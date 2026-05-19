Brad Pitt mini mása? Knox Jolie-Pitt új külseje vitte el a show-t Zahara diplomaosztóján - FOTÓ

Angelina Jolie ismét a büszke anyuka szerepében tűnhetett fel. A színésznő ugyanis részt vett lánya, Zahara diplomaosztóján az atlantai Spelman College-ban. A családi esemény azonban nem csak a frissen végzett diákról szólt, hisz a reflektorfény nagy részét a 17 éves Knox Jolie-Pitt vitte el, aki sokak szerint szinte Brad Pitt kiköpött másaként jelent meg. Mindez csupán véletlen vagy egy kegyetlen visszacsapás állhat a háttérben?

Angelina Jolie és fia, Knox Jolie-Pitt a két évvel ezelőtti Oscar-gálán.

Mindenki Brad Pittet látta benne: Angelina Jolie fia, Knox Jolie-Pitt elképesztően hasonlított apjára Zahara ballagásán Angelina Jolie gyermekei társaságában vett részt Zahara diplomaosztóján Atlantában.

A 17 éves Knox új frizurával jelent meg, és sokak szerint megszólalásig hasonlított Brad Pittre.

Brad Pitt nem volt jelen az eseményen, Zahara pedig ismét csak a Jolie nevet használta.

Knox elegáns, szürke öltönyben érkezett a ballagásra, de nem ez volt az, ami igazán megmozgatta az internet népét. A fiatal, Knox Jolie-Pitt új frizurája – sötét haj, platinaszőke tincsekkel – látványosan emlékeztette a rajongókat Brad Pitt ikonikus, 2000-es évekbeli korszakára.

Angelina Jolie's son Knox, 17, looks spitting image of estranged dad Brad Pitt at sister Zahara's graduation https://t.co/7ooe2rVqfY — Daily Mail (@DailyMail) May 18, 2026

Az arcvonásokról már nem is beszélve. A kommentelők szerint olyan, mintha az Oscar-díjas színész fiatalkori verziója sétált volna be a diplomaosztóra.

Knox kiköpött mása édesapjának.

Angelina Jolie mellett Zahara testvérei, Pax és Maddox is jelen voltak a nagy napon, ám Brad Pitt ezúttal sem jelent meg a családi eseményen. A ceremónián ráadásul Zaharát ismét Zahara Marley Jolie néven szólították, vagyis nem használta a Jolie-Pitt vezetéknevet.

