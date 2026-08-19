Szívszorító: Lányához készült Ukrajnába halála előtt Hayden Panettiere – "Soha nem mondott le róla"

Hayden Panettiere a halála előtt azt tervezte, hogy Ukrajnába utazik 11 éves lányához. A színésznő közeli barátja, stylistja és fodrásza, Erick Orellana szerint Kaya mindig az első volt számára, sokat beszélt róla, megmutatta a fényképeit, valamint minden alkalmat megragadott, hogy vele lehessen.
Hayden Panettiere stylistja tiszta vizet öntött a pohárba
„Néhány hónapja láttam utoljára” – mondta Orellana a Page Sixnek. Hozzátette, Hayden arról beszélt, hogy hamarosan elutazik Kayához. „Mindig is a legfontosabb volt a számára. Nagyon szerette” – nyilatkozta. Orellana elmondta azt is, hogy Panettiere kifejezetten élvezte a lányával töltött időt. Gyakran mutatott neki fényképeket Kayáról, és történeteket is mesélt róla. „A lánya volt a szeme fénye. Ragyogott, amikor róla beszélt. Minden, amit tett, körülötte forgott” – fogalmazott.
Panettiere cáfolta, hogy elhagyta volna a lányát
Hayden Panettiere 11 éves lánya, Kaya 2018 óta az édesapjával, Vlagyimir Klicskóval él Ukrajnában. A színésznő soha nem titkolta, mennyire megviseli, hogy nem lehet jelen gyermeke mindennapjaiban, és azt is elmondta, miért hozta meg annak idején ezt a fájdalmas döntést. Májusban, Jay Shetty On Purpose című podcastjában azt mondta, amennyit csak tud, utazik Kayához, emellett rendszeresen tartják a kapcsolatot videóhívásokon keresztül. Ugyanebben az interjúban határozottan cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint egyszerűen lemondott volna a lányáról. „Ha bárki azt gondolná, hogy csak úgy odaadtam a gyerekemet, az nem is járhatna távolabb az igazságtól. Az, hogy a gyerekem nem lehet velem egész nap, mindennap, leírhatatlan fájdalom” – vallotta.
Hayden Panettiere élete fontos állomásait az alábbi galériában nézheted meg:
Ezért nem édesanyjával élt Kaya Klicsko
Kaya 2014 decemberében született, ám az anyaság első hónapjai egészen másként alakultak, mint ahogyan Hayden Panettiere azt elképzelte. A színésznő nemrégiben megjelent memoárjában arról írt, hogy a nehéz szülés után nem érezte az azonnali kötődést, amelyről korábban annyit hallott. Szülés utáni depresszióval küzdött, egyre többet ivott, végül pedig kezelésre szorult. Kaya négy hónapos volt, amikor először rehabilitációra ment. Függősége azonban később is komoly problémákat okozott, és a Vlagyimir Klicskóval való kapcsolata is megromlott. Miután különváltak, a kislány egy ideig a két szülő között ingázott, majd Klicsko 2018-ban teljes felügyeletet kért. Hayden Panettiere nem kezdett jogi harcba, átengedte a kislányt az apjának. Panettiere és Klicskó később újra jóban lettek egymással és baráti, társszülői viszonyt ápoltak.
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