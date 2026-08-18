Aggodalomra adott okot Hayden Panettiere utolsó nyilvános szereplése – A résztvevőkek meg is tiltották, hogy felvételeket készítsenek

Ahogy megírtuk, Hayden Panettiere a halála előtt komoly egészségi gondokkal küzdött. Egyik napról a másikra derék- és járáspanaszai lettek, mankót használt, attól félt, hogy lebénul. De nem ez volt az egyetlen baj: lapinformációk szerint a színésznő szorongott, amit gyógyszerrel próbált meg enyhíteni és ez látszott is rajta.
Hayden Panettiere utolsó nyilvános szereplésén nehezen beszélt
Mindössze néhány hónappal a halála előtt lépett nyilvánosság elé utoljára Hayden Panettiere. A színésznő májusban a Los Angeles-i Harmony Gold Színházban dedikálta a This Is Me: A Reckoning memoárját. Szemtanúk a Page Sixnek arról számoltak be, hogy lassan és elmosódottan beszélt és többször is elérzékenyült.
A szervezők többször is figyelmeztették a közönséget
A rendezvényen a szervezők különös figyelmet fordítottak arra, hogy a résztvevők ne készítsenek felvételeket. Kezdetben többször is figyelmeztették a közönséget, hogy ne rögzítsék az eseményt, később pedig már kifejezetten megtiltották a fényképezést és a videózást is, amikor a rajongók Panettiere-hez léptek dedikáltatni. Egy alkalommal még hangosbemondón is szóltak: „Ne legyenek erőszakosak” – idézte fel a forrás.
Hayden Panettiere életét képekben alábbi galériánkban mutatjuk:
Fáradtabbnak tűnt a szokásosnál
Egy másik, a lapnak nyilatkozó bennfentes szerint Panettiere az év elején fáradtabbnak tűnt, ugyanakkor ezt nem feltétlenül tartotta furcsának, ugyanis Hayden köztudottan éjszakai bagoly volt. „Hayden szorongástól is szenvedett, és tudom, hogy időnként gyógyszert szedett erre. És ez időnként befolyásolhatta a beszédét” − tette hozzá.
Kollégája is látta, hogy baj van
Most utolsó filmjének, a Sleepwalkernek egyik főszereplője, Justin Chatwin idézte fel közös munkájukat. Elmondása alapján már a forgatás idején észrevette, hogy a színésznő nehéz időszakon megy keresztül és komoly belső harcot vív.
A Hősök és a Nashville sztárját a dél-karolinai Greenville-ben találták holtan augusztus 17-én. Hayden panettiere halálának pontos oka egyelőre nem ismert, a kiszivárgott rendőrségi hangfelvételekben azonban szívmegállást és túladagolást emlegettek. A rendőrség és a halottkémi hivatal vizsgálja a történteket, de eddig nem találtak bűncselekményre utaló jeleket.
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