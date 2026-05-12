2026. máj. 12., kedd

2026.05.12.
Amíg a fürdőszobai vagy a konyhai felületeket napi rendszerességgel tisztítjuk, addig a kanapé alá ritkán nézünk be. Pedig könnyen lehet, hogy pont az a lakásunk egyik legszennyezettebb pontja, csak éppen nem látjuk.

Bár ránézésre tisztának tűnik az otthonod, szinte biztos, hogy a nehezen hozzáférhető helyek mégsem teljesen azok. Por, atkák, állatszőr, pollenek és mikroszkopikus szennyeződések halmozódhatnak fel például a kanapé vagy ágy alatt, amelyek nemcsak az allergiások életét keseríthetik meg, hanem a közérzetünkre és mentális jóllétünkre is hatással lehetnek. 

Family parents support daughter play at home. In livingroom, the child girl laughs with mother and father by sofa, sharing fun, love, and support. Happy family bonding and playful trust.
Forrás: Shutterstock

A rejtett kosz, amit nem látunk, de velünk él

A legtöbben rendszeresen áttöröljük a polcokat, felporszívózzuk a szőnyeget vagy felmossuk a padlót, de vannak olyan területek, amelyek rendszeresen kimaradnak a takarításból. Ilyen lehet például a kanapé alatti rész is. Nehezen hozzáférhető, sötét, ezért hajlamosak vagyunk megfeledkezni róla, pedig nem kellene. A felgyülemlett por elhalt hámsejteket, hajat, textilszálakat, pollent, penészspórákat és poratkákat is tartalmazhat.

 A szakértők szerint a lakások levegője gyakran szennyezettebb, mint hinnénk, a puha, kárpitbevonatú bútorok környéke pedig csak úgy vonzza a port, ami különösen problémás lehet az allergiával, asztmával vagy érzékeny légutakkal élők számára.

 De a kisgyermekes családoknál és háziállatok mellett is fontos a rendszeres és alapos takarítás, hiszen a gyerekek sok időt töltenek a padlón, az állatszőr pedig könnyen bejut a legrejtettebb sarkokba is.

Az allergia nemcsak tavasszal jelentkezhet

Sokan a tavaszi pollenszezonhoz kötik az allergiás tüneteket, pedig az otthonunkban jelen lévő allergének egész évben panaszokat okozhatnak. Az orrdugulás, a tüsszögés, a szemviszketés vagy akár a reggeli fáradtság hátterében is állhat a felhalmozódott por.

 A kanapé alatti szennyeződések ráadásul folyamatos mozgásban vannak. Ahogy leülünk, felállunk vagy végigsétálunk a nappalin, a finom részecskék újra a levegőbe kerülnek. 

Egy vastagabb szőnyeg vagy textilkárpit pedig még inkább magába zárhatja ezeket.

 A rend, a tisztaság és a mentális jóllét összefüggenek

Az elmúlt években egyre több szó esik arról, hogy környezetünk rendezettsége milyen hatással van a mentális állapotunkra. A vizuális káosz, a poros, elhanyagolt terek tudat alatt is feszültséget kelthetnek. Bár a kanapé alatti koszt nem látjuk nap mint nap, a levegő minősége, a tisztaság érzete és az otthon komfortja mégis befolyásolja a hangulatunkat.

A tiszta, rendezett környezet a legtöbb embert megnyugtatja, nem véletlen, hogy egy alapos nagytakarítás után sokan frissebbnek, motiváltabbnak érezzük magukat.

Modern technológiával a tisztább levegőért

A modern takarítóeszközöket nem csak kényelmes használni, de a fent említett problémákkal is felveszik a harcot, a rendszeres tisztítás segíthet csökkenteni az allergének felhalmozódását. A lapos kialakítású, automatizált eszközök, mint például az intelligens navigációs rendszerrel felszerelt robotporszívók ráadásul olyan helyekre is bejutnak, ahová manuálisan nehéz elérni – például a kanapé vagy az ágy alá. Az állóporszívók csövének állításával, speciális keféivel és jó szívóerejükkel segítenek minél tisztábbá varázsolni a lakást. 

A korszerű porszívók és robotporszívók ma már nem csupán összegyűjtik a látható koszt, hanem fejlett szűrőrendszerekkel is dolgoznak.

 A több rétegű vagy HEPA-szűrők képesek lehetnek a mikroszkopikus méretű részecskék kiszűrésére is, így kevesebb por kerül vissza a levegőbe takarítás közben, ami az egészségünknek kedvez.

A technológia ugyanakkor nem helyettesíti teljesen az odafigyelést. A rendszeres szellőztetés, a textíliák tisztítása és a nehezen hozzáférhető sarkok időnkénti kitakarítása a legmodernebb eszközök használata mellett is fontos.

A cikk megjelenését a Dreame támogatta, amely innovatív technológiájával teszi könnyebbé és kényelmesebbé a mindennapjaidat.

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
