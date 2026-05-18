Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 18., hétfő Alexandra, Erik

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
felfedezés

Új vércsoportot fedeztek fel, életeket menthet – Több évtizedes rejtélyre derült fény

Shutterstock - atagriorenas
felfedezés vizsgálat vérvizsgálat kutatás vércsoport
Jónás Ágnes
2026.05.18.
Több mint ötven évig tartotta lázban a tudósokat egy különös vérminta, most azonban végre megfejtették a rejtélyt. Brit és izraeli kutatók egy teljesen új vércsoportot azonosítottak. A felfedezés nemcsak tudományos szenzáció, hanem a jövőben életeket is menthet.

A felfedezés azért is szenzációs, mert egy apró eltérésen múlt, amelyet még 1972-ben vettek észre egy várandós nő vérmintájában. A szakemberek akkor döbbentek meg igazán, amikor kiderült: a nő vörösvérsejtjeiről hiányzik egy olyan molekula, amely szinte minden embernél megtalálható. A titok megfejtésére több mint fél évszázadot kellett várni, és ennek köszönhetően egy extrém ritka, új vércsoportot felfedeztek.

Új vércsoport
Új vércsoportot fedeztek fel.
Forrás: Shutterstock

 

Új vércsoport-rendszert azonosítottak a kutatók 

  • A kutatók egy új, rendkívül ritka vércsoportrendszert azonosítottak, amely a MAL nevet kapta, és fontos szerepet játszhat a biztonságosabb vérátömlesztésekben.
  • A felfedezés segíthet megmagyarázni az eddig tisztázatlan vérátömlesztési problémákat, és új fejezetet nyithat az orvostudományban.

Az új vércsoport neve: MAL

A most azonosított új vércsoportrendszert MAL-nak nevezték el, és a kutatók szerint extrém ritka. Az emberek több mint 99,9 százalékának vérében jelen van az úgynevezett AnWj antigén, de a MAL-al rendelkezőknél ez hiányzik. Hogy miért? A tudósok úgy vélik, genetikai mutációk állhatnak a háttérben. 

Azok, akik a MAL vércsoport-rendszerbe tartoznak, nem rendelkeznek ezzel az antigénnel. Ők az AnWj-negatívak.

Vércsoport-meghatározás: az ABO és az Rh rendszeren túl

A legtöbb ember azt gondolja, hogy a vércsoportok világa nagyjából kimerül az A, B, AB és 0 típusokban, illetve az Rh-pozitív és Rh-negatív jelölésekben. Pedig a valóság ennél jóval bonyolultabb. A vér felszínén rengeteg apró fehérje és cukormolekula található, ezeket antigéneknek nevezik. Ezek alapján dönti el a szervezet, hogy egy sejt „saját”, vagy idegen. Mivel minden ember vércsoportját ezek az egyedi antigénkombinációk határozzák meg, ha valaki nem megfelelő vért kap egy vérátömlesztés során, az akár életveszélyes immunreakciót is kiválthat. Vagyis:

Ha egy ilyen ritka, MAL-negatív beteg hagyományos vért kap, az ő szervezete a szinte mindenki másban jelen lévő AnWj antigént idegenként azonosítja. Ez pontosan azt az életveszélyes immunreakciót váltja ki, amiről fentebb szó volt.

Egy kis vércsoport-történelem

Az első nagy áttörést még 1900-ban érte el az osztrák orvos, Karl Landsteiner, aki felismerte az A, B és 0 vércsoportokat. Ez akkora jelentőségű felfedezés volt, hogy később Nobel-díjat is kapott érte. Az AB vércsoportot nem sokkal később, 1902-ben azonosították, az Rh-rendszer felfedezése viszont már a 20. század közepén történt: 1940-ben ismét Landsteiner és kollégája, Alexander Wiener írták le először. 

Ez azért volt hatalmas előrelépés, mert az Rh-összeférhetetlenség korábban rengeteg újszülött és beteg életét veszélyeztette.

A MAL-rendszer segít megérteni az eddig megmagyarázhatatlan eseteket

Olyanokat, amelyek eddig komplikációkat okoztak a vérátömleztések során. A felfedezés nemcsak tudományos szenzáció tehát, hanem a jövőben életeket is menthet. Minél pontosabban ismerjük ugyanis az emberi vér különböző típusait, annál biztonságosabbá válhatnak a vérátömlesztések, a várandósság alatti és egyéb vizsgálatok. 

Egy több mint ötven éve húzódó rejtély tehát végül nemcsak megoldódott, hanem új fejezetet is nyithat az orvostudományban.

Ezek a cikkek is érekelhetnek:

Nem voltak egyedül a Holdon? Titkos UFO-akták szerint az űrhajósok furcsa dolgokat láttak

A Pentagon új aktái felkavarták a világot, az űrhajósok észlelései és beszámolói újra a középpontba kerültek. Az UFO-kérdés ismét lázban tart mindenkit.

Megtalálták a Tejútrendszer peremét, ahol megfordul az idő − Megdöbbentek a kutatók

A galaxis csillagképző korongjának határát idősebb csillagok népesítik be.

Betilthatják az air fryer sütőket: komoly indok áll a döntés mögött

Az egészség hírnökeként toppant be az életünkbe, de úgy tűnik, mégsem remekel minden porcikája. Közeleg az idő, amikor bizonyos air fryer készülékektől el kell köszönnünk.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu