Müller Péter: "Ne éreztesd, hogy méltatlannak tartod a partot, amit elhagysz."

Törekvéseidet a cél vonzása irányítsa, ne az, hogy a jelenlegi helyzetből ki akarsz menekülni. Ne éreztesd, hogy méltatlannak tartod a partot, amit elhagysz. Engedd, hogy a jövőd húzzon, akkor is, ha még nem tudod, csak sejted mi az. Ilyenkor történik az, hogy új társak, barátok csatlakoznak hozzánk.