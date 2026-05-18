Nem lesz idén szőlő? Veszélyes kártevő jelent meg itthon

A magyar szőlősgazdák idén sem dőlhetnek hátra egy pohár rizlinggel a kezükben, hisz újabb veszély leselkedik az ültetvényekre. Komárom-Esztergom vármegyében ugyanis már azonosították az idei szezon első amerikai szőlőkabóca-lárváját és ez nem csupán egy apró rovar a levelek között, hanem egy komoly figyelmeztetés. Veszélyben az idei termés?

Hatalmas veszélyben van a magyar szőlő.

A rovar a szőlő aranyszínű sárgaságát terjesztheti, ami akár teljes tőkepusztulást is okozhat.

A tavaszi fagyok és a kiszámíthatatlan időjárás tovább ronthatják az idei termést.

A veszélyes kártevőt, az amerikai szőlőkabócát (Scaphoideus titanus) egy körülbelül 350 tőkés kistermelői szőlőültetvényben fedezték fel, méghozzá egy rizlingszilváni sarjhajtásán. A megfigyelést dr. Molnár András növényvédelmi zoológus végezte rutinmonitoring során. A helyszín ráadásul nem ismeretlen a szakemberek előtt, mivel az elmúlt években rendszeresen felbukkant itt a kabóca.

És hogy miért ekkora ügy egy pár milliméteres rovar? Az amerikai szőlőkabóca a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma első számú terjesztője. A betegség felettébb alattomos, hisz a növény háncsrészében élősködik, ezzel fokozatosan gyengítve a tőkéket, ami végül akár teljes pusztuláshoz is vezethet. A fertőzés ráadásul brutális tempóban terjedhet, a terméshozamot akár 20–50 százalékkal is visszavetve.

Mintha ez nem lenne elég, az idei szőlőtermést már így is komolyan próbára tették a tavaszi fagyok és az egyre kiszámíthatatlanabb időjárás. Egyik nap nyárias meleg, másik nap jégeső vagy hidegfront. A szőlő pedig nem igazán rajong a meglepetésekért. Bár korai lenne temetni az idei bortermést, a szakemberek szerint a következő hónapok kulcsfontosságúak lehetnek.

