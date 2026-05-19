„Összeszűrtem a levet a csapatom szexi edzőjével, de lesokkolódtam, amikor megtudtam, ki ő valójában.”

„Tudom, hogy nem szabadna, de teljesen belezúgtam” – kezdte a történetét a 22 éves anonim lány. A sportcsapatának edzőjével kezdett tiltott viszonyt, ám ez a titkos szerelem még több rejtélyt tartogatott, mint gondolta.

Titkos szerelem alakult ki a sportoló és az edzője között.

Forrás: Shutterstock

Titkos szerelem az edzőteremben A 22 éves anonim lány évek óta sportol – a csapatához pedig januárban érkezett egy új edző.

A lány egyből elkezdett vonzódni hozzá, de eleinte nem tett semmit.

Amikor megnyertek egy tornát, annyira eksztatikus állapotba került, hogy a férfi nyakába ugrott, mire az megcsókolta őt.

Azóta titkos viszonyt folytatnak, viszont most kiderült, hogy a férfihoz más szál is köti őt.

Az új edző és az ellenállhatatlan vágy

A 22 éves nő elmondása szerint mindig is a sport világában érezte magát a legjobban. Gyermekkora óta sportol, a gimnáziumi csapatából pedig egy komolyabb ligába igazolt át, hogy élsportolóvá váljon. „Idén januárban érkezett a csapatunkhoz egy új edző, aki iránt egyből ellenállhatatlan vágy fogott el” – mesélte.

Az elején még magában tartotta ezt: senkinek sem beszélt róla, és egyáltalán nem közeledett a 27 éves edző felé. „Azt hittem, hogy ha magamban tartom, akkor egy idő után elmúlik ez a fellángolás. De nem így történt.”

Az esemény, ami mindent megváltoztatott

„A csapatom egy új versenyre nevezett be, ahol annyira jól teljesítettünk, hogy megnyertük a tornát. Viszont amellett, hogy ez elképesztő nagy boldogsággal töltött el, még az is csodás érzés volt, hogy T., az edzőm szinte végig úgy pozícionálta magát, hogy valahogy mellém kerüljön.”

A lány végig próbálta győzködni magát arról, hogy mindezt csak képzeli. Ám amikor a tornának vége lett, minden megváltozott. „A többiek gyorsan szétszéledtek, és az én buszom érkezett meg legutoljára, de T. megvárta velem. Annyira eksztatikus állapotba kerültem a győzelemtől, hogy a nyakába ugrottam búcsúzásképp.”

A lány elmondása szerint a férfi az elején kicsit hátrahőkölt, ám amikor a lány el akart húzódni tőle, akkor hirtelen megcsókolta őt.

A titkos viszony és a nagy csavar

Azóta titkos viszonyt folytatnak, a csapat viszont mit sem tud az egészről. „Ugyanúgy folytattuk az edzéseket, mintha mi sem történt volna, az edzések után pedig felmentem a lakására – bár erről senki sem tudott.” A fordulat viszont csak most jön! A sportolólány ugyanis nem volt tisztában minden részlettel.