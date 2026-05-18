Egykor a világ legszebb nője volt: így néz ki 82 évesen a 70-es évek szupermodellje – Fotó

A hetvenes években férfiak milliói rajongtak Lauren Huttonért, miközben milliónyi nő akart úgy kinézni, mint a híres szupermodell. Hutton természetes szépsége, ikonikus mosolya és vagány stílusa teljesen új korszakot hozott a divatvilágba. A topmodell nemcsak a kifutókat hódította meg, hanem Hollywoodban is komoly karriert épített.

Így néz ki ma a szupermodell, Lauren Hutton

Lauren Hutton az 1960-as és 70-es évek egyik legkeresettebb női modellje volt, aki merőben más karaktert képviselt, mint a korszak tökéletesre retusált szépségideáljai. Védjegyévé vált a fogai közötti rés, amelyet karrierje elején sokan próbáltak eltüntetni vele, ő azonban ragaszkodott hozzá. Később éppen ez tette egyedivé és felismerhetővé világszerte. A szupermodell történelmet írt azzal is, hogy elsőként kötött akkoriban rekordösszegű kozmetikai szerződést, miközben számos magazin címlapján szerepelt. Később filmes karrierbe kezdett és olyan sztárok mellett játszott, mint Richard Gere vagy Robert Redford.

Az amerikai szupermodell ma is ragyog, pedig már 82 éves. Lauren Hutton kiváló egészségnek örvend és 80 felett is kirobbanó formában van – persze a fiatalkori vonásai már egyre nehezebb felismerhetők, azonban a jellegzetes fogai ma is megvannak.

