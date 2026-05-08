Nem hízlalnak és szinte kalóriamentesek: ezekből az ételekből annyit ehetsz, amennyit szeretnél

Rengeteg olyan alapanyag létezik, amely szinte kalóriamentes, mégis finom és laktató. Ezúttal öt népszerű zöldséget mutatunk, amelyek könnyen beilleszthetők a mindennapi étrendbe. A cukkini, az uborka, a brokkoli vagy éppen a spárga nemcsak alacsony kalóriatartalmú, hanem rostokban, vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdag, így az egészséges étkezéshez is hozzájárulnak.

A kalóriamentes zöldségek finomak, egészségesek és diétába is könnyen beilleszthetők.

Forrás: 123rf.

A magas víztartalmú ételek hosszabb időre eltelítenek.

A kalóriamentes zöldségek könnyű, mégis finom fogások alapjai.

A cukkini, brokkoli és spárga diétában is remek választás.

5 szinte kalóriamentes étel, ami nem hizlal

A kalóriaszegény, mégis laktató alapanyagok igazi jolly jokerek a könnyű fogásokhoz. A magas víz- és rosttartalmú ételek segítenek a jóllakottság érzésében, miközben alig terhelik meg a szervezetet. Mutatunk öt olyan zöldséget, amelyekből egyszerűen készíthetsz egészséges és finom ételeket.

Cukkini

A cukkini igazi diétabarát kedvenc: semleges íze miatt szinte bármilyen fűszert felvesz. Készülhet belőle zöldségragu, rakott étel vagy akár sütőben sült fasírt is. Ráadásul magas víztartalma miatt könnyű, mégis meglepően laktató. C-, A- és B-vitaminban is gazdag.

Sárgarépa

A sárgarépa nemcsak a szemnek tesz jót, hanem remek nasi is lehet két étkezés között. Nyersen ropogtatva, hummusz mellé mártogatva vagy wokos zöldségek részeként is finom. Természetes édessége miatt azok is szívesen fogyasztják, akik nehezen barátkoznak a zöldségekkel. Magas az A-, K- és C-vitamintartalma.

Uborka

Az uborka a frissesség szimbóluma. Szinte teljes egészében vízből áll, ezért különösen jól hidratál. Mentás salátában, joghurtos öntettel vagy citrommal ízesítve hűsítő köret lehet a mindennapokban. K-vitaminban és C-vitaminban is bővelkedik.

Brokkoli

A brokkoli igazi szuperélelmiszer: rostban gazdag, mégis kevés kalóriát tartalmaz. Wokban pirítva marad a legfinomabb, amikor még kissé roppanós. Fokhagymával, szójaszósszal vagy egy kevés chilivel izgalmas vacsora készülhet belőle. Jelentős mennyiségű C-, K- és B-vitamin található benne.