Rubint Réka platinaszőkére festette rövid haját: alig lehet ráismerni – Fotók

Rubint Réka az elmúlt időszakban nagy változáson ment keresztül. Az ország egyik legismertebb fitneszedzője négy éve küzd rákbetegséggel, erről azonban csak idén áprilisban beszélt először nyilvánosan. Akkor azt is elmondta, hogy a kezelések elején még abban bízott, nem veszíti el a haját, végül azonban a kemoterápia miatt ez is megtörtént.

Forrás: Tumbász Hédi

Rubint Réka a betegségének bejelentése óta nyíltan vállalja megváltozott külsejét, nem rejtőzködött. Haja mostanra szépen növekedni kezdett, ő pedig úgy döntött, nem visszafelé néz, hanem kihoz valami újat abból a helyzetből, amelyet az élet elé tett: platinaszőkére festette pár centis frizuráját.

A változásról az Instagramon számolt be, ahol több fotót is megmutatott új külsejéről.

„Aki ismer az pontosan tudja, hogy az optimista, pozitív életszemléletemmel a legnehezebb helyzetekben is megtalálom a szépséget … a sokszor elfogadhatatlant elfogadhatóvá tenni. Így lettem ma SZŐKE!” – írta Rubint Réka.

A bejegyzésben arról is őszintén beszélt, hogy valószínűleg soha nem próbálta volna ki ezt a frizurát, ha nem kényszerül szembenézni a betegsége következményeivel:

Ha nincs a betegségem és az elmúlt hónapokban kapott kemo miatt nem hullik ki az összes hajam, akkor soha nem vágattam volna le ilyen rövidre és egészen biztos vagyok benne, h soha nem próbáltam volna ki a szőkét! De, mivel így alakult és láttam egy hasonló frizurát az Instán feltettem magamnak a kérdést: Miért is ne?!

Rubint Réka szőke haját imádják a követői

A követők azonnal elárasztották bókokkal a fitnesladyt. Többen azt írták, hogy a platinaszőke, rövid frizura különösen karakteressé és vagánnyá teszi Réka megjelenését. Ilyenek, és még ezekhez hasonló több száz komment érkezett Réka képei alá:

Hát, ez nagyon vagány, és nekem jobb, mint a hosszú, fantasztikus!!!!! Gyönyörű vagy!

Amikor visszanő a hajad, tartsd meg ezt a szint, fiatalít!

Pfúúú! Nagyon bomba! Mindig is irigykedve néztem a szépséged, a stílusod, de ilyen szépnek még sohasem láttalak!



