Müller Péter: "Az igaz ember nem menekül a múltjától, bármilyen sötét volt is"

Dolgozd föl múltad emlékeit, és jól figyelj, mert ahol eltörtél, ott leszel erős, ahol veszettél, ott leszel legyőzhetetlen. Az igaz ember nem menekül a múltjától, bármilyen sötét volt is, mert kudarcaiból lesz hajtóanyag, vereségeiből diadal. A nagy embereknek gyakran volt nehéz gyerekkora.