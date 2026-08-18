Elképesztő összeg ütheti Cristiano Ronaldo feleségének markát, ha elválnak: kiszivárgott a házassági szerződés

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez több mint egy évtizedes kapcsolat után mondta ki az igent, ám a romantikus részletek mellett most a pénzügyek kerültek előtérbe. A portugál sajtó által nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint Cristiano Ronaldo felesége komoly anyagi biztonságot élvezne akkor is, ha a házasságuk egyszer véget érne.

Cristiano Ronaldo felesége nem járna rosszul akkor sem, ha elválnának.

Forrás: Waleed Zein / Anadolu via AFP

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez egy nappal az esküvőjük előtt írta alá a házassági szerződését.

A pár a vagyonelkülönítés mellett döntött, így válás esetén alapvetően mindenki megtartaná a saját nevén lévő vagyont.

Georgina Rodríguez a hírek szerint milliós juttatást kaphatna, ha a házasságuk véget érne.

Cristiano Ronaldo házassági szerződése milliárdos vagyont véd

A beszámolók szerint a pár augusztus 10-én, vagyis mindössze egy nappal a Cascaisban tartott esküvő előtt írt alá házassági szerződést egy lisszaboni közjegyzői irodában.

Cristiano Ronaldo házassági szerződésének részletei alapján a pár a vagyonelkülönítés mellett döntött.

Ez azt jelenti, hogy válás esetén minden olyan ingatlan és más vagyontárgy annál maradna, akinek a nevén szerepel. A közös tulajdonban lévő javakról pedig a két fél megállapodása alapján döntenének.

A Marca portugál forrásokra hivatkozva azt írta, hogy

Georgina Rodríguez a házasság felbomlása esetén körülbelül havi 115 ezer dolláros juttatásra számíthatna, ami nagyjából 35 millió forint.

A forrás szerint ráadásul egy körülbelül 6,75 millió dollárt érő (körülbelül 2 milliárd forint) luxusvilla már most is Georgina Rodríguez nevén van. Az ingatlan Madrid egyik legexkluzívabb környékén, La Fincában található.

A megállapodás a hírek szerint kettős célt szolgál: miközben védi Cristiano Ronaldo hatalmas vagyonát, Georgina Rodrígueznek és a gyerekeknek is hosszú távú anyagi biztonságot nyújtana egy esetleges szakítás után.

Cristiano Ronaldo felesége saját karriert is felépített

Bár Georgina Rodríguez neve hosszú évek óta elválaszthatatlanul összefonódik a futballsztáréval, az elmúlt időszakban saját karriert is épített. A divat és a modellkedés mellett színészként és influenszerként is dolgozik. Cristiano Ronaldóval 2016-ban kezdtek randevúzni, miután egy madridi Gucci üzletben találkoztak. Két közös gyermekük született, emellett együtt nevelik Ronaldo többi gyermekét is.