Müller Péter: "Ne éreztesd, hogy méltatlannak tartod a partot, amit elhagysz."

Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló Müller Pétertől.
Müller Péter gondolatai mélyre hatolnak, töprengésre késztetnek – sorait olvasva akarva-akaratlanul szembetalálkozunk önmagunkkal és megkapjuk a válaszokat sokat keresett kérdéseinkre.
Heti útravaló Müller Pétertől
Törekvéseidet a cél vonzása irányítsa, ne az, hogy a jelenlegi helyzetből ki akarsz menekülni. Ne éreztesd, hogy méltatlannak tartod a partot, amit elhagysz. Engedd, hogy a jövőd húzzon, akkor is, ha még nem tudod, csak sejted mi az. Ilyenkor történik az, hogy új társak, barátok csatlakoznak hozzánk.
