Ő Erdei Zsolt 19 éves fia: Viktor a boksz helyett a zenei pályát választotta

2026.05.26.
Bár külsőre nagyon hasonlít édesapjára, a 19 éves Viktor teljesen más pályát képzel el magának, mint a világbajnok ökölvívó. Erdei Zsolt fia a sport helyett a zenében találta meg a szenvedélyét.

Erdei Zsolt ritkán beszél a magánéletéről, most azonban legidősebb fia miatt került reflektorfénybe a család. A 19 éves Viktor nemrég a Tűzmadár Öröksége gálán mutatkozott be a közönség előtt, ám nem sportolóként, hanem előadóként lépett színpadra.

Erdei Zsolt nagyfia a zenében találta meg a szenvedélyét.
Ritkán beszél a magánéletéről Erdei Zsolt, most kivételt tett

A világbajnok bokszoló a Reggeliben mesélt arról, hogy fia évek óta foglalkozik zenével, saját dalokat ír, ráadásul több nyelven is magabiztosan mozog. Viktor angolul több dialektust beszél, emellett németül és spanyolul is tud, így a dalait különböző nyelveken is elő tudja adni. Erdei Zsolt elárulta, fia régóta szeretett volna közönség előtt fellépni, a Tűzmadár Öröksége bokszgála pedig tökéletes lehetőséget adott számára az első nagyobb bemutatkozásra. Bár Viktor nagyon izgult a fellépés előtt, az édesapa szerint végül kifejezetten jól sikerült az előadás.

A sport természetesen az ő életében sem maradt teljesen háttérben. Erdei Zsolt elmondta, hogy mindig igyekezett többféle mozgásformát megmutatni a fiának, aki gyerekként dzsúdózott, kézilabdázott, focizott, sőt az ökölvívással is próbálkozott. Végül azonban egyik sportág sem vált igazán a szenvedélyévé.

„A hip-hop viszont igen” – fogalmazott az egykori bokszoló, aki láthatóan büszke arra, hogy fia megtalálta a saját útját.

Erdei Zsolt háromgyermekes édesapa: Viktoron kívül második feleségével, Rékával két közös gyermekük született: Gréti 2014-ben, Vilmos pedig 2017-ben jött világra.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
