Nem az ecet a megoldás: ezzel az egyszerű házi szerrel tarthatod távol a hangyákat

A hangyák megjelenése több, mint apró kellemetlenség. Ha nem állítjuk meg őket időben, idővel több százan vagy több ezeren is lehetnek. A hangyainvázió felszámolása ráadásul nem olcsó, ha a professzionális kártevőirtók segítségét kérjük. Sokan ezért először házi praktikákkal próbálkoznak a hangyák ellen, és az ecethez nyúlnak, pedig van más megoldás is.

Hangyák ellen nem csak az ecet jó

Forrás: Getty Images

A hangyák ellen sok háztartásban először az ecetet vetik be. Ám szakértők szerint nem feltétlenül ez a legjobb választás, van egy másik, egyszerű és olcsó megoldás. A filléres szer sok otthonban amúgy is kéznél van: ez pedig a citromlé. Az erős citrusillat megzavarja a hangyák szaglását, megbolygathatja azokat a feromonokat, amelyek alapján tájékozódnak.

Így használd a citromlevet a hangyák ellen

A módszer egyszerű: vágjunk fel egy friss citromot, majd facsarjuk ki a levét egy kis tálba. A levet közvetlenül egy rongyra vagy vattapamacsra is nyomhatjuk, így könnyebb felvinni azokra a részekre, ahol bejutnak a lakásba: az ajtók és ablakok környékét, a repedéseket, a szegélyléceket, illetve a mosdók alatti területeket kezeljük. Ha nagyobb felületet szeretnénk kezelni, a citromlevet kevés vízzel is összekeverhetjük, majd permetezőflakonból fújhatjuk azokra a nyomvonalakra, ahol a hangyák közlekednek. A módszer teljesen természetes, egyszerűen alkalmazható, és nemcsak a hangyákat tarthatja távol, hanem friss, tiszta illatot is hagy a lakásban.

Nem kell tehát erős vegyszerekhez vagy drága beavatkozáshoz nyúlni, ha megjelennek a hangyák a lakásban. Egy friss citrom elég lehet ahhoz, hogy megállítsuk a hangyainváziót.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: