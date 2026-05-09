Hatalmas botrány lett a lottósorsolásból: olyat láttak a nézők, amit nem lett volna szabad

Simon Benedek
2026.05.09.
Bulgáriában kicsit elvesztették a fonalat a szerencsejátékozók, amikor olyat láttak, amit nem kellett volna. A bolgár lottósorsoláson ugyanis olyan számot húztak ki, amit eddig még soha. Íme a részletek!

Az interneten terjedni kezdett egy korábbi bolgár lottósorsolás eredménye. Az eset hatalmas botrányt váltott ki világszerte és „fejek hullottak” Bulgáriában miatta.

A fotó egy lottósorsoláson készült.
Óriási botrány tört ki Bulgáriában a lottósorsoláson. Forrás:  Getty Images
  • Botrányos lottósorsolás borzolta a kedélyeket Bulgáriában, miután olyan számot húztak ki, amely nem is szerepelhetett volna a játékban.
  • Az eset azonnal lavinát indított el a szerencsejáték világában, és komoly kérdéseket vetett fel a rendszer megbízhatóságáról.
  • A nézők élő adásban láthatták a hibát, ami egy példátlan botrány kialakulásához vezetett.

Hatalmas botrány lett a bolgár lottósorsolásból

Bulgáriában a lottón alapvetően 1 és 35 közötti számokat lehet jelölni. A szerencsejáték szabályai innentől fogva ugyanazok, mint hazánkban: a telitalálatos szelvény tulajdonosa nyer. Sajnos a legutóbbi sorsoláson ez lehetetlen volt, ugyanis kihúzták a 41-es számot, ami ugyebár nem szerepel a jelölhető számok listáján. Az emberek dühöngenek, ugyanis alapjaiban rengett meg a bizalmuk a lottósorsolások befolyásoltságát illetően.

A hatóságok végül átfogó vizsgálatot indítottak, amelybe több állami szervet is bevontak. Az adóhatóság, az ügyészség és a műszaki ellenőrző szervek is vizsgálták, hogyan történhetett meg a hibás lottósorsolás. A felelős szervezet vezetését azonnali hatállyal menesztették, és további elbocsátásokat helyeztek kilátásba. A döntéshozók szerint a lottószámok körüli anomália nem maradhat következmények nélkül, hiszen a közbizalom az alapja a szerencsejátékban.

Nem ez volt az első eset, hogy csalást kiáltanak a bolgár lottón

Nem ez volt az első botrányos lottósorsolás Bulgáriában. 2009. szeptember hatodikán a bolgár lottó hat nyerőszáma a 4, 15, 23, 24, 35 és 42 volt. A következő sorsoláson, négy nap múlva – más sorrendben ugyan – pontosan ugyanezek a számok jöttek ki. A közvélemény természetesen nem nézte jó szemmel az esetet, a matematikusok rögtön számolgattak, és a szerencsejáték-felügyelet is nyomozott, ám aztán arra jutottak, hogy ez egyszerűen mázli volt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
