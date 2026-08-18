Elképesztő összeg ütheti Cristiano Ronaldo feleségének markát, ha elválnak: kiszivárgott a házassági szerződés

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez több mint egy évtizedes kapcsolat után mondta ki az igent, ám a romantikus részletek mellett most a pénzügyek kerültek előtérbe. A portugál sajtó által nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint Cristiano Ronaldo felesége komoly anyagi biztonságot élvezne akkor is, ha a házasságuk egyszer véget érne.
- Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez egy nappal az esküvőjük előtt írta alá a házassági szerződését.
- A pár a vagyonelkülönítés mellett döntött, így válás esetén alapvetően mindenki megtartaná a saját nevén lévő vagyont.
- Georgina Rodríguez a hírek szerint milliós juttatást kaphatna, ha a házasságuk véget érne.
Cristiano Ronaldo házassági szerződése milliárdos vagyont véd
A beszámolók szerint a pár augusztus 10-én, vagyis mindössze egy nappal a Cascaisban tartott esküvő előtt írt alá házassági szerződést egy lisszaboni közjegyzői irodában.
Cristiano Ronaldo házassági szerződésének részletei alapján a pár a vagyonelkülönítés mellett döntött.
Ez azt jelenti, hogy válás esetén minden olyan ingatlan és más vagyontárgy annál maradna, akinek a nevén szerepel. A közös tulajdonban lévő javakról pedig a két fél megállapodása alapján döntenének.
A Marca portugál forrásokra hivatkozva azt írta, hogy
Georgina Rodríguez a házasság felbomlása esetén körülbelül havi 115 ezer dolláros juttatásra számíthatna, ami nagyjából 35 millió forint.
A forrás szerint ráadásul egy körülbelül 6,75 millió dollárt érő (körülbelül 2 milliárd forint) luxusvilla már most is Georgina Rodríguez nevén van. Az ingatlan Madrid egyik legexkluzívabb környékén, La Fincában található.
A megállapodás a hírek szerint kettős célt szolgál: miközben védi Cristiano Ronaldo hatalmas vagyonát, Georgina Rodrígueznek és a gyerekeknek is hosszú távú anyagi biztonságot nyújtana egy esetleges szakítás után.
Cristiano Ronaldo felesége saját karriert is felépített
Bár Georgina Rodríguez neve hosszú évek óta elválaszthatatlanul összefonódik a futballsztáréval, az elmúlt időszakban saját karriert is épített. A divat és a modellkedés mellett színészként és influenszerként is dolgozik. Cristiano Ronaldóval 2016-ban kezdtek randevúzni, miután egy madridi Gucci üzletben találkoztak. Két közös gyermekük született, emellett együtt nevelik Ronaldo többi gyermekét is.
A pénzügyi megállapodás nagyságrendje különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a Forbes szerint
a portugál futballsztár vagyonát jelenleg mintegy 1,35 milliárd dollárra becsülik.
Ronaldo bevételei nem kizárólag a futballból származnak. Szerződései és globális reklámmegállapodásai mellett kiterjedt üzleti érdekeltségekkel rendelkezik: többek között szállodák, edzőtermek, padelklubok és egy divatmárka is a birodalma része.
Emellett körülbelül 29,7 millió dollárt érő luxusautó-gyűjteménnyel, több mint 81 millió dollár értékű ingatlanportfólióval, magánrepülőgéppel és luxusjachttal is rendelkezik. Jelenlegi klubjánál, az Al Nassrnál a hírek szerint naponta körülbelül 659 ezer dollárt (200 millió forint) keres.
Cristiano Ronaldo esküvője szűk körben zajlott
Cristiano Ronaldo esküvőjének részletei legalább olyan különlegesek, mint a házassági szerződésről szóló hírek. A pár augusztus 11-én a nagyjából 40,5 millió dollárt érő villájukban házasodott össze Cascais Quinta da Marinha nevű részén. A ceremónia rendkívül intim volt: a pár gyermekein kívül mindössze négy vendég vett részt rajta. A hírek szerint Ronaldo édesanyja, Dolores Aveiro és a testvérei sem voltak jelen. Dolores Aveiro később a közösségi médiában reagált a házasság hírére: egy, az esküvőről beszámoló bejegyzés alatt szívecske emojival gratulált fiának.
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