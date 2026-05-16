Derékfájós pólótrend érkezett a pasik szekrényébe - Szerinted szexi vagy ciki?

Van az a pillanat, amikor a divat hirtelen újra elővesz valamit, amiről azt hittük, hogy örökre elástuk a ’80-as évek mélyére. Most pontosan ez történt a férfi crop toppal, vagy ahogy a net népe keresztelte: derékfájós pólóval. Mert hát valljuk be, amikor egy férfi pólója a köldöke fölött végződik, az emberben nem feltétlenül a „wow, de menő!” érzés tör fel, hanem inkább a „biztos, hogy nem fázol meg, tesó?”

Will Smith fia már évek óta hordja a férfi crop topot.

A férfi crop top eredetileg a '80-as években volt menő, amikor Bruce Springsteen és Prince is büszkén villantotta meg a hasát. Akkoriban ez a póló a vagányság, az edzettség és a szabadság szimbóluma volt. Aztán jött a '90-es évek oversized-őrülete, és a rövidre vágott felsők szépen visszakerültek a szekrény mélyére. És ott is maradtak, egészen mostanáig.

Ugyanis 2025-ben újra itt van, és a TikTok meg az Instagram tele van crop topos pasikkal. Az énekesek és influenszerek ( Lil Nas X, Bad Bunny vagy Harry Styles) bátran mutogatják a hasukat, és valószínűleg közben még jól is érzik magukat. A kommentelők fele persze odavan érte, a másik fele meg jeges vizes borogatást keres a szemére, amiért látta, amit látott.

És hogy miért pont most jött vissza ez a trend?

A divatvilág szerint a férfi testpozitív megjelenítésének új hulláma miatt. A crop top ma már nemcsak a „menő, kigyúrt srácok” kiváltsága, hanem egyfajta önkifejezés. Mert ha egy férfi képes felvenni egy haspólót, és közben jól érzi magát benne, az bizony egyfajta divatbátorság. Bár mi ettől függetlenül azért a szülői vacsorát kihagynánk ebben az outfitben egy pasival.

A crop top már a divatvilágot is meghódította.

Persze tény, hogy nem mindenkinek áll jól. A férfi crop top látványa akkor működik, ha alatta ott van az a bizonyos „V” – az a kis izomrajzolat, ami a has alsó részén fut, és amit sokan csak „Hollywood V-nek” hívnak. Ha viszont a póló alatt inkább kényelemhas vagy ebédutáni puffadás található, a végeredmény már nem annyira divatos, mint inkább… nos, kínos.

A trend kritikusai szerint a férfi crop top a tipikus „jó ötlet volt a kifutón, de az utcán inkább fázni fogsz” kategória. A rajongók viszont azt mondják, végre valami új, ami nem csak a nőket sarkallja arra, hogy merjenek megmutatni egy kis bőrt.

Az viszont tény, hogy a derékfájós póló most épp a figyelem középpontjában van. Lehet szeretni, lehet rajta nevetni, de figyelmen kívül hagyni lehetetlen. És ha a párod hirtelen crop topban jelenik meg előtted, ne ítélj elsőre: lehet, hogy csak a divatot próbálja követni. Vagy épp csak rosszul mosta ki a kedvenc felsőjét.

Akárhogy is, a férfi crop top visszatért és velünk marad, amíg a pasik dereka bírja a hideget.