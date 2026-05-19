Diana hercegné testvére titokban megházasodott: 18 évvel fiatalabb nőt vett el Charles Spencer - ESKÜVŐI FOTÓ

Charles Spencer távol szülőföldjétől vette feleségül a nála 18 évvel fiatalabb szerelmét. Diana hercegné testvére Angliában ismerte meg a csinos régészt, kapcsolatuk pedig nagy botránynak számított a szigetországban. Ők azonban éveken át kitartottak egymás mellett, hogy végül idén az Egyesült Államokban összeházasodjanak.

Diana hercegné testvére, Charles Spencer titkos esküvője.

Diana hercegné testvére szerelmesebb, mint valaha

A nagy korkülönbség, a hölgy foglalkozása és származása mind botrányossá tették a kapcsolatot.

A pár szinte az első perctől fülig szerelmes, az élet iránti szenvedély köti össze.

Családjuk jelenléte nélkül házasodtak össze a vadregényes Arizónában.

Diana hercegné sírja mellett talált rá öccse az igazira. Charles Spencer még házas volt harmadik feleségével, amikor megismerkedett a norvég dr. Catrine Jarman régésszel. A most 44 éves, kétgyermekes nő egy ásatás miatt utazott a Spencer birtokra 2021-ben − oda, ahol a szívek királynőjének sírja is található −, ekkor találkozott Spencer 9. grófjával.

Diana hercegné testvére Karen Anne Gordontól februárban vált el végleg, negyedik esküvőjére pedig néhány héttel azután került sor, hogy a két nő között lezárult egy keserű bírósági vita. A hétgyerekes angol arisztokrata és új kedvese pénteken, május 15-én házasodott össze Arizónában. Egyes értesülések szerint a ceremónia annyira szűk körű volt, hogy se család, se barátok nem vette rajta részt.

Charles Spencer egy 2024-es interjúban elismerte, hogy a norvég régész elrabolta a szívét, és más életútra terelte. „Cat teljesen más, mint bárki, akivel korábban együtt voltam” – idézi a Daily Mail a grófot, aki azt is hozzátette, hogy kapcsolatuk minden szakaszát átjárja a felhőtlen nevetés, leginkább pedig az élet iránti szenvedély közös bennünk.

Esküvőjük is ezt támasztja alá, vagyis az életörömöt és a másfajta utat. Míg Diana hercegné testvére mindhárom korábbi házasságát hagyományos társasági eseményként élte meg, a negyedik esküvője távol esett az angol arisztokratikus etikettől, ülésrendektől és elvárásoktól.