Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 26., kedd Evelin, Fülöp

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Instant komfort Irány a nyár!
daganat

Rubint Rékára újabb műtét és kemoterápia vár: „Készen állok, mert soha nem fogom feladni”

daganat műtét Rubint Réka kemoterápia
Life.hu
2026.05.26.
Rubint Rékára ismét kórházi vizsgálatok és kezelések várnak. A fitneszedző, aki nemrág beszélt először nyilvánosan arról, hogy négy éve egy ritka, rosszindulatú daganatos betegséggel, lágyrészszarkómával küzd, most arról számlt be, hogy újra megműtik, és a kemoterápia is újrakezdődik.

Rubint Réka korábban már kapott sugárkezelést, és kemoterápián is átesett, most azonban ismét sűrű és megterhelő időszak előtt áll előtte. 

Rubint Réka haja kihullott a kemoterápia miatt
Rubint Réka haja kihullott a kemoterápia miatt
Forrás: Tumbász Hédi

Rubint Réka Montenegróban töltődött

Családjával és barátaival néhány napot Montenegróban töltött Rubint Réka, ahol – elmondása szerint – sok erőt merített a következő hetekhez. Instagram-bejegyzésében arról írt, hogy évek óta visszatérnek az Our Lady of the Rocks szigetére, az ott található kápolnához, amelyet különleges, spirituálisan fontos helynek tart.

„Élményeket gyűjteni az életben az egyik legértékesebb kincs! Hálás vagyok a Jóistennek, hogy ebben az évben is visszatérhettem a családommal és a barátaimmal erre a csodálatos helyre, Montenegróba. Hosszú évek óta visszatérünk az Our Lady of the Rocks szigetre, ahol van egy álomszép kápolna, amely zarándokhely, s ahol imádkozva, most már tapasztalatból mondhatom, hogy valóban csodák történnek...” – írta.

Azt is hozzátette, hogy az elmúlt napok sokat adtak neki testileg és lelkileg is. A tenger, a naplementék, a pihenés, az edzések, a meditációk és a jó társaság segítettek neki feltöltődni. Erre most nagy szüksége is van, mert a bejegyzése szerint újabb vizsgálatok, kemoterápia és egy kisebb beavatkozás is vár rá.

„Szükségem volt rá, hiszen holnap reggel ismét az onkológián kezdek, vizsgálatok várnak rám, majd kezdődik az új kemó kezelés... este pedig Rozsnyai. Szerda, csütörtök, péntek elvonulást tartok egy varázslatos helyen a Páskom Cottage-ban, és az Avalon Alakreform-táborig még vár rám egy kisebb műtéti beavatkozás is a gyógyulásom érdekében. Sebaj! Készen állok, mert SOHA nem fogom feladni, legyen bármi is a feladat! Szeretlek Titeket és szeressétek Ti is egymást! Mert az élet túl rövid, hogy haraggal a szívetekben éljetek”fogalmazott Réka.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Rubint Réka: "Az én daganatomat nem lehet eltávolítani"

Négy éve kapta meg a diagnózist, több kezelésen is keresztülment, de optimizmusa és hite soha nem hagyta el. Rubint Réka feladatként kezeli betegségét, azt pedig kikéri magának, hogy haknizik a rákkal.

Rubint Réka platinaszőkére festette rövid haját: alig lehet ráismerni – Fotók

Rubint Réka új frizurával lepte meg a követőit: rövid haját platinaszőkére festette. A friss fotókon magabiztosan mosolyog, rajongói pedig elhalmozzák dicséretekkel.

Luxusórája miatt álltak bele Schóbert Larába

Rubint Réka lánya egy TikTok videóban mutatta meg egy napját a követőinek. A felvételen többen kiszúrták, hogy milyen drága órát visel, Schóbert Lara pedig kapott ezért hideget-meleget.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu