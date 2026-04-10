Müller Péter: "A látszatnak kifelé és befelé is nagy ereje van."

Az, hogy kifelé a szebbik arcunkat mutatjuk nem csak hazugság, de a közösségi élet legfontosabb törvénye is. A szép, az illedelmes és harmonikus arcunk nemcsak másokra hat, de vissza is hat ránk. Minden nő tudja, ha kifesti magát, belül is megváltozik. Szebbnek érzi magát. A látszatnak kifelé és befelé is nagy ereje van. A harcra festett indián bátrabbnak érzi magát, s ellensége megriad tőle.