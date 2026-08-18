Aggodalomra adott okot Hayden Panettiere utolsó nyilvános szereplése – A résztvevőkek meg is tiltották, hogy felvételeket készítsenek

Ahogy megírtuk, Hayden Panettiere a halála előtt komoly egészségi gondokkal küzdött. Egyik napról a másikra derék- és járáspanaszai lettek, mankót használt, attól félt, hogy lebénul. De nem ez volt az egyetlen baj: lapinformációk szerint a színésznő szorongott, amit gyógyszerrel próbált meg enyhíteni és ez látszott is rajta.

Hayden Panettiere utolsó nyilvános szereplésén nehezen beszélt.

Forrás: AFP

Hayden Panettiere utolsó nyilvános szereplésén nehezen beszélt

Mindössze néhány hónappal a halála előtt lépett nyilvánosság elé utoljára Hayden Panettiere. A színésznő májusban a Los Angeles-i Harmony Gold Színházban dedikálta a This Is Me: A Reckoning memoárját. Szemtanúk a Page Sixnek arról számoltak be, hogy lassan és elmosódottan beszélt és többször is elérzékenyült.

A szervezők többször is figyelmeztették a közönséget

A rendezvényen a szervezők különös figyelmet fordítottak arra, hogy a résztvevők ne készítsenek felvételeket. Kezdetben többször is figyelmeztették a közönséget, hogy ne rögzítsék az eseményt, később pedig már kifejezetten megtiltották a fényképezést és a videózást is, amikor a rajongók Panettiere-hez léptek dedikáltatni. Egy alkalommal még hangosbemondón is szóltak: „Ne legyenek erőszakosak” – idézte fel a forrás.

Hayden Panettiere életét képekben alábbi galériánkban mutatjuk: