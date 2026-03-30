Müller Péter: "Az igaz ember nem menekül a múltjától, bármilyen sötét volt is"

Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló Müller Pétertől.
Müller Péter gondolatai mélyre hatolnak, töprengésre késztetnek – sorait olvasva akarva-akaratlanul szembetalálkozunk önmagunkkal és megkapjuk a válaszokat sokat keresett kérdéseinkre.
Dolgozd föl múltad emlékeit, és jól figyelj, mert ahol eltörtél, ott leszel erős, ahol veszettél, ott leszel legyőzhetetlen. Az igaz ember nem menekül a múltjától, bármilyen sötét volt is, mert kudarcaiból lesz hajtóanyag, vereségeiből diadal. A nagy embereknek gyakran volt nehéz gyerekkora.
