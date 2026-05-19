Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 19., kedd Ivó, Milán

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
mázli

Hihetetlen szerencsesorozat: kétszer is nyert ugyanazzal a kaparós sorsjegyes trükkel egy férfi

mázli kaparós sorsjegy szerencse
Rideg Léna
2026.05.19.
Néhány hét különbséggel kétszer is komoly összeget nyert egy ohiói férfi. Richard mindkét alkalommal ugyanazon a benzinkúton vásárolt kaparós sorsjegyet.

Egymás után kétszer is komoly összeget nyert az ohiói Brunswick városában élő Richard: néhány hét különbséggel ugyanazon a benzinkúton vásárolt kaparós sorsjegyekkel vitte el a nyereményeket.

A férfi kétszer is ugyanott vásárolt kaparós sorsjegyet: 15 ezer dollárral lett gazdagabb.
A férfi kétszer is ugyanott vásárolt kaparós sorsjegyet: 15 ezer dollárral lett gazdagabb.
Forrás: Moment RF

Ugyanazon a benzinkúton vásárolt kaparós sorsjegyet: pár hét alatt kétszer is nyert

A férfi először még márciusban nyert: az Ultimate 5,000,000 nevű kaparós sorsjegyből vásárolt egyet a Brunswick Valero benzinkúton, amellyel 5000 dollárt nyert adózás előtt – közölték az Ohio Lottery illetékesei. Richard azonban nem állt meg itt. Április 24-én visszatért ugyanarra a benzinkútra, ahol ezúttal egy Billion Scratch-Off sorsjegyet vett. A szerencse ismét mellé állt: másodszor már 10 ezer dollárt nyert.

A lottótársaság szerint a férfi úgy érzi, valóban szerencsét hoz számára a benzinkút. Elmondásuk szerint Richard az első nyereményt sem akarta elhinni, a második győzelem után pedig úgy fogalmazott: az imái valóban meghallgatásra találtak.

A két nyereményből az adók levonása után összesen 10 987,50 dollárt vihet haza. A férfi azt tervezi, hogy az összeget új tetőre fordítja az otthonán.

Az Ohio Lottery tájékoztatása szerint az Ultimate 5,000,000 kaparós játékban még három főnyeremény vár gazdára, köztük egy olyan díj is, amely 25 éven át évente 200 ezer dollárt fizet a nyertesnek. A Billion Scratch-Off játékban pedig továbbra is két jackpotot nem vittek még el.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Hatalmas botrány lett a lottósorsolásból: olyat láttak a nézők, amit nem lett volna szabad

Bulgáriában kicsit elvesztették a fonalat a szerencsejátékozók, amikor olyat láttak, amit nem kellett volna. A bolgár lottósorsoláson ugyanis olyan számot húztak ki, amit eddig még soha.

Erre a 3 csillagjegyre rászakadhat a bank a héten: váratlanul juthatnak mesés összeghez

Ha mostanában gyakrabban nézed a bankszámlád, mint a streaminget, van egy jó hírünk. Három csillagjegyhez most bekopoghat a pénzeső, méghozzá egy szabad szemmel is jól látható összeggel.

Gyönyörű kamaszlány lett Laky Zsuzsi és Dietz Gusztáv idősebb gyereke − Friss fotón a 14 éves Luca

Luca idén végez a 8. osztályban, édesanyja, Laky Zsuzsi pedig megosztotta, milyen káprázatos a fehér keringős ruhájában lánya.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu