Linda Gray így temette el a fiát: a búcsú különleges módját választotta

Különleges módon vett végső búcsút fiától Linda Gray. A Dallas Samanthája végigjárta az El Camino egy szakaszát, és a zarándokút során szórta szét gyermeke, Jeff Thrasher hamvait.

Linda Gray az El Caminón szórta szét fia, Jeff hamvait

Forrás: Instagram

„Bizonyos értelemben együtt tettük meg a zarándoklatot. Ez a spirituális utazás segített békét találni a veszteség után, és még élőbbé tette a fiam emlékét” – mesélte.

Linda Gray támasza a gyászban a lánya volt

A színésznőnek van egy 59 éves lánya is, Kehly Sloane, aki korábban maga is próbálkozott a színészettel, és a Dallas néhány epizódjában is feltűnt. Anya és lánya szoros kapcsolatban vannak, Kehly pedig sokat segített édesanyjának gyász nehéz időszakában.

Linda Gray neve évtizedekkel ezelőtt összeforrt a Dallasszal és Samantha Ewing szerepével. A sorozat után filmekben, más televíziós produkciókban és színházban is szerepelt. Bár manapság már ritkábban vállal színészi munkát, továbbra is aktív: jótékonysági rendezvényeken vesz részt, interjúkat ad, és a közösségi médián keresztül is tartja a kapcsolatot rajongóival. Hosszú ideje egyedül él, de 85 évesen sem zárja ki, hogy még egyszer rátaláljon a szerelem.

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