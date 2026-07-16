AZONNAL visszahívták az összes ilyen márkájú instant levest: szalmonellát mutattak ki bennük

Azonnali hatállyal elrendelték minden Reeva instant leves visszahívását. A gyors intézkedésre azért volt szükség, mert több különböző boltból származó mintában is szalmonellát találtak, vagyis nem egyetlen forgalmazási tételt érint a fertőzöttség. A hatóság kéri, semmiképen ne próbálják az emberek „megmenteni" az ételt!

A Reeva típusú instant leveseket és tésztaételeket hívják vissza.

Forrás: 123rf.com

Azonnal visszahívták a Reeva instant leveseket szalmonellafertőzés miatt

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azonnali hatállyal elrendelte valamennyi Reeva márkájú instant leves és instant tésztaleves visszahívását, ízesítéstől, kiszereléstől, tételazonosítótól és minőségmegőrzési időtől függetlenül. Már Magyarországon is azonosítottak olyan szalmonellafertőzést, ami kapcsolatba hozható a jelenleg Európa-szerte zajló, Reeva termékekhez köthető járvánnyal.

Minden Reeva típusú instant levest és instant tésztaételt visszahívnak szalmonellafertőzés miatt. A kép illusztráció.

Forrás: NKFH

A magyarországi ellenőrzések során több kiskereskedelmi egységből származú mintából kimutatták a szalmonella jelenlétét, vagyis nem egyetlen forgalmazási tételt érint a fertőzöttség, ezért fontos mindegyik ilyen márkájú tészta visszahívása.

Már több százan betegedtek meg Európában

Jelenleg is zajlik egy több országot érintő Salmonella Stanley-járvány, amely 2025 novembere és 2026 júniusa között 106 igazolt megbetegedést okozott 14 európai országban. A betegek közel fele kórházi ellátásra szorult, az érintettek jelentős része gyermek vagy fiatal felnőtt. A járvány legvalószínűbb forrását az azonos gyártótól származó ízesített instant tésztatermékek jelentik – írta az NKFH a jelentésében.

Németországban és Litvániában a Salmonella Stanley törzset mutatták ki Reeva termékekből, ez a jelenlegi járványért felelős típus, de a gyártó egyéb termékeiben más szalmonella szerotípusokat is kimutattak, vagyis a szennyezettség nem elszigetelt esemény. Mivel ezeknek a termékeknek hosszú a minőségmegőrzési ideje, sokáig okozhatnak problémát.

Az NKFH valamennyi Reeva márkájú, forró vízzel elkészíthető instant tésztatermék – így különösen az instant tésztalevesek és instant tésztaételek - forgalomból történő kivonását és fogyasztóktól történő visszahívását rendelte el, függetlenül az ízesítéstől, kiszereléstől, tételazonosítótól vagy a minőségmegőrzési időtől.

Az ilyen levesek és tészták nem esnek át olyan mértékű és időtartamú hőkezelésen, ami biztosítaná a kórokozók elpusztítását.

A hatóság nyomatékosan kéri, hogy akinek van ilyen márkájú instant levese vagy instant tésztája, az semmiképpen ne fogyassza el.

Vigyék vissza a vásárlás helyére, a forgalmazó köteles megtéríteni a vételárat. Azzal se próbálkozzanak, hogy „megmentik" az ételt, otthoni körülmények között nem biztosítható olyan mértékű hőkezelés, ami biztosan elpusztítaná a baktériumokat.