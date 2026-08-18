Hayden Panettiere kollégája érezte, hogy baj van: „Láttam rajta, hogy küzd”

Hayden Panettiere meghalt mindössze 36 évesen. Halála után utolsó filmjének, a Sleepwalkernek egyik főszereplője, Justin Chatwin idézte fel közös munkájukat. Elmondása alapján már a forgatás idején észrevette, hogy a színésznő nehéz időszakon megy keresztül.
Hayden Panettiere meghalt – Kollégája szerint már a forgatáson látszott, hogy küzd
Hayden Panettiere mindössze 36 éves volt, amikor augusztus 16-án eszméletlenül találtak rá a dél-karolinai Greenville-ben. Az egyik utolsó munkája a Sleepwalker című film volt, melyben Justin Chatwinnel játszott együtt, akik nem ekkor találkoztak ellőször. A színész és Hayden Panettiere akkor ismerkedtek meg, amikor a színésznő a Hősök című sorozattal vált világszerte ismertté. Évtizedekkel később pedig ez a 2025 telén forgatott pszichológiai thriller hozta őket újra össze, amit 2026 januárban mutattak be.
Hayden Panettiere a filmben egy nőt alakított, aki egy tragikus autóbalesetben elveszítette a lányát, és képtelen feldolgozni a történteket. Chatwin szerint a családon belüli erőszakot is érintő történet bizonyos részei különösen közel kerülhettek kolléganőjéhez.
„Nagyon jól kijöttünk, és fantasztikus volt a forgatás, de a film a családon belüli erőszakról szólt, és ez olyan téma lehetett, ami közel állt hozzá, beszélt is róla. Rengeteg mindenről megnyílt előttem” – mondta Chatwin.
A színész azt is észrevette, hogy Panettiere megváltozott ahhoz a fiatal nőhöz képest, akivel évekkel korábban találkozott. Chatwin saját bevallása szerint 15 éve józan, így személyesen is ismeri a függőség világát. „Hayden másnak tűnt, amikor most találkoztam vele, mint a korai években. Tizenöt éve józan vagyok, ezért ismerem a függőség világát, Hollywood pedig csak elvesz a fiatalságból.”
Chatwin szerint a Sleepwalker forgatása közben is érezhető volt, hogy kolléganője komoly belső harcot vív.
Láttam rajta, hogy küzd, és arra gondoltam: szerintem ez nem a film miatt van.
Chatwin ugyanakkor nagyon szeretett együtt dolgozni Panettiere-rel, és különösen értékelte azokat a pillanatokat, amikor a színésznő félretette a szerepeket, és őszintén beszélt vele. „Van néhány nő, akivel együtt dolgoztam, és akit nagyon kedveltem, vele pedig tényleg imádtam dolgozni. De azt is tudom, hogy nagyon magányos volt.”
Chatwin arról is beszélt, hogy Panettiere korábbi függőségi problémáit és halálának körülményeit szerinte nem lehet teljesen elszigetelten szemlélni. A gyász mellett dühöt is érez. „Reggel szomorú voltam, de dühös is vagyok. Szeretnék rámutatni valamire, amit hibáztathatok."
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