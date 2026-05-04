Közel 170 embert vesz fel a Lidl az idei nyári szezonra a Balaton és a Velencei-tó térségében

Áprilistól augusztus végéig jelentősen megélénkül a forgalom a legnépszerűbb vízparti üdülőhelyeken, hiszen turisták ezrei érkeznek pihenni. A megnövekedett vásárlói igények az üzletek mindennapi működésére is hatással vannak, ezért a vállalat már jóval a szezon előtt megkezdi a felkészülést. A cél, hogy a forgalmas időszakban is gyors, gördülékeny és barátságos kiszolgálásban részesüljenek a vevők.

Forrás: Lidl

Sokszínű feladatok, aktív mindennapok

A Lidl többek között Agárdon, Balatonfűzfőn, Fonyódon és Siófokon várja az új munkatársakat bolti dolgozó munkakörbe. A pozíció változatos feladatokat kínál: a munkatársak részt vesznek a vásárlók kiszolgálásában, az áruk kihelyezésében és folyamatos feltöltésében, ellenőrzik a termékek szavatosságát, kezelik a pénztárat, valamint gondoskodnak a friss pékáruk elkészítéséről. Emellett az üzlettér, a raktár és a pékség rendben tartása is a napi feladatok közé tartozik.

Rugalmasság és tervezhetőség

A szezonális munkák egyik legnagyobb előnye a rugalmas időbeosztás. A jelentkezők határozott időre szerződhetnek, és saját igényeikhez igazíthatják a munkavállalás időtartamát. Teljes és részmunkaidős lehetőségek egyaránt elérhetők, így a munkavégzés könnyen összeegyeztethető tanulmányokkal, pihenéssel vagy más elfoglaltságokkal. Ez különösen ideális választás lehet diákoknak, de mindazok számára is, akik átmeneti, mégis kiszámítható munkát keresnek a nyári időszakra.

Kiemelkedő juttatások

A Lidl a szezonális munkatársak számára is stabil és átlátható feltételeket biztosít. A versenyképes alapbért különböző pótlékok egészítik ki, emellett a dolgozók Lidl-kártyát és egészségprogramot is igénybe vehetnek. Utóbbi keretében szűrővizsgálatokon való részvételhez extra szabadnap is jár, ami kiemelkedő juttatásnak számít az időszakos munkák között.

A munkába járás támogatása szintén fontos szempont: tömegközlekedés esetén a költségeket teljes mértékben megtéríti a vállalat, autóval történő bejárásnál kilométerenként 40 forintos hozzájárulást biztosít. Több üzlet esetében szálláslehetőség is rendelkezésre áll, ami különösen nagy segítség lehet azoknak, akik nem a közelben élnek.