkal és idősebbekkel is egyaránt (azért a 18 éven felüli határ adott). A beszélgetés gördülékenységét pedig azzal segíti elő, hogy követi a zenei trendeket és a napi híreket. Amikor pedig szép lassan ágyba csábítja az „éhes nőket, akkor mindent megad nekik a hálószobában.

A nők elájulnak tőlem, azt mondják, tökéletes vagyok. Látom a szemükben az áhítatot és a vágyat – teljes munkaidőben kellenék nekik, de én soha nem maradok második randira.

A lebukás elkerülése

Egészen elképesztő, hogy ezt a mennyiségű és gyakoriságú megcsalást hogyan tudja eltitkolni a felesége elől. A férfi bevallotta, hogy van egy másik mobilja, melyről természetesen a felesége nem tud. Sokszor munkaidőben végzi a piszkos munkát, a nejének pedig azt a mesét adja be, hogy tovább kellett dolgoznia.

Nemrég kihagytam a munkát. Ebédidőben megittam egy italt, és gyorsan kiugrottam egy olcsó motelbe a lánnyal. Este egy másik nővel találkoztam, akivel együtt töltöttük az éjszakát. Annyit mondhatok: le sem hunytam a szemem egész éjjel. Mindenre kapható volt a lány.

A káros addikció hátulütője

Mint minden függőségnek, ennek is megvan a szárnyalás és aztán a zuhanás érzete. A csábítás és a szeretkezés ideje alatt a férfi úgy érzi, mintha „lángolna”, reggel viszont izzadtan és pánikolva ébred. Szörnyű bűntudata van, és nem érti, hogy miért nem elég neki az, ami otthon vár rá.

Egy szakértő véleménye a káros hűtlenségről

Az esethez egy szakértő is hozzászólt, aki arra intette a függő férfit, hogy azonnal hagyjon fel ezzel a káros szenvedéllyel, és valljon be mindent a feleségének, hogy az ki tudja vizsgáltatni magát – elvégre ez a szexuális egészségére is felettébb káros hatással lehet. Ez a viselkedés szerinte minden fél számára toxikus, hiszen önmagának is hazudik, a feleségének is, és az elcsábított nőknek is, akik szeretetre vágynak.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Titkos randin jöttek rá, hogy egymással csalnák meg a másikat – „Erre egyáltalán nem számítottam”

20 év házasság után léptek félre – a titkos randi viszont óriási meglepetést tartogatott. Kiderült ugyanis, hogy a házaspár egymással csalta volna meg a másikat.

„Kiderült, hogy a férjemnek van egy eltitkolt gyermeke – amikor megtudtam, teljesen elveszítettem a fejem”

Szívszorító történet került ki egy internetes fórumra. Egy 33 éves nő férjéről kiderült, hogy van egy eltitkolt gyermeke, akivel egy titkos kis családot alkotnak.

„Egyszerűen nem tudok ellenállni neki” – Egy 37 éves férfi főnöke lányával kezdett viszonyt

A férfi nem csak a magánéletét, de az állását is kockáztatja a titkos afférral, aminek nem akar véget vetni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu