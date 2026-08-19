Szívszorító: Lányához készült Ukrajnába halála előtt Hayden Panettiere – "Soha nem mondott le róla"

Hayden Panettiere a halála előtt azt tervezte, hogy Ukrajnába utazik 11 éves lányához. A színésznő közeli barátja, stylistja és fodrásza, Erick Orellana szerint Kaya mindig az első volt számára, sokat beszélt róla, megmutatta a fényképeit, valamint minden alkalmat megragadott, hogy vele lehessen.

Vlagyimir Klicsko, Hayden Panettiere és kislányuk, Kaya

Forrás: X / Hayden Panettiere

Hayden Panettiere stylistja tiszta vizet öntött a pohárba

„Néhány hónapja láttam utoljára” – mondta Orellana a Page Sixnek. Hozzátette, Hayden arról beszélt, hogy hamarosan elutazik Kayához. „Mindig is a legfontosabb volt a számára. Nagyon szerette” – nyilatkozta. Orellana elmondta azt is, hogy Panettiere kifejezetten élvezte a lányával töltött időt. Gyakran mutatott neki fényképeket Kayáról, és történeteket is mesélt róla. „A lánya volt a szeme fénye. Ragyogott, amikor róla beszélt. Minden, amit tett, körülötte forgott” – fogalmazott.

Panettiere cáfolta, hogy elhagyta volna a lányát

Hayden Panettiere 11 éves lánya, Kaya 2018 óta az édesapjával, Vlagyimir Klicskóval él Ukrajnában. A színésznő soha nem titkolta, mennyire megviseli, hogy nem lehet jelen gyermeke mindennapjaiban, és azt is elmondta, miért hozta meg annak idején ezt a fájdalmas döntést. Májusban, Jay Shetty On Purpose című podcastjában azt mondta, amennyit csak tud, utazik Kayához, emellett rendszeresen tartják a kapcsolatot videóhívásokon keresztül. Ugyanebben az interjúban határozottan cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint egyszerűen lemondott volna a lányáról. „Ha bárki azt gondolná, hogy csak úgy odaadtam a gyerekemet, az nem is járhatna távolabb az igazságtól. Az, hogy a gyerekem nem lehet velem egész nap, mindennap, leírhatatlan fájdalom” – vallotta.

Hayden Panettiere élete fontos állomásait az alábbi galériában nézheted meg: