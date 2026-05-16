Mindenki erre a módszerre esküszik narancsbőr ellen - Tarol TikTokon a filléres trükk

Változtasd meg a nyirokkeringésedet és vedd fel a harcot a narancsbőrrel egyetlen kefe segítségével! A legújabb bőrápolási trend a száraz kefélés, és a TikTokon most mindenki ezt használja.

A száraz kefélés vagy angolul dry brushing egy bőrápolási technika, amely nemcsak a hámlasztásban, de a nyirokkeringés beindításában is csodákat tesz. Nézd meg, miért van mindenki oda TikTokon ezért a keféért!

Mi az a száraz kefélés?
A száraz kefélés egy nyirokkeringést beindító bőrápolási technika, amelyhez egy természetes, durva sörtés kefét használnak. Ennél a bőrradírozó, vérkeringést serkentő módszernél a bőrt szárazon, lehetőleg zuhanyzás előtt, természetes kefével végig kefélik, erőteljes mozdulatokkal, és meghatározott irányba. TikTokon és Instagramon több milliós nézettségű videókat láthatsz, ahol az előtte és utána készült képek elképesztő eredményeket mutatnak. 

Milyen előnyei vannak a száraz kefélésnek? 

  • Eltávolítja az elhalt hámsejteket, így puhább, simább bőrfelszínt eredményez.
  • Serkenti a vérkeringést és fokozza a nyirokkeringést, ezáltal segít a méreganyagok kiürülésében és a test vizesedése ellen is jótékony lehet. 
  • Tökéletes előkészítője lehet a zuhanyzásnak és az azt követő testápolási rutinodnak. 
  • Csökkentheti a narancsbőr megjelenését, ha rendszeresen használod. 
Így használd a kefét a testeden

Mindig lentről, a lábfejedtől felfelé kezd el a kefélést, és lassan a szíved felé haladj. Lábfejtől a combok felé, kézfejtől a vállakig, hason körkörösen, a köldök körül. Ne túl nagy erővel csináld mert az akár fájdalmas is lehet, de határozott mozdulatokkal dolgozz. A kipirosodás teljesen normális, hiszen beindult a vérkeringés, de ha bőrirritációt vagy kellemetlenséget tapasztalsz, ne folytasd. A száraz kefélés nagyjából 5-10 percet vesz igénybe, és ha ezt a testápolási rutint minden héten végzed, elképesztő eredményeket fogsz látni. Ezután zuhanyozz alaposan, hogy az elhalt hámsejteket lemosd magadról. Nagyon fontos, hogy mindig hidratálj utána egy krémes testápolóval vagy testvajjal. 

