Hihetetlen szerencsesorozat: kétszer is nyert ugyanazzal a kaparós sorsjegyes trükkel egy férfi

Egymás után kétszer is komoly összeget nyert az ohiói Brunswick városában élő Richard: néhány hét különbséggel ugyanazon a benzinkúton vásárolt kaparós sorsjegyekkel vitte el a nyereményeket.

Ugyanazon a benzinkúton vásárolt kaparós sorsjegyet: pár hét alatt kétszer is nyert

A férfi először még márciusban nyert: az Ultimate 5,000,000 nevű kaparós sorsjegyből vásárolt egyet a Brunswick Valero benzinkúton, amellyel 5000 dollárt nyert adózás előtt – közölték az Ohio Lottery illetékesei. Richard azonban nem állt meg itt. Április 24-én visszatért ugyanarra a benzinkútra, ahol ezúttal egy Billion Scratch-Off sorsjegyet vett. A szerencse ismét mellé állt: másodszor már 10 ezer dollárt nyert.

A lottótársaság szerint a férfi úgy érzi, valóban szerencsét hoz számára a benzinkút. Elmondásuk szerint Richard az első nyereményt sem akarta elhinni, a második győzelem után pedig úgy fogalmazott: az imái valóban meghallgatásra találtak.

A két nyereményből az adók levonása után összesen 10 987,50 dollárt vihet haza. A férfi azt tervezi, hogy az összeget új tetőre fordítja az otthonán.

Az Ohio Lottery tájékoztatása szerint az Ultimate 5,000,000 kaparós játékban még három főnyeremény vár gazdára, köztük egy olyan díj is, amely 25 éven át évente 200 ezer dollárt fizet a nyertesnek. A Billion Scratch-Off játékban pedig továbbra is két jackpotot nem vittek még el.

