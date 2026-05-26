Ebben az életkorban vagyunk a legboldogtalanabbak: meglepő dolgot fedeztek fel a kutatók

Egy friss kutatás szerint nem véletlen, mikor érezzük magunkat a legrosszabbul az életben. A boldogtalanság nem egyenletesen alakul, hanem egy jól látható mintát követ, amelynek van egy kritikus pontja. Ebben az időszakban sokan kerülnek érzelmi mélypontra, függetlenül az életkörülményeiktől.

A boldogtalanság egy bizonyos életkorban globálisan is megugrik.

Egy kutatás szerint a boldogtalanság egy U-alakú görbét követ az életben.

A mélypont átlagosan a 49. életév környékére tehető világszerte.

A mintázat országoktól és életkörülményektől függetlenül is megjelenik.

Miért pont a negyvenes évek végén tör ránk a boldogtalanság?

A legtöbben azt gondolják, hogy az életünk egyenletesen halad: fiatalon nehéz, aztán egyre jobb, végül pedig beérünk. Egy friss, nagyszabású kutatás azonban teljesen más képet fest, és kicsit sem megnyugtatót.Egy bizonyos ponton ugyanis mintha megállna a lelki óránk… és minden sokkal nehezebbé válna.

A számok, amik mindent felforgattak

David G. Blanchflower, a Dartmouth College kutatója közel 14 millió ember adatait elemezte 168 országban.

Az eredmény elsőre szinte hihetetlen: az emberek elégedettsége nem folyamatosan nő vagy csökken, hanem egy U-alakú görbét ír le. És van egy pont, ahol ez a görbe a mélypontra ér. Ez pedig meglepően egységesen a 40-es évek vége, nagyjából a 49. életév környéke.

Ami igazán megdöbbentő: ez a minta szinte mindenhol ugyanaz. Teljesen mindegy, hogy valaki egy jóléti államban, például Dániában él, vagy egy sokkal nehezebb körülmények között, például Togóban, ugyanebben az életkorban jelentkezik a legmélyebb érzelmi hullámvölgy.

Mintha a boldogtalanság nem a pénztárcához vagy az ország fejlettségéhez kötődne, hanem valami sokkal alapvetőbb, emberi belső ritmushoz.

A rejtélyes mélypont: mi történik ekkor?

A kutatók szerint ebben az időszakban egyszerre több lelki és élethelyzeti nyomás zúdul az emberekre. Nem egyetlen okról van szó, hanem mindenről is.

Sokan ekkor szembesülnek először igazán azzal, hogy az idő nem végtelen. A fiatalkori tervek közül több vagy elmaradt, vagy már nem hozza azt az érzést, amit korábban elképzeltünk. Közben az élet nem lassít: karriercsúcsok, anyagi felelősség, gyerekek gondjai, és gyakran az idősödő szülők támogatása is egyszerre nehezedik a vállakra.