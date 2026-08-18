A piros lábkörmök ideje lejárt: ez a 3 pedikűrtrend hódít nyár végén, ősz elején

2026 nyárának végén három új pedikűrtrendek kerülnek előtérbe, ez pedig azzal jár, hogy a bézs, a hagyományos piros és a francia köröm háttérbe szorul.
Pedikűrtrendek nyár végére, ősz elejére:
Bézs helyett Mocha Mousse
A bézs az elmúlt években szinte mindenhol jelen volt, a lakberendezéstől a ruhákon át egészen a körmökig. Most azonban egy melegebb árnyalat veszi át a helyét: a Mocha Mousse. Elegáns, klasszikus árnyalat, amely szinte bármilyen öltözékhez jól illik.
Piros helyett burgundi
A nyár hagyományosan a pirosas árnyalatú körömlakkok szezonja, idén azonban a sötétebb burgundi kerül előtérbe. A mély bordós szín előnye, hogy minden körömformához és bőrtónushoz passzol, ráadásul könnyű összehangolni a ruhákkal is.
Francia pedikűr helyett Glass Nails
A franciamanikűr hosszú ideig biztos választás volt azok számára, akik a klasszikus pedikűrt szeretik. A különféle french változatok után azonban most egy olyan lakk kerül a lábkörmökre, amely eddig elsősorban a manikűrök között hódított: a Glass Nails. Az üvegszerű, fényes hatást mágneses részecskéket tartalmazó körömlakkal érik el, hasonlóan a Cat Eye Nails technikához.
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