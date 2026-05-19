Már az első évad premierje előtt távozik a Harry Potter fiatal színésznője: keresik az utódját

A Ginny Weasley-t alakító Gracie Cochrane bejelentette, távozik a Harry Potter-remake-ből, így a Titkok Kamrájában már más tér vissza az egyik legfontosabb női karaker bőrébe bújva. Az információt a HBO Max is megerősítette.

Gracie Cochrane nélkül készül majd a Harry Potter sorozat második évada.

Gracie Cochrane kiszáll a Harry Potterből

„Előre nem látható körülmények miatt Gracie meghozta a nehéz döntést, hogy az első évad után visszalép Ginny Weasley szerepétől az HBO Harry Potter sorozatában. Az idő, amit a Harry Potter világában töltött, valóban csodálatos volt, és mélységesen hálás Lucy Bevannek és az egész produkciós csapatnak, hogy ilyen felejthetetlen élményt teremtettek. Gracie nagyon izgatott a jövője által kínált lehetőségek miatt” − idézi Gracie családja közleményét a Deadline.

A Harry Potter és a bölcsek köve sorozat 2026 karácsonyától látható majd a HBO Maxon, a forgatás nyáron kezdődött és jelenleg is zajlik.

