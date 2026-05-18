A várandóság még sosem volt ilyen szexi: Palvin Barbara csipke miniben vonult a vörös szőnyegen

Modell, világsztár és most már kismama is! Palvin Barbara szexi, csipkés miniruhában villantotta meg várandós pocakját a cannes-i filmfesztivál egyik eseményén. Mutatjuk a részleteket!

Csak pár nappal azután, hogy sokkolta a világot a terhessége hírével, Palvin Barbara máris megmutatta, hogyan kell kismamaként átírni a vörös szőnyeges divat szabályait. Olyan szerelésben lépett a kamerák elé, hogy a feszültség szinte tapintható volt a levegőben! 

Palvin Barbara újraírta a várandós divat szabályait Cannes-ban.
Palvin Barbara a 2026-os cannes-i filmfesztivál legnagyobb sztárja 

  • A világírű modell pár napja, a filmfesztivál vörös szőnyegén jelentette be, vagy inkább mutatta meg, hogy várandós első babájával.  
  • Férje, Dylan Sprouse büszkén parádézott mellette, és ez nem is csoda, tekintve, hogy milyen gyönyörű. 
  • Mutatjuk a legújabb szettjét, aminek most mind megszállottjai lettünk!

A 79. cannes-i filmfesztivál keretében megrendezett eseményen Palvin Barbi egy hihetetlen szerelésben lépett a fotósok kamerái elé, amely egyszerre játszott az áttetsző és a dekoratív elemekkel. 

Az egyedi Salih Balta fekete miniruha három teljesen különböző textúrát ötvözött: áttetsző csipkeujjakat, egy látható merevítőkkel ellátott, fűzőszerű felsőrészt, valamint egy puha, függőlegesen pliszírozott bársonyszoknyát. A csipke szélesen omlott a kulcscsontjára, szinte lecsúszva a vállairól, míg az alatta lévő merevített panel tiszta, függőleges vonalakat hozott létre. A ruha végigkövette a törzs vonalát, majd egy rövid, csipkeszegélyes, lágyan fodrozódó szoknyában végződött. 

Palvin Barbara cannes-i filmfesztiválra viselt ruhájáról beszél most mindenki.
Barbi a szettet egy letisztult Celine Triomphe macskaszem-napszemüveggel párosította, ami modern, kissé dacos élt adott a vintage hangulatú csipkének. Ehhez jött még a hegyes orrú, fekete szatén magas sarkú, ami áramvonalasan tartotta az összkép alsó felét. Semmi felesleges giccs a cipőnél, csak egy tiszta, klasszikus lábbeli. Ahogy az várható volt, Palvin Barbi valósággal megbabonázta a kamerákat. Nem csoda, hogy a magyar modell új szettje igazi imádatot váltott ki a rajongókból, sőt a divatvilág legnagyobb szakértői is elismerően helyeseltek rá.

