Ebbe az 5 országba menj nászútra, ha boldog házasságot szeretnél - A kutatás szerint

A közös élmények erejét régóta hangsúlyozzák a párkapcsolati szakértők, és úgy tűnik, a nászút ebből a szempontból kiemelten fontos szerepet játszik. Egy nemzetközi kutatás szerint bizonyos országokban eltöltött mézeshetek után nagyobb eséllyel maradnak elégedettek a házaspárok évekkel később is. A felmérés szerint a romantikus környezet és a stresszmentes kikapcsolódás valóban hozzájárulhat a harmonikus és boldog párkapcsolathoz.
A felejthetetlen nászút a boldog házasság titka?
A nászút egy kardinális kérdés a frissen házasodók köreiben: míg régen volt, hogy az anyós is az ifjú párral tartott, ma már sokkal inkább a meghittség, a romantikus környezet és persze nem utolsó sorban a megfizethető ár a fő szempont.
Pedig úgy tűnik, hogy az utazás helyszíne hosszú távon is hatással lehet a házasság sikerére: egy friss nemzetközi kutatásban kétezer házaspárt kérdeztek meg arról, hol töltötték első közös utazásukat esküvő után, majd ezt összevetették azzal, mennyire érzik ma boldognak a kapcsolatukat.
Az eredmények alapján bizonyos országok különösen kedvezőnek bizonyultak a harmonikus házasság szempontjából.
1. Olaszország
Az első helyen Olaszország végzett: azoknak a pároknak a 88 százaléka, akik itt töltötték a nászútjukat, még évekkel később is boldog házasságról számolt be. A romantikus hangulat, a történelmi városok, a mediterrán életérzés és a híres olasz gasztronómia mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a párok különleges emlékként őrizzék meg ezt az időszakot. Sokan kiemelték az Amalfi-part és a Garda-tó varázslatos hangulatát, valamint azt, hogy az olasz életstílus segít lelassulni és jobban megélni a közös pillanatokat.
2. Thaiföld
A második helyre Thaiföld került: az itt nyaralók 87 százaléka nyilatkozott úgy, hogy továbbra is boldog kapcsolatban él. Az ország egzotikus tájai, a trópusi strandok és a nyugodt légkör sok pár számára tökéletes menedéket jelent a hétköznapok stressze elől. A kutatás szerint a párok különösen értékelték a thai kultúra vendégszeretetét és a romantikus tengerparti környezetet.
3. Indonézia
A harmadik helyet Indonézia szerezte meg 85 százalékos eredménnyel. Bali és a környező szigetek évek óta a világ legnépszerűbb nászút-célpontjai közé tartoznak: a párok szerint a természet szépsége, a luxusvillák és a spirituális hangulat különösen erős kötődést alakít ki az ifjú házasok között.
4. Jamaica
A negyedik helyen Jamaica állt: a válaszadók 84,6 százaléka mondta azt, hogy házasságuk továbbra is boldog. A karibi sziget elsősorban a laza életérzésével, a gyönyörű tengerpartjaival és az egész évben kellemes időjárásával hódította meg a párokat. Sokan úgy vélik, hogy a gondtalan környezet segít erősebbé tenni a kapcsolatot már a házasság első napjaiban.
5. Portugália
Az ötödik helyre Portugália került 84,2 százalékos aránnyal. A mediterrán hangulatú városok, az óceánparti naplementék és a kiváló ételek miatt egyre több pár választja ezt az úti célt. A kutatás szerint Portugália ideális azoknak, akik romantikus, ugyanakkor nyugodt és mégis megfizethető nászútra vágynak.
Egy friss nemzetközi kutatás szerint a nászút helyszíne hosszú távon is hatással lehet a házasság boldogságára. A felmérés alapján Olaszország, Thaiföld, Indonézia, Jamaica és Portugália bizonyult a legsikeresebb úti célnak az elégedett párok körében. A szakértők szerint a romantikus környezet, a közös élmények és a stresszmentes kikapcsolódás erősítheti a kapcsolatot.
