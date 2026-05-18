Válása után újra szerelmes a Barátok közt egykori színésznője: nem is titkolja új párját

Szabó Kitti és volt férje, Martin alig egy hónapja jelentették be, hogy külön folytatják, most azonban úgy tűnik, a Barátok közt egykori színésznőjére ismét rátalált a szerelem. Kitti már egy nyilvános eseményen is együtt mutatkozott új párjával.

Szabó Kittit sokan még mindig a Barátok közt Lindájaként emlegetik: a sorozatban Bartha Zsolt lányát alakította. A sorozat után tartalomgyártóként építette tovább a karrierjét. Kitti áprilisban került újra a lapok címoldalára, amikor férjével, Martinnal bejelentették, hogy kevesebb mint egy év házasság után elválnak.

Szabó Kitti továbblépet: újra szerelmes
Szabó Kitti újra szerelmes: ő az új párja

Szabó Kitti és Martin hosszú ideig, több mint kilenc évig alkottak egy párt, mielőtt kimondták volna a boldogító igent. Házasságuk végül mindössze tíz hónapig tartott. Most azonban új férfi oldalán látták Kittit. A színésznő és új párja a minap együtt érkeztek egy nyilvános eseményre, és meg sem próbálták elrejteni, hogy közel állnak egymáshoz, összebújva pózoltak. 

 

Szabó Kitti és Martin a válásuk bejelentésekor hangsúlyozták, hogy a döntésük hátterében nem egy harmadik fél állt. Azt is jelezték, hogy hosszabb folyamat végén jutottak el az elválásig, és a továbbiakban is szeretnének jó kapcsolatban maradni egymással. Mint írták, 7 éves fiukat továbbra is közösen, szeretetben akarják nevelni.

