Volt idő, amikor a nászútra az anyós is ment: a 19. században még teljesen mást jelentett, mint ma

Manapság természetesnek vesszük, hogy a lakodalom után az ifjú pár elvonul néhány napra, hogy kettesben legyen. Azonban nem mindig ez volt a mézeshetek célja. A nászút tradíciója évszázadokra nyúlik vissza, igaz, szerepe akkor még gyökeresen más volt.

Évszázados hagyományra vezethető vissza a nászút története.

Forrás: Universal Images Group Editorial

Fejezetek a nászutak történetéből A 19. században jelent meg a szokás, eredetileg az esküvőről kimaradt rokonokat látogatták.

A közlekedés fejlődése szélesebb rétegnek tette a nászút szolgáltatásait elérhetővé.

Ma ismert formája a 20. századra szilárdult meg.

Elrendezett házasság a nászutas lakosztályban

A házassággal kapcsolatos szokások szerteágazóak, és a kifejezések is módosultak az idők folyamán, úgy tartják, hogy az 5. századi Európában kezdődött a hagyomány. Ugyanis a szokás úgy tartotta, hogy a friss házasoknak egy hónapra (holdtöltére) elegendő mézsört adtak, amit a menyegző utáni hónapban kellett fogyasztaniuk, hogy a termékenységet és boldogságot fenntartsák. Innen ered a mézeshetek kifejezés, amit a házasság első pár hetének tartottak. (Hovatovább elképzelhető, hogy ez csak a viktoriánus kor által romantizált történelem értelmezéséből ered.)

Azonban a középkorban nem igen volt szó a mai értelemben vett nászútról, csak a kora újkorban jelentek meg a házasságkötést követő rapid utazások. Ezeket nem a földeken robotoló parasztok, hanem az arisztokraták csinálták, VIII. Henrik és Boleyn Anna például a Thornbury kastélyban töltötték egyházrepesztő frigyük elejét.

A nászút lehetővé tette a fiatalok számára, hogy azokat a rokonokat, barátokat is végiglátogassák, akik nem tudták tiszteletüket tenni a házasságkötésen. Éppen ezért gyakori volt, hogy barátok, szülők is elkísérték az ifjú párt.

Egy pár héttől pár hónapig terjedő utazásnak azért is volt fontos szerepe az újkorban, mert egészen a huszadik századig az elrendezett házasságok voltak a jellemzők. A kiruccanás volt számukra az első lehetőség, hogy kettesben legyenek, alaposabban megismerkedjenek. Az Angliából indult szokás hamarosan az egész kontinensen elterjedt, 1820-a évekere már valamennyi arisztokrata számára alapvetés volt az utazás. Sok tiltott, rangon aluli házasság esetén a nászút pedig egyfajta menekülést jelentett, elrejtőzhettek az ellenzők elől, beteljesíteni a nászt.