Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. aug. 18., kedd Ilona

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
lábápolás

A piros lábkörmök ideje lejárt: ez a 3 pedikűrtrend hódít nyár végén, ősz elején

lábápolás trend pedikűr
Horváth Angéla
2026.08.18.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Ha egész nyáron pirosra lakkoztad a lábkörmeidet, augusztus végére már biztosan meguntad ezt az árnyalatot. Lássuk, miből válogathatsz helyette a nyár végén és ősz elején!

2026 nyárának végén három új pedikűrtrendek kerülnek  előtérbe, ez pedig azzal jár, hogy a bézs, a hagyományos piros és a francia köröm háttérbe szorul.

Pedikűr nyár végére, ősz elejére: a piros szín ideje lejárt
Pedikűr nyár végére, ősz elejére: a piros szín ideje lejárt
Forrás: Shutterstock

Pedikűrtrendek nyár végére, ősz elejére:

Bézs helyett Mocha Mousse

A bézs az elmúlt években szinte mindenhol jelen volt, a lakberendezéstől a ruhákon át egészen a körmökig. Most azonban egy melegebb árnyalat veszi át a helyét: a Mocha Mousse. Elegáns, klasszikus árnyalat, amely szinte bármilyen öltözékhez jól illik.

 

Piros helyett burgundi

A nyár hagyományosan a pirosas árnyalatú körömlakkok szezonja, idén azonban a sötétebb burgundi kerül előtérbe. A mély bordós szín előnye, hogy minden körömformához és bőrtónushoz passzol, ráadásul könnyű összehangolni a ruhákkal is.

 

Francia pedikűr helyett Glass Nails

A franciamanikűr hosszú ideig biztos választás volt azok számára, akik a klasszikus pedikűrt szeretik. A különféle french változatok után azonban most egy olyan lakk kerül a lábkörmökre, amely eddig elsősorban a manikűrök között hódított: a Glass Nails. Az üvegszerű, fényes hatást mágneses részecskéket tartalmazó körömlakkal érik el, hasonlóan a Cat Eye Nails technikához. 

Ezeket olvastad már? 

Bizarr és gusztustalan függőség 26 éve: VIDEÓ a nőről, aki rákattant a lábkörömevésre

A körmök elfogyasztása felnőttkorára is megmaradt megküzdési mechanizmusként.

Ettől az apróságtól azonnal luxushatású lesz a külsőd - Felejtsd el az unalmas piros pedikűrt

Még elő sem vetted a szandálodat, de a 2026-os trendek már letarolták a szezont! Felejtsd el az unalmas körmöket: megérkeztek azok a nyári pedikűr dizájnok, amikkel te leszel a legstílusosabb!

A '90-es évek leggázabb cipője idén ultradivatos - A megosztó darab csak így lehet csinos

Emlékszel még a gyerekkorod kényelmetlen, csillámos műanyag lábbelijére? Nos, a 2026 nyári szandál divat újra reflektorfénybe emeli a jelly shoes-t, de most a luxus női kollekciókat hódította meg. Nézd meg, hogyan viseljük a zselé szandálokat idén!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu