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Salma Hayek nagymama lett: videón mutatta meg unokáját

nagycsalád unoka Salma Hayek
Horváth Angéla
2026.08.18.
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Új szerepben Salma Hayek! Az 59 éves színésznő nagymama lett. Férje, François-Henri Pinault fia, François Pinault Jr. és felesége, Lara Cosima Henckel von Donnersmarck szülők lettek. A színésznő pedig most először mutatta meg az unokáját.

Salma Hayek augusztus 16-án osztott meg egy videót az Instagramon, amelyen a karjában tartja az újszülött kisfiút, és spanyolul beszél hozzá. A bejegyzésből az is kiderült, hogy a baba a François nevet kapta, dédnagyapja, nagyapja és édesapja után immár ő a család negyedik François Pinault-ja. Hayek azonban saját becenevet választott neki.

Salma Hayek mostohafia, François Pinault Jr. és fia, a kis François
Salma Hayek mostohafia, François Pinault Jr. és fia, a kis François 
Forrás: Instagram

Salma Hayek videót posztolt az unokájáról

„Áldás számunkra, hogy köszönthetjük a François-k negyedik élő generációját. Én azonban Panchitónak fogom hívni. Úgy tűnik, neki is tetszik, én pedig nem is szerethetném jobban” – írta.

 

A kisfiú édesanyja egy héttel korábban több családi fotót is megosztott, köztük egy olyat, amelyen Hayek fogja a babát.

„A férjem (a világ legmenőbb François-ja) és a fiunk (a világ legcukibb François-ja)… az első hónapunk szülőként” – írta a fotókhoz.

Salma Hayek 2009-ben ment feleségül François-Henri Pinault-hoz. A színésznő a férje előző kapcsolatból született gyermekeit is sajának tekinti. A házaspár közös lánya, a 18 éves Valentina 2007-ben született, a színésznőnek pedig három mostohagyermeke van: a 25 éves Mathilde, a 38 éves François és a 19 éves Augustin.

Hayek korábban elárulta, mindig is nagy családra vágyott, ám sajnos csak egy saját gyermeke született.

„Mindig sok gyereket szerettem volna, de nem lehetett. A testem csodával határos módon egy gyermeket adott nekem. Hatalmas áldás, hogy a férjemnek van még három gyereke. Így nekem négy van, és mindannyian teljesen különbözőek” – mondta 2017-ben.

Salma Hayek és lánya, Valentina: 

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