Hayden Panettiere kollégája érezte, hogy baj van: „Láttam rajta, hogy küzd”

Hayden Panettiere meghalt mindössze 36 évesen. Halála után utolsó filmjének, a Sleepwalkernek egyik főszereplője, Justin Chatwin idézte fel közös munkájukat. Elmondása alapján már a forgatás idején észrevette, hogy a színésznő nehéz időszakon megy keresztül.

Hayden Panettiere már az utolsó filmje forgatásán sem volt jól.

Forrás: AFP/ANGELA WEISS

Hayden Panettiere meghalt – Kollégája szerint már a forgatáson látszott, hogy küzd

Hayden Panettiere mindössze 36 éves volt, amikor augusztus 16-án eszméletlenül találtak rá a dél-karolinai Greenville-ben. Az egyik utolsó munkája a Sleepwalker című film volt, melyben Justin Chatwinnel játszott együtt, akik nem ekkor találkoztak ellőször. A színész és Hayden Panettiere akkor ismerkedtek meg, amikor a színésznő a Hősök című sorozattal vált világszerte ismertté. Évtizedekkel később pedig ez a 2025 telén forgatott pszichológiai thriller hozta őket újra össze, amit 2026 januárban mutattak be.

Hayden Panettiere a filmben egy nőt alakított, aki egy tragikus autóbalesetben elveszítette a lányát, és képtelen feldolgozni a történteket. Chatwin szerint a családon belüli erőszakot is érintő történet bizonyos részei különösen közel kerülhettek kolléganőjéhez.

„Nagyon jól kijöttünk, és fantasztikus volt a forgatás, de a film a családon belüli erőszakról szólt, és ez olyan téma lehetett, ami közel állt hozzá, beszélt is róla. Rengeteg mindenről megnyílt előttem” – mondta Chatwin.

A színész azt is észrevette, hogy Panettiere megváltozott ahhoz a fiatal nőhöz képest, akivel évekkel korábban találkozott. Chatwin saját bevallása szerint 15 éve józan, így személyesen is ismeri a függőség világát. „Hayden másnak tűnt, amikor most találkoztam vele, mint a korai években. Tizenöt éve józan vagyok, ezért ismerem a függőség világát, Hollywood pedig csak elvesz a fiatalságból.”

Chatwin szerint a Sleepwalker forgatása közben is érezhető volt, hogy kolléganője komoly belső harcot vív.

Láttam rajta, hogy küzd, és arra gondoltam: szerintem ez nem a film miatt van.

Chatwin ugyanakkor nagyon szeretett együtt dolgozni Panettiere-rel, és különösen értékelte azokat a pillanatokat, amikor a színésznő félretette a szerepeket, és őszintén beszélt vele. „Van néhány nő, akivel együtt dolgoztam, és akit nagyon kedveltem, vele pedig tényleg imádtam dolgozni. De azt is tudom, hogy nagyon magányos volt.”