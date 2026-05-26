Rubint Rékára újabb műtét és kemoterápia vár: „Készen állok, mert soha nem fogom feladni”

Rubint Réka korábban már kapott sugárkezelést, és kemoterápián is átesett, most azonban ismét sűrű és megterhelő időszak előtt áll előtte.

Rubint Réka haja kihullott a kemoterápia miatt

Forrás: Tumbász Hédi

Rubint Réka Montenegróban töltődött

Családjával és barátaival néhány napot Montenegróban töltött Rubint Réka, ahol – elmondása szerint – sok erőt merített a következő hetekhez. Instagram-bejegyzésében arról írt, hogy évek óta visszatérnek az Our Lady of the Rocks szigetére, az ott található kápolnához, amelyet különleges, spirituálisan fontos helynek tart.

„Élményeket gyűjteni az életben az egyik legértékesebb kincs! Hálás vagyok a Jóistennek, hogy ebben az évben is visszatérhettem a családommal és a barátaimmal erre a csodálatos helyre, Montenegróba. Hosszú évek óta visszatérünk az Our Lady of the Rocks szigetre, ahol van egy álomszép kápolna, amely zarándokhely, s ahol imádkozva, most már tapasztalatból mondhatom, hogy valóban csodák történnek...” – írta.

Azt is hozzátette, hogy az elmúlt napok sokat adtak neki testileg és lelkileg is. A tenger, a naplementék, a pihenés, az edzések, a meditációk és a jó társaság segítettek neki feltöltődni. Erre most nagy szüksége is van, mert a bejegyzése szerint újabb vizsgálatok, kemoterápia és egy kisebb beavatkozás is vár rá.

„Szükségem volt rá, hiszen holnap reggel ismét az onkológián kezdek, vizsgálatok várnak rám, majd kezdődik az új kemó kezelés... este pedig Rozsnyai. Szerda, csütörtök, péntek elvonulást tartok egy varázslatos helyen a Páskom Cottage-ban, és az Avalon Alakreform-táborig még vár rám egy kisebb műtéti beavatkozás is a gyógyulásom érdekében. Sebaj! Készen állok, mert SOHA nem fogom feladni, legyen bármi is a feladat! Szeretlek Titeket és szeressétek Ti is egymást! Mert az élet túl rövid, hogy haraggal a szívetekben éljetek” – fogalmazott Réka.

