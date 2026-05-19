gracie cochrane

Már az első évad premierje előtt távozik a Harry Potter fiatal színésznője: keresik az utódját

A Harry Potter és a bölcsek köve gyerekszínésze már biztosan nem szerepel a második évadban.

A Ginny Weasley-t alakító Gracie Cochrane bejelentette, távozik a Harry Potter-remake-ből, így a Titkok Kamrájában már más tér vissza az egyik legfontosabb női karaker bőrébe bújva. Az információt a HBO Max is megerősítette.

Gracie Cochrane nélkül készül majd a Harry Potter sorozat második évada.
Gracie Cochrane kiszáll a Harry Potterből 

„Előre nem látható körülmények miatt Gracie meghozta a nehéz döntést, hogy az első évad után visszalép Ginny Weasley szerepétől az HBO Harry Potter sorozatában. Az idő, amit a Harry Potter világában töltött, valóban csodálatos volt, és mélységesen hálás Lucy Bevannek és az egész produkciós csapatnak, hogy ilyen felejthetetlen élményt teremtettek. Gracie nagyon izgatott a jövője által kínált lehetőségek miatt” − idézi Gracie családja közleményét a Deadline.

A Harry Potter és a bölcsek köve sorozat 2026 karácsonyától látható majd a HBO Maxon, a forgatás nyáron kezdődött és jelenleg is zajlik.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
