Sokkoló fotók: Demi Moore drasztikus fogyása miatt már az orvosok is aggódnak – Teste önmagát emésztheti

A 2026-os cannes-i filmfesztiválon nemcsak a vörös szőnyeg ruhakölteményei keltettek figyelmet, hanem egy olyan megjelenés is, ami aggodalmat váltott ki. A 63 éves Demi Moore ugyanis annyira karcsúnak tűnt, hogy mindenkiben felmerült a kérdés: „Jól van?”

Demi Moore ijesztően nézett ki a filmfesztiválon.

Demi Moore aggasztó fogyása miatt kongatják a vészharangot – Szakértők szerint a teste „önmagát emésztheti"

Szakértők szerint az extrém fogyás az izomvesztés jeleit is elfedheti.

A Hollywoodban népszerű fogyasztó gyógyszerek neve is felmerült a találgatások között.

A színésznő, aki idén a cannes-i fesztivál zsűritagjaként vesz részt, látványosan vékonyabbnak tűnik, mint korábban, pedig valljuk be, eddig se panaszkodhatott. Bár Hollywoodban a „minél vékonyabb, annál jobb” szabály sokszor még mindig íratlan törvénynek számít, egészségügyi szakértők szerint van egy pont, ahol a „fitt” már nem feltétlenül jelent egészségeset.

Egy funkcionális táplálkozási szakértő szerint Moore karjai azért tűnhetnek tónusosnak, mert az alacsony testzsírszázalék optikailag hangsúlyosabbá teszi az izmokat. Ez azonban nem feltétlenül a jó kondíció jele. Sőt, tartós kalóriadeficit esetén a szervezet akár saját izomszövetet is lebont energiaforrásként. Vagyis a test nem építkezik, hanem túlélő üzemmódba kapcsol.

Egyre többen aggódnak a színésznőért.

Plasztikai sebészek is megszólaltak az ügyben

Idősebb korban a túlzott fogyás nemcsak az arcon válhat látványossá – beesett orcák, hangsúlyos kulcscsontok és csökkenő bőrrugalmasság formájában –, hanem az izmok és a tápanyagraktárak rovására is mehet. Ekkor a bőr már nem úgy, vagy egyáltalán nem termel kollagént, szóval a tónusos test könnyen válhat ijesztően csontossá.

Persze a találgatások azonnal beindultak, és sokan az olyan fogyást segítő gyógyszereket emlegetik, mint az Ozempic, bár Demi Moore erről nyilvánosan nem beszélt. Egy biztos, a vörös szőnyegen néha nem minden csillogás jelent egészséget, még akkor sem, ha kamera azt hiszi.

