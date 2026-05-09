Hatalmas botrány lett a lottósorsolásból: olyat láttak a nézők, amit nem lett volna szabad

Az interneten terjedni kezdett egy korábbi bolgár lottósorsolás eredménye. Az eset hatalmas botrányt váltott ki világszerte és „fejek hullottak” Bulgáriában miatta.

Óriási botrány tört ki Bulgáriában a lottósorsoláson. Forrás: Getty Images

Botrányos lottósorsolás borzolta a kedélyeket Bulgáriában, miután olyan számot húztak ki, amely nem is szerepelhetett volna a játékban.

Az eset azonnal lavinát indított el a szerencsejáték világában, és komoly kérdéseket vetett fel a rendszer megbízhatóságáról.

A nézők élő adásban láthatták a hibát, ami egy példátlan botrány kialakulásához vezetett.

Hatalmas botrány lett a bolgár lottósorsolásból

Bulgáriában a lottón alapvetően 1 és 35 közötti számokat lehet jelölni. A szerencsejáték szabályai innentől fogva ugyanazok, mint hazánkban: a telitalálatos szelvény tulajdonosa nyer. Sajnos a legutóbbi sorsoláson ez lehetetlen volt, ugyanis kihúzták a 41-es számot, ami ugyebár nem szerepel a jelölhető számok listáján. Az emberek dühöngenek, ugyanis alapjaiban rengett meg a bizalmuk a lottósorsolások befolyásoltságát illetően.

A hatóságok végül átfogó vizsgálatot indítottak, amelybe több állami szervet is bevontak. Az adóhatóság, az ügyészség és a műszaki ellenőrző szervek is vizsgálták, hogyan történhetett meg a hibás lottósorsolás. A felelős szervezet vezetését azonnali hatállyal menesztették, és további elbocsátásokat helyeztek kilátásba. A döntéshozók szerint a lottószámok körüli anomália nem maradhat következmények nélkül, hiszen a közbizalom az alapja a szerencsejátékban.

Nem ez volt az első eset, hogy csalást kiáltanak a bolgár lottón

Nem ez volt az első botrányos lottósorsolás Bulgáriában. 2009. szeptember hatodikán a bolgár lottó hat nyerőszáma a 4, 15, 23, 24, 35 és 42 volt. A következő sorsoláson, négy nap múlva – más sorrendben ugyan – pontosan ugyanezek a számok jöttek ki. A közvélemény természetesen nem nézte jó szemmel az esetet, a matematikusok rögtön számolgattak, és a szerencsejáték-felügyelet is nyomozott, ám aztán arra jutottak, hogy ez egyszerűen mázli volt.

Ezek is érdekelhetnek a lottóval kapcsolatban: