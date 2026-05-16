Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 16., szombat Botond, Mózes

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
cannes-i filmfesztivál

Sokkoló fotók: Demi Moore drasztikus fogyása miatt már az orvosok is aggódnak – Teste önmagát emésztheti

Getty Images Europe - Neilson Barnard
cannes-i filmfesztivál fogyás Demi Moore
A rajongók aggódnak, az orvosok figyelmeztetnek. Demi Moore új külseje nagyobb vitát robbantott ki, mint hinnéd.

A 2026-os cannes-i filmfesztiválon nemcsak a vörös szőnyeg ruhakölteményei keltettek figyelmet, hanem egy olyan megjelenés is, ami aggodalmat váltott ki. A 63 éves Demi Moore ugyanis annyira karcsúnak tűnt, hogy mindenkiben felmerült a kérdés: „Jól van?”

Demi Moore ijesztően nézett ki a filmfesztiválon.
Demi Moore ijesztően nézett ki a filmfesztiválon. 
Forrás:  Getty Images

Demi Moore aggasztó fogyása miatt kongatják a vészharangot – Szakértők szerint a teste „önmagát emésztheti”

  • Demi Moore Cannes-ban feltűnően sovány megjelenésével került reflektorfénybe.
  • Szakértők szerint az extrém fogyás az izomvesztés jeleit is elfedheti.
  • A Hollywoodban népszerű fogyasztó gyógyszerek neve is felmerült a találgatások között.

A színésznő, aki idén a cannes-i fesztivál zsűritagjaként vesz részt, látványosan vékonyabbnak tűnik, mint korábban, pedig valljuk be, eddig se panaszkodhatott. Bár Hollywoodban a „minél vékonyabb, annál jobb” szabály sokszor még mindig íratlan törvénynek számít, egészségügyi szakértők szerint van egy pont, ahol a „fitt” már nem feltétlenül jelent egészségeset.

Egy funkcionális táplálkozási szakértő szerint Moore karjai azért tűnhetnek tónusosnak, mert az alacsony testzsírszázalék optikailag hangsúlyosabbá teszi az izmokat. Ez azonban nem feltétlenül a jó kondíció jele. Sőt, tartós kalóriadeficit esetén a szervezet akár saját izomszövetet is lebont energiaforrásként. Vagyis a test nem építkezik, hanem túlélő üzemmódba kapcsol.

CANNES, FRANCE - MAY 12: Jury Member Demi Moore poses during the Jury photocall at the 79th annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 12, 2026 in Cannes, France. (Photo by Aurore Marechal/Getty Images)
Egyre többen aggódnak a színésznőért. 
Forrás: Getty Images Europe

Plasztikai sebészek is megszólaltak az ügyben

Idősebb korban a túlzott fogyás nemcsak az arcon válhat látványossá – beesett orcák, hangsúlyos kulcscsontok és csökkenő bőrrugalmasság formájában –, hanem az izmok és a tápanyagraktárak rovására is mehet. Ekkor a bőr már nem úgy, vagy egyáltalán nem termel kollagént, szóval a tónusos test könnyen válhat ijesztően csontossá. 

Persze a találgatások azonnal beindultak, és sokan az olyan fogyást segítő gyógyszereket emlegetik, mint az Ozempic, bár Demi Moore erről nyilvánosan nem beszélt. Egy biztos, a vörös szőnyegen néha nem minden csillogás jelent egészséget, még akkor sem, ha kamera azt hiszi. 

Ezek is érdekelhetnek:

Demi Moore csodás ruhában jelent meg Cannes-ban: erről a testrészéről beszél most mindenki − Fotó

A cannes-i filmfesztivál nyitónapján rengeteg sztár jelent meg, de a legnagyobb feltűnésst Demi Moore keltette.

Megható, sosem látott családi fotókkal köszöntötte fel Bruce Willist Demi Moore − Képeken a színész és unokája

Az Instagramon is boldog születésnapot kívánt Demi Moore egykori férjének. A 71 éves Bruce Willist a színésznő olyan képekkel köszöntötte fel, ahol unokájával, Louettával látható.

Demi Moore túllépett a múlt sérelmein? Ezt mondta volt férjéről, Ashton Kutcherről

Demi Moore és Ashton Kutcher 2013-as válásuk óta úgy tűnik, rendezték korábbi ellentéteiket, és ma már mindketten büszkék a másik karrierbeli sikereire.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu