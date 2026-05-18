Szigorításokat vezetnek be a magyarok kedvenc nyaralóhelyén – Sokkolta a turistákat a bejelentés

Görögország mintegy 6000 szigetével és több mint 13 000 kilométeres mediterrán tengerpartjával évtizedek óta a turisták egyik első számú célpontja – többek között a magyarok kedvenc nyaralóhelye is. Az egyre növekvő érdeklődés miatt ugyanakkor az ország már komolyan érzi a tömegturizmus hatásait. Ennek kezelésére a kormány most átfogó intézkedéseket vezetett be. Íme a részletek!

Görögország új szabályozást vezet be a tömegturizmus visszaszorítására.

Az intézkedések célja a turisták elosztása, valamint a természeti és kulturális értékek védelme.

A szigetország régióit több kategóriába sorolják, és ennek alapján különböző korlátozásokat vezethetnek be.

A változások a magyar turistákat is érinteni fogják!

Nem a turizmus visszaszorítása a cél a görög nyaralóhelyeken

A környezetvédelmi és energiaügyi, valamint turisztikai minisztérium képviselői, Stavros Papastavrou és Olga Kefalogianni alapjaiban alakítaná át a turisztikai fejlesztések tervezését és szabályozását. Miután Görögország már évek óta Európa egyik legkedveltebb nyaralóhelye, ezért egyre jobban jelentkezik a túlturizmus. Több ezer szigetével, hatalmas tengerpartjával és történelmi városaival a mediterrán ország turisták millióit vonzza minden évben – írja a TimeOut.

A közlemény szerint a cél „egy olyan fejlesztési modellre való átállás, amely a minőséget és a fenntarthatóságot ötvözi, tiszteletben tartva a természeti környezetet és az egyes régiók sajátosságait”.

Ezek a konkrét intézkedések születtek

A gyakorlatban az új szabályozás azt jelenti, hogy az ország régióit öt kategóriába sorolják majd:

erős terhelés alatt álló területekre,

fejlődési potenciállal rendelkező zónákra,

különleges státuszú területekre,

szigetvidékekre

és egyéb szárazföldi régiókra.

Az adott besorolástól függően különböző korlátozásokat vezethetnek be, például korlátozhatják a turisztikai férőhelyek számát egyes szigeteken, vagy akár megtilthatják az építkezést a partvonal 25 méteres zónájában. A terv célja emellett Görögország kulturális örökségének védelme is, beleértve a történelmi épületeket és az ókori Görögország régészeti lelőhelyeit is.