A piros lábkörmök ideje lejárt: ez a 3 pedikűrtrend hódít nyár végén, ősz elején

2026 nyárának végén három új pedikűrtrendek kerülnek előtérbe, ez pedig azzal jár, hogy a bézs, a hagyományos piros és a francia köröm háttérbe szorul.

Pedikűr nyár végére, ősz elejére: a piros szín ideje lejárt

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Pedikűrtrendek nyár végére, ősz elejére:

Bézs helyett Mocha Mousse

A bézs az elmúlt években szinte mindenhol jelen volt, a lakberendezéstől a ruhákon át egészen a körmökig. Most azonban egy melegebb árnyalat veszi át a helyét: a Mocha Mousse. Elegáns, klasszikus árnyalat, amely szinte bármilyen öltözékhez jól illik.

Piros helyett burgundi

A nyár hagyományosan a pirosas árnyalatú körömlakkok szezonja, idén azonban a sötétebb burgundi kerül előtérbe. A mély bordós szín előnye, hogy minden körömformához és bőrtónushoz passzol, ráadásul könnyű összehangolni a ruhákkal is.

Francia pedikűr helyett Glass Nails

A franciamanikűr hosszú ideig biztos választás volt azok számára, akik a klasszikus pedikűrt szeretik. A különféle french változatok után azonban most egy olyan lakk kerül a lábkörmökre, amely eddig elsősorban a manikűrök között hódított: a Glass Nails. Az üvegszerű, fényes hatást mágneses részecskéket tartalmazó körömlakkal érik el, hasonlóan a Cat Eye Nails technikához.

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