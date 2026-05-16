Ebbe az 5 országba menj nászútra, ha boldog házasságot szeretnél - A kutatás szerint

A közös élmények erejét régóta hangsúlyozzák a párkapcsolati szakértők, és úgy tűnik, a nászút ebből a szempontból kiemelten fontos szerepet játszik. Egy nemzetközi kutatás szerint bizonyos országokban eltöltött mézeshetek után nagyobb eséllyel maradnak elégedettek a házaspárok évekkel később is. A felmérés szerint a romantikus környezet és a stresszmentes kikapcsolódás valóban hozzájárulhat a harmonikus és boldog párkapcsolathoz.

Egy jól sikerült nászútnak több előnye lehet, mint gondolnád!

A felejthetetlen nászút a boldog házasság titka?

A nászút egy kardinális kérdés a frissen házasodók köreiben: míg régen volt, hogy az anyós is az ifjú párral tartott, ma már sokkal inkább a meghittség, a romantikus környezet és persze nem utolsó sorban a megfizethető ár a fő szempont.

Pedig úgy tűnik, hogy az utazás helyszíne hosszú távon is hatással lehet a házasság sikerére: egy friss nemzetközi kutatásban kétezer házaspárt kérdeztek meg arról, hol töltötték első közös utazásukat esküvő után, majd ezt összevetették azzal, mennyire érzik ma boldognak a kapcsolatukat.

Az eredmények alapján bizonyos országok különösen kedvezőnek bizonyultak a harmonikus házasság szempontjából.

1. Olaszország

Az első helyen Olaszország végzett: azoknak a pároknak a 88 százaléka, akik itt töltötték a nászútjukat, még évekkel később is boldog házasságról számolt be. A romantikus hangulat, a történelmi városok, a mediterrán életérzés és a híres olasz gasztronómia mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a párok különleges emlékként őrizzék meg ezt az időszakot. Sokan kiemelték az Amalfi-part és a Garda-tó varázslatos hangulatát, valamint azt, hogy az olasz életstílus segít lelassulni és jobban megélni a közös pillanatokat.

2. Thaiföld

A második helyre Thaiföld került: az itt nyaralók 87 százaléka nyilatkozott úgy, hogy továbbra is boldog kapcsolatban él. Az ország egzotikus tájai, a trópusi strandok és a nyugodt légkör sok pár számára tökéletes menedéket jelent a hétköznapok stressze elől. A kutatás szerint a párok különösen értékelték a thai kultúra vendégszeretetét és a romantikus tengerparti környezetet.