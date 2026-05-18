Óriásrovar bukkant fel a magyar kertekben, sokan megijednek tőle

A megszokottnál korábban és sokkal nagyobb számban jelent meg Magyarországon az óriási méretű szúnyogfaj, melynek egyedei első pillantásra riadalmat kelthetnek.

Sokan ösztönösen lecsapják, ha berepül a lakásba vagy feltűnik a kertben, pedig nincs ok a pánikra. A lószúnyog nem vérszívó rovar és fullánkja sincs. Vagyis sem megcsípni, sem megszúrni nem képes az embert.

A lószúnyogok idén korábban jelentek meg a szokásosnál
Forrás: Imaginechina

A lószúnyog ártalmatlan

A Délmagyar cikke szerint az elmúlt napokban több helyen is feltűntek a nagy termetű lószúnyogok, sokan találkozhattak velük a kertekben vagy akár a lakásokban is. A látványuk valóban ijesztő lehet, főleg azoknak, akik tartanak a rovaroktól, de ezek az állatok nem jelent veszélyt. Lajtár Lili biológus, rovarszakértő a lapnak arról beszélt, hogy a lószúnyogok általában júniusban, júliusban jelennek meg nagyobb számban, éppen ezért számára is szokatlan, hogy már májusban ennyit látni belőlük.

A szakember szerint nem érdemes elpusztítani a lószúnyogokat. Ha berepülnek a lakásba, inkább óvatosan tereljük ki őket a szabadba, ahol fontos szerepük van a természetes körforgásban. Több madárfajnak jelentenek táplálékot, például a feketerigók is szívesen fogyasztják.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
