Óriásrovar bukkant fel a magyar kertekben, sokan megijednek tőle

Sokan ösztönösen lecsapják, ha berepül a lakásba vagy feltűnik a kertben, pedig nincs ok a pánikra. A lószúnyog nem vérszívó rovar és fullánkja sincs. Vagyis sem megcsípni, sem megszúrni nem képes az embert.

A lószúnyogok idén korábban jelentek meg a szokásosnál

A lószúnyog ártalmatlan

A Délmagyar cikke szerint az elmúlt napokban több helyen is feltűntek a nagy termetű lószúnyogok, sokan találkozhattak velük a kertekben vagy akár a lakásokban is. A látványuk valóban ijesztő lehet, főleg azoknak, akik tartanak a rovaroktól, de ezek az állatok nem jelent veszélyt. Lajtár Lili biológus, rovarszakértő a lapnak arról beszélt, hogy a lószúnyogok általában júniusban, júliusban jelennek meg nagyobb számban, éppen ezért számára is szokatlan, hogy már májusban ennyit látni belőlük.

A szakember szerint nem érdemes elpusztítani a lószúnyogokat. Ha berepülnek a lakásba, inkább óvatosan tereljük ki őket a szabadba, ahol fontos szerepük van a természetes körforgásban. Több madárfajnak jelentenek táplálékot, például a feketerigók is szívesen fogyasztják.

