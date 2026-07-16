Az angol csapat kiesése szurkolók millióinak okozott csalódást. Nem sokkal a lefújás után a királyi család hivatalos Instagram-oldalán, valamint Vilmos herceg közösségi oldalán is méltatták a játékosok teljesítményét. A 44 éves walesi herceg nemcsak lelkes futballrajongó, hanem az angol labdarúgó-szövetség, az FA védnöke is.

Vilmos herceg összetört az angol csapat kiesése miatt

Vilmos herceg teljesen összetört

„Összetörtem. Anglia, mindent beleadtatok, és valamennyien nagyon büszkék vagyunk rátok" – írta Instagram-sztorijában Vilmos herceg. Azoknak is köszönetet mondott, akik a pályán és azon kívül hozzájárultak a csapat világbajnoki szerepléséhez. „Köszönöm mindenkinek a pályán és azon kívül ezt a hihetetlen tornát. A küzdeni akarás és a hit, amelyet mutattatok, mindannyiunkat inspirált. Ez volt Anglia legösszetettebb csapata, amely valaha tornán szerepelt. Fel a fejjel! – fogalmazott.

A királyi család hivatalos oldalán egy olyan fényképet osztottak meg, amelyen a 32 éves csapatkapitány, Harry Kane a lefújás után átöleli a 23 éves Jude Bellinghamet.

„Együtt érzünk Harryvel és a csapattal. Bár ma még a sebeiteket nyalogatjátok, továbbra is egy egész nemzet büszkeségei vagytok, és újra talpra álltok" – áll a bejegyzésben.

Az angol válogatott ismét lemaradt a fináléról. A csapat legutóbb 1966-ban, története eddigi egyetlen világbajnoki címének megszerzésekor játszott vb-döntőt. Szombat este Franciaországgal mérkőznek meg a harmadik helyért. Egyelőre nem tudni, Vilmos herceg elutazik-e Miamiba a találkozóra. Korábban azt mondta, hogy döntőbe jutás esetén a helyszínen szurkolt volna a válogatottnak.

A herceg nemrég a wimbledoni tenisztorna döntőjén is megjelent: Katalin hercegnével, valamint gyermekeikkel, Györggyel és Saroltával együtt nézte meg a mérkőzést.

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