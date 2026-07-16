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2026.07.16.
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Argentína 2–1-re legyőzte Angliát a labdarúgó-világbajnokság elődöntőjében, így a britek lemaradtak a fináléról. A fájó vereség után a királyi család is üzent a válogatottnak, Vilmos herceg pedig azt írta, teljesen összetört.

Az angol csapat kiesése szurkolók millióinak okozott csalódást. Nem sokkal a lefújás után a királyi család hivatalos Instagram-oldalán, valamint Vilmos herceg közösségi oldalán is méltatták a játékosok teljesítményét. A 44 éves walesi herceg nemcsak lelkes futballrajongó, hanem az angol labdarúgó-szövetség, az FA védnöke is. 

Vilmos herceg összetört az angol csapat kiesése miatt
Vilmos herceg összetört az angol csapat kiesése miatt

Vilmos herceg teljesen összetört

„Összetörtem. Anglia, mindent beleadtatok, és valamennyien nagyon büszkék vagyunk rátok" – írta Instagram-sztorijában Vilmos herceg. Azoknak is köszönetet mondott, akik a pályán és azon kívül hozzájárultak a csapat világbajnoki szerepléséhez. „Köszönöm mindenkinek a pályán és azon kívül ezt a hihetetlen tornát. A küzdeni akarás és a hit, amelyet mutattatok, mindannyiunkat inspirált. Ez volt Anglia legösszetettebb csapata, amely valaha tornán szerepelt. Fel a fejjel! – fogalmazott.

A királyi család hivatalos oldalán egy olyan fényképet osztottak meg, amelyen a 32 éves csapatkapitány, Harry Kane a lefújás után átöleli a 23 éves Jude Bellinghamet.

„Együtt érzünk Harryvel és a csapattal. Bár ma még a sebeiteket nyalogatjátok, továbbra is egy egész nemzet büszkeségei vagytok, és újra talpra álltok" – áll a bejegyzésben.

Az angol válogatott ismét lemaradt a fináléról. A csapat legutóbb 1966-ban, története eddigi egyetlen világbajnoki címének megszerzésekor játszott vb-döntőt. Szombat este Franciaországgal mérkőznek meg a harmadik helyért. Egyelőre nem tudni, Vilmos herceg elutazik-e Miamiba a találkozóra. Korábban azt mondta, hogy döntőbe jutás esetén a helyszínen szurkolt volna a válogatottnak.

A herceg nemrég a wimbledoni tenisztorna döntőjén is megjelent: Katalin hercegnével, valamint gyermekeikkel, Györggyel és Saroltával együtt nézte meg a mérkőzést.

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