2026. máj. 16., szombat

Rideg Léna
2026.05.16.
A walesi hercegné ismét bebizonyította, hogy nemcsak stílusával, hanem humorával is leveszi az embereket a lábukról. Amikor egy idős hölgy Vilmos asszisztensének nézte, Katalin hercegné olyan választ adott, amin még a herceg is mosolygott.

Újabb szerethető történet került elő Katalin hercegnéről: egy idős otthon lakója évekkel ezelőtt egyszerűen Vilmos herceg asszisztensének nézte a hercegnét – ő pedig zseniális humorral reagált a kínos helyzetre.

Nem véletlenül imádják: Katalin hercegné zseniális választ adott a kínos kérdésre.
Forrás: Getty/Pool

Aranyos történet került elő Katalin hercegnéről

A különleges pillanat még 2020-ban történt, amikor a walesi hercegi pár a cardiffi Shire Hall Care Home idősotthonba látogatott el. Az egyik lakó, Joan Drew-Smith Vilmos herceghez fordulva ártatlanul megkérdezte: „Ő az asszisztense?” Katalin azonban egy pillanatig sem jött zavarba, sőt azonnal poénra vette a helyzetet. Mosolyogva férjére nézett, majd így válaszolt: „Tulajdonképpen az asszisztensed vagyok. Már nagyon régóta.”

A rajongók szerint a jelenet tökéletesen megmutatja, miért ennyire népszerű a hercegné: természetes, közvetlen és remek humorérzéke van. Katalin és Vilmos kapcsolata ráadásul valóban hosszú múltra tekint vissza – 2003-ban szerettek egymásba, majd 15 évvel ezelőtt, 2011-ben mondták ki a boldogító igent.

LONDON, ENGLAND - APRIL 29: Prince William and his new bride Catherine Middleton walk down the aisle at the close of their wedding ceremony at Westminster Abbey on April 29, 2011 in London, England. The marriage of Prince William, the second in line to the British throne, to Catherine Middleton is being held in London today. The Archbishop of Canterbury conducted the service which was attended by 1900 guests, including foreign Royal family members and heads of state. Thousands of well-wishers from around the world have also flocked to London to witness the spectacle and pageantry of the Royal Wedding and street parties are being held throughout the UK. (Photo by David Jones - WPA Pool/Getty Images)
Katalin hercegné és Vilmos herceg esküvője
Forrás: Getty Images Europe

A hercegné azóta is férje egyik legfontosabb támasza, miközben három gyermekük, György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg nevelésében is aktívan részt vesz.

Az elmúlt időszak különösen nehéz volt a család számára, miután Katalin 2024-ben nyilvánosságra hozta daganatos betegségét. A hercegné később sikeresen befejezte a kemoterápiás kezeléseket, majd bejelentette, hogy betegsége remisszióba került. Azóta fokozatosan tér vissza hivatalos feladataihoz, és egyre több nyilvános eseményen jelenik meg. A rajongók pedig minden alkalommal örömmel látják, hogy a nehéz időszak ellenére sem veszítette el pozitivitását és öniróniáját.

