„Reggel, délben és este is megcsalom a feleségem” - Furcsa függőségéről vallott a férfi

„Nős vagyok, és titokban gyönyörű nőkkel randevúzom. Én vagyok a legrosszabb ember a világon?” – kezdte a történetét az ismeretlen férfi. Furcsa függősége még nem tette tönkre a házasságát, hiszen a feleség semmiről sem tud.
Furcsa függőség a házasság oltárán
- Egy anonim internetes felhasználó elmesélte, hogy káros függőségben szenved: imádja megcsalni a feleségét.
- A férfi mindent bevet, hogy becserkéssze áldozatait – minél kétségbeesettebb a nő, annál jobb neki.
- Mindegyik kalandja egyéjszakás, és egy nap van, hogy több nővel is lefekszik.
- A felesége minderről semmit sem tud.
- Egy anonim szakértő is hozzászólt a történethez.
A megcsalás függősége
„Függővé váltam az online flörtölés, a boros randik és a szenvedélyes egyéjszakás kalandok »mámorától«” – így írja le az internetes felhasználó az addikcióját. A férfi több éve házasságban él, a felesége pedig az áldásos tudatlanság ködében azt hiszi, tökéletes házasságban élnek. Arról fogalma sincs, hogy a férje szinte egyfolytában megcsalja őt. „Ez a függőségem: reggel, délben és este is megcsalom a feleségem.”
Vallomás függőségről: a becserkészés
A férfi elmondása szerint igen jó kondiban van, és hízelegni is tud a nőknek, vagyis az áldozatok becserkészése soha nem okozott neki gondot. Ezt persze elősegíti sokat mondó képekkel a társkereső alkalmazásokon, melynek az eredménye az, hogy a „kétségbeesett nők” egyből a tenyeréből esznek.
A becserkészést az is megkönnyíti, hogy nincs számára belőtt időhatár, elmondása szerint ugyanis volt fiatalabbakkal és idősebbekkel is egyaránt (azért a 18 éven felüli határ adott). A beszélgetés gördülékenységét pedig azzal segíti elő, hogy követi a zenei trendeket és a napi híreket. Amikor pedig szép lassan ágyba csábítja az „éhes nőket”, akkor mindent megad nekik a hálószobában.
A nők elájulnak tőlem, azt mondják, tökéletes vagyok. Látom a szemükben az áhítatot és a vágyat – teljes munkaidőben kellenék nekik, de én soha nem maradok második randira.
A lebukás elkerülése
Egészen elképesztő, hogy ezt a mennyiségű és gyakoriságú megcsalást hogyan tudja eltitkolni a felesége elől. A férfi bevallotta, hogy van egy másik mobilja, melyről természetesen a felesége nem tud. Sokszor munkaidőben végzi a piszkos munkát, a nejének pedig azt a mesét adja be, hogy tovább kellett dolgoznia.
„Nemrég kihagytam a munkát. Ebédidőben megittam egy italt, és gyorsan kiugrottam egy olcsó motelbe a lánnyal. Este egy másik nővel találkoztam, akivel együtt töltöttük az éjszakát. Annyit mondhatok: le sem hunytam a szemem egész éjjel. Mindenre kapható volt a lány.”
A káros addikció hátulütője
Mint minden függőségnek, ennek is megvan a szárnyalás és aztán a zuhanás érzete. A csábítás és a szeretkezés ideje alatt a férfi úgy érzi, mintha „lángolna”, reggel viszont izzadtan és pánikolva ébred. Szörnyű bűntudata van, és nem érti, hogy miért nem elég neki az, ami otthon vár rá.
Egy szakértő véleménye a káros hűtlenségről
Az esethez egy szakértő is hozzászólt, aki arra intette a függő férfit, hogy azonnal hagyjon fel ezzel a káros szenvedéllyel, és valljon be mindent a feleségének, hogy az ki tudja vizsgáltatni magát – elvégre ez a szexuális egészségére is felettébb káros hatással lehet. Ez a viselkedés szerinte minden fél számára toxikus, hiszen önmagának is hazudik, a feleségének is, és az elcsábított nőknek is, akik szeretetre vágynak.
