Ezt az 5 ételt soha ne süsd air fryerben - Van, amit egyenesen veszélyes így elkészíteni

Mivel kevés zsiradék hozzáadásával ropogós, ízletes étel sül bennük, az utóbbi években nagy népszerűségre tettek szert a forrólevegős fritőzök, ráadásul nem csak diétázók körében. A megannyi remek recept mellett nehéz megállapítani, mit szabad, és mit nem szabad ebben a készülékben sütni. Összeszedtük azt az 5 ételt, amit semmi szín alatt ne süssünk air fryerben!
Air fryer: tiltott ételek
- Mirelitek, húsok, tojásos ételek pompásan kisülnek air fryerben.
- Popcornt, tésztát és egyéb, főzést igénylő ételeket viszont inkább hagyományos módon készítsünk.
5 étel amit soha ne süss air fryerben
Egyes ételtípusok egyszerűen élvezhetetlenek forrólevegős fritőzben, de a listán akadnak olyan résztvevők is, amik veszélyesek is lehetnek.
1. Pirítós
Azt hihetnénk, hogy air fryer sütőben ínycsiklandóan roppanós lesz a pirítós, ám aki ebben készítené reggelijét, nagyot csalódna. Ugyanis a sütő hatásmechanizmusa révén pirítás helyett szárít, ráadásul morzsák lepik el a kosár alját. Erre ugyan megoldás lehet az air fryer sütőpapír, de még ilyenkor is meg kell fordítani a kenyeret, ami lássuk be, túl nagy macera egy mezei pirítósért.
2. Brokkoli, leveles zöldségek
Mivel relatíve gyorsan elkészül, jó ötletnek tűnhet brokkolit sütni az air fryerben, ám nem véletlenül van ott a feltételes mód. Míg az olyan zöldségek, mint például a kelbimbó jól tartják a nedvességet, a brokkoli azonnal elveszti. Így a ropogós zöldség helyett egy gumis, keserű valami a végeredmény, amit szinte lehetetlen megrágni.
Ugyanígy nem ajánlott forrólevegős fritőzben leveles zöldségeket, például spenótot vagy fodros kelt készíteni, mivel kiszáradnak, és esetleg a sütő oldalára ragadhatnak.
3. Tészta és rizs
Nem vicc, tényleg vannak, akik air fryerben akarnak rizst, esetleg tésztát készíteni. Csakhogy ehhez víz kell, amit nem szeretnek a forrólevegős fritőzök, így akár rövidzárlatot is okozhatunk vele. Ha ilyen ételre fáj a fogunk, maradjuk a jó öreg lábasoknál, amikkel biztonsággal főzhetjük ki kedvenc köreteinket. Ez a szabály érvényes a különféle szószokra is.
4. Nyers tésztás, panírozott ételek
Hacsak nem kifejezett air fryer receptről van szó, érdemes tartózkodni a hagyományos panírtésztával bevont ételektől, mivel ez a fajta sütő relatíve lassabban hevíti fel az ételt, melynek az az eredménye, hogy a tészta lecsorog az ételről. Ennél fogva kiszökik belőle a nedvesség, így ropogós helyett rágós lesz a textúrája, ráadásul a kosár aljára égett tésztát szinte lehetetlen lesikálni.
Ha minden áron air fryerben rántanánk, használjunk sütőpapírt, felhasználás előtt pedig fagyasszuk le a panírozott fogást.
5. Popcorn
Bekuckózós moziestek elkerülhetetlen része a popcorn, amit sokan air fryer sütőben készítenek el. Igen ám, csakhogy ezek a szerkezetek gyakran nem generálnak elég magas hőmérsékletet ahhoz, hogy a kukoricaszemek kipattogjanak. Helyette érdemes a jól bevált mikrohullámú sütőket használni, melyekkel még a mosogatást is minimalizálhatjuk.
Sokan ott rontják el a forrólevegős fritőzök használatát, hogy más technológiára írt recepteket akarnak elkészíteni benne. Ha ismerjük az air fryer sütők működését, akkor jó eséllyel páratlan ízeket és textúrákat kapunk végeredményül.
