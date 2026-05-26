Ezt az 5 ételt soha ne süsd air fryerben - Van, amit egyenesen veszélyes így elkészíteni

Mivel kevés zsiradék hozzáadásával ropogós, ízletes étel sül bennük, az utóbbi években nagy népszerűségre tettek szert a forrólevegős fritőzök, ráadásul nem csak diétázók körében. A megannyi remek recept mellett nehéz megállapítani, mit szabad, és mit nem szabad ebben a készülékben sütni. Összeszedtük azt az 5 ételt, amit semmi szín alatt ne süssünk air fryerben!

Mirelitek, húsok, tojásos ételek pompásan kisülnek air fryerben.

Popcornt, tésztát és egyéb, főzést igénylő ételeket viszont inkább hagyományos módon készítsünk.

Egyes ételtípusok egyszerűen élvezhetetlenek forrólevegős fritőzben, de a listán akadnak olyan résztvevők is, amik veszélyesek is lehetnek.

1. Pirítós

Azt hihetnénk, hogy air fryer sütőben ínycsiklandóan roppanós lesz a pirítós, ám aki ebben készítené reggelijét, nagyot csalódna. Ugyanis a sütő hatásmechanizmusa révén pirítás helyett szárít, ráadásul morzsák lepik el a kosár alját. Erre ugyan megoldás lehet az air fryer sütőpapír, de még ilyenkor is meg kell fordítani a kenyeret, ami lássuk be, túl nagy macera egy mezei pirítósért.

2. Brokkoli, leveles zöldségek

Mivel relatíve gyorsan elkészül, jó ötletnek tűnhet brokkolit sütni az air fryerben, ám nem véletlenül van ott a feltételes mód. Míg az olyan zöldségek, mint például a kelbimbó jól tartják a nedvességet, a brokkoli azonnal elveszti. Így a ropogós zöldség helyett egy gumis, keserű valami a végeredmény, amit szinte lehetetlen megrágni.

Ugyanígy nem ajánlott forrólevegős fritőzben leveles zöldségeket, például spenótot vagy fodros kelt készíteni, mivel kiszáradnak, és esetleg a sütő oldalára ragadhatnak.

3. Tészta és rizs

Nem vicc, tényleg vannak, akik air fryerben akarnak rizst, esetleg tésztát készíteni. Csakhogy ehhez víz kell, amit nem szeretnek a forrólevegős fritőzök, így akár rövidzárlatot is okozhatunk vele. Ha ilyen ételre fáj a fogunk, maradjuk a jó öreg lábasoknál, amikkel biztonsággal főzhetjük ki kedvenc köreteinket. Ez a szabály érvényes a különféle szószokra is.