Müller Péter: "Ne éreztesd, hogy méltatlannak tartod a partot, amit elhagysz."

2026.03.06.
Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló Müller Pétertől.

Müller Péter gondolatai mélyre hatolnak, töprengésre késztetnek – sorait olvasva akarva-akaratlanul szembetalálkozunk önmagunkkal és megkapjuk a válaszokat sokat keresett kérdéseinkre.

Müller Péter gondolatai az életről.
Törekvéseidet a cél vonzása irányítsa, ne az, hogy a jelenlegi helyzetből ki akarsz menekülni. Ne éreztesd, hogy méltatlannak tartod a partot, amit elhagysz. Engedd, hogy a jövőd húzzon, akkor is, ha még nem tudod, csak sejted mi az. Ilyenkor történik az, hogy új társak, barátok csatlakoznak hozzánk.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
