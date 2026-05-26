Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 26., kedd Evelin, Fülöp

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Instant komfort Irány a nyár!
forrólevegős sütő

Ezt az 5 ételt soha ne süsd air fryerben - Van, amit egyenesen veszélyes így elkészíteni

forrólevegős sütő Air fryer tiltott étel
Bába Dorottya
2026.05.26.
A forrólevegős sütők az utóbbi években konyháink elengedhetetlen részeivé váltak. Van azonban 5 étel, amit ha jót akarunk magunknak, semmiképp ne süssünk air fryer-ben. Mutatjuk, mik ezek!

Mivel kevés zsiradék hozzáadásával ropogós, ízletes étel sül bennük, az utóbbi években nagy népszerűségre tettek szert a forrólevegős fritőzök, ráadásul nem csak diétázók körében. A megannyi remek recept mellett nehéz megállapítani, mit szabad, és mit nem szabad ebben a készülékben sütni. Összeszedtük azt az 5 ételt, amit semmi szín alatt ne süssünk air fryerben!

Tiltott telek air fryer sütőben
Az air fryer sem univerzális: bizonyos ételeket tilos benne készíteni.
Forrás:  Getty Images

Air fryer: tiltott ételek

  • Mirelitek, húsok, tojásos ételek pompásan kisülnek air fryerben.
  • Popcornt, tésztát és egyéb, főzést igénylő ételeket viszont inkább hagyományos módon készítsünk.

5 étel amit soha ne süss air fryerben

Egyes ételtípusok egyszerűen élvezhetetlenek forrólevegős fritőzben, de a listán akadnak olyan résztvevők is, amik veszélyesek is lehetnek.

1. Pirítós

Azt hihetnénk, hogy air fryer sütőben ínycsiklandóan roppanós lesz a pirítós, ám aki ebben készítené reggelijét, nagyot csalódna. Ugyanis a sütő hatásmechanizmusa révén pirítás helyett szárít, ráadásul morzsák lepik el a kosár alját. Erre ugyan megoldás lehet az air fryer sütőpapír, de még ilyenkor is meg kell fordítani a kenyeret, ami lássuk be, túl nagy macera egy mezei pirítósért.

2. Brokkoli, leveles zöldségek

Mivel relatíve gyorsan elkészül, jó ötletnek tűnhet brokkolit sütni az air fryerben, ám nem véletlenül van ott a feltételes mód. Míg az olyan zöldségek, mint például a kelbimbó jól tartják a nedvességet, a brokkoli azonnal elveszti. Így a ropogós zöldség helyett egy gumis, keserű valami a végeredmény, amit szinte lehetetlen megrágni.

Ugyanígy nem ajánlott forrólevegős fritőzben leveles zöldségeket, például spenótot vagy fodros kelt készíteni, mivel kiszáradnak, és esetleg a sütő oldalára ragadhatnak.

3. Tészta és rizs

Nem vicc, tényleg vannak, akik air fryerben akarnak rizst, esetleg tésztát készíteni. Csakhogy ehhez víz kell, amit nem szeretnek a forrólevegős fritőzök, így akár rövidzárlatot is okozhatunk vele. Ha ilyen ételre fáj a fogunk, maradjuk a jó öreg lábasoknál, amikkel biztonsággal főzhetjük ki kedvenc köreteinket. Ez a szabály érvényes a különféle szószokra is.

4. Nyers tésztás, panírozott ételek

Hacsak nem kifejezett air fryer receptről van szó, érdemes tartózkodni a hagyományos panírtésztával bevont ételektől, mivel ez a fajta sütő relatíve lassabban hevíti fel az ételt, melynek az az eredménye, hogy a tészta lecsorog az ételről. Ennél fogva kiszökik belőle a nedvesség, így ropogós helyett rágós lesz a textúrája, ráadásul a kosár aljára égett tésztát szinte lehetetlen lesikálni.
 

Ha minden áron air fryerben rántanánk, használjunk sütőpapírt, felhasználás előtt pedig fagyasszuk le a panírozott fogást.

5. Popcorn

Bekuckózós moziestek elkerülhetetlen része a popcorn, amit sokan air fryer sütőben készítenek el. Igen ám, csakhogy ezek a szerkezetek gyakran nem generálnak elég magas hőmérsékletet ahhoz, hogy a kukoricaszemek kipattogjanak. Helyette érdemes a jól bevált mikrohullámú sütőket használni, melyekkel még a mosogatást is minimalizálhatjuk.

Sokan ott rontják el a forrólevegős fritőzök használatát, hogy más technológiára írt recepteket akarnak elkészíteni benne. Ha ismerjük az air fryer sütők működését, akkor jó eséllyel páratlan ízeket és textúrákat kapunk végeredményül.

Szemezgess további cikkeinkből:

Betilthatják az air fryer sütőket: komoly indok áll a döntés mögött

Az egészség hírnökeként toppant be az életünkbe, de úgy tűnik, mégsem remekel minden porcikája. Közeleg az idő, amikor bizonyos air fryer készülékektől el kell köszönnünk.

Ezért ne használj műanyag edényt, amikor lefagyasztod a maradékot

Mitévő legyen az ember, ha túl sok étel marad meg? Hát fagyassza le! Igen ám, csakhogy nem mindegy, hogy a maradék miben kerül a fridzsiderbe. Ha műanyag dobozt használunk, súlyos hibát követünk el.

Tökéletes lesz a húsleves ettől a leleményes trükktől: a lengyel háziasszonyok így csinálják

A magyarok kedvenc levesét elkészíteni türelemjáték, ahol nagy szerepe van az apró részleteknek. Egy lengyel trükk segítségével a húsleves még a tökéletesnél is magasabb szintre léphet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu