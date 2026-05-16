Újabb szerethető történet került elő Katalin hercegnéről: egy idős otthon lakója évekkel ezelőtt egyszerűen Vilmos herceg asszisztensének nézte a hercegnét – ő pedig zseniális humorral reagált a kínos helyzetre.

Nem véletlenül imádják: Katalin hercegné zseniális választ adott a kínos kérdésre.

Aranyos történet került elő Katalin hercegnéről

A különleges pillanat még 2020-ban történt, amikor a walesi hercegi pár a cardiffi Shire Hall Care Home idősotthonba látogatott el. Az egyik lakó, Joan Drew-Smith Vilmos herceghez fordulva ártatlanul megkérdezte: „Ő az asszisztense?” Katalin azonban egy pillanatig sem jött zavarba, sőt azonnal poénra vette a helyzetet. Mosolyogva férjére nézett, majd így válaszolt: „Tulajdonképpen az asszisztensed vagyok. Már nagyon régóta.”

A rajongók szerint a jelenet tökéletesen megmutatja, miért ennyire népszerű a hercegné: természetes, közvetlen és remek humorérzéke van. Katalin és Vilmos kapcsolata ráadásul valóban hosszú múltra tekint vissza – 2003-ban szerettek egymásba, majd 15 évvel ezelőtt, 2011-ben mondták ki a boldogító igent.

Katalin hercegné és Vilmos herceg esküvője

A hercegné azóta is férje egyik legfontosabb támasza, miközben három gyermekük, György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg nevelésében is aktívan részt vesz.

Az elmúlt időszak különösen nehéz volt a család számára, miután Katalin 2024-ben nyilvánosságra hozta daganatos betegségét. A hercegné később sikeresen befejezte a kemoterápiás kezeléseket, majd bejelentette, hogy betegsége remisszióba került. Azóta fokozatosan tér vissza hivatalos feladataihoz, és egyre több nyilvános eseményen jelenik meg. A rajongók pedig minden alkalommal örömmel látják, hogy a nehéz időszak ellenére sem veszítette el pozitivitását és öniróniáját.

