Volt idő, amikor a nászútra az anyós is ment: a 19. században még teljesen mást jelentett, mint ma

Bába Dorottya
2026.02.26.
A mézeshetek szerepe teljesen más volt az idők kezdetén, mint napjainkban. Amikor a nászút alatt koktélt szürcsölgetünk a szálloda halljában, jusson eszünkbe, hogy egy évszázados tradíció fejezetei vagyunk.

Manapság természetesnek vesszük, hogy a lakodalom után az ifjú pár elvonul néhány napra, hogy kettesben legyen. Azonban nem mindig ez volt a mézeshetek célja. A nászút tradíciója évszázadokra nyúlik vissza, igaz, szerepe akkor még gyökeresen más volt.

A nászút lévő pár festménye.
Évszázados hagyományra vezethető vissza a nászút története.
Forrás: Universal Images Group Editorial

Fejezetek a nászutak történetéből

  • A 19. században jelent meg a szokás, eredetileg az esküvőről kimaradt rokonokat látogatták.
  • A közlekedés fejlődése szélesebb rétegnek tette a nászút szolgáltatásait elérhetővé.
  • Ma ismert formája a 20. századra szilárdult meg.

Elrendezett házasság a nászutas lakosztályban

A házassággal kapcsolatos szokások szerteágazóak, és a kifejezések is módosultak az idők folyamán, úgy tartják, hogy az 5. századi Európában kezdődött a hagyomány. Ugyanis a szokás úgy tartotta, hogy a friss házasoknak egy hónapra (holdtöltére) elegendő mézsört adtak, amit a menyegző utáni hónapban kellett fogyasztaniuk, hogy a termékenységet és boldogságot fenntartsák. Innen ered a mézeshetek kifejezés, amit a házasság első pár hetének tartottak. (Hovatovább elképzelhető, hogy ez csak a viktoriánus kor által romantizált történelem értelmezéséből ered.)

Azonban a középkorban nem igen volt szó a mai értelemben vett nászútról, csak a kora újkorban jelentek meg a házasságkötést követő rapid utazások. Ezeket nem a földeken robotoló parasztok, hanem az arisztokraták csinálták, VIII. Henrik és Boleyn Anna például a Thornbury kastélyban töltötték egyházrepesztő frigyük elejét.

A nászút lehetővé tette a fiatalok számára, hogy azokat a rokonokat, barátokat is végiglátogassák, akik nem tudták tiszteletüket tenni a házasságkötésen. Éppen ezért gyakori volt, hogy barátok, szülők is elkísérték az ifjú párt.

Egy pár héttől pár hónapig terjedő utazásnak azért is volt fontos szerepe az újkorban, mert egészen a huszadik századig az elrendezett házasságok voltak a jellemzők. A kiruccanás volt számukra az első lehetőség, hogy kettesben legyenek, alaposabban megismerkedjenek. Az Angliából indult szokás hamarosan az egész kontinensen elterjedt, 1820-a évekere már valamennyi arisztokrata számára alapvetés volt az utazás. Sok tiltott, rangon aluli házasság esetén a nászút pedig egyfajta menekülést jelentett, elrejtőzhettek az ellenzők elől, beteljesíteni a nászt.

Nászút egy 19. századi festményen.
Ha nászútról van szó, érdemes a 19. századból kiindulni.
Forrás:  Getty Images

Ipari forradalom és nászút

Csak az 1870-es évektől volt jellemző, hogy a friss házasok kettesben mennek nászútra, a vasút elterjedésével és a közlekedés felgyorsulásával egyre szélesebb körök számára lett elérhető a divatos nászutas helyszínek elérése. Ekkor már nem elsősorban az ismerkedés volt a cél, hanem a család vagyoni helyzetének megmutatása.

Paradox módon a nászutak hossza épp akkor kezdett rövidülni, amikor az státusszimbólummá vált.

A század közepére már a munkásosztály is ki bírta pengetni a mézeshetek költségeit, a gazdagok pedig több hetes körutakkal emelték a tétet. A századfordulóra az autó, repülés is megjelent így már távolabbi tájakat is felfedeztek a fiatalok. Ekkoriban kezdték bizonyos desztinációk nászutas helyszínként reklámozni magukat: a Niagara-vízesés, Párizs, valamint az Amalfi-partvidék is.

A második világháborút követően a nászút szinte önálló ágazattá vált a turizmuson belül, kialakult a nászút ma ismert romantikus jellege. Ekkortól jelentkem meg a szállodák nászutas lakosztályai. Később a szexuális forradalom jókora romantikát és huncutságot csempészett a koncepcióba. Napjainkban oly sok mindenhez hasonlóan a nászutakat is ide-oda lökdösik a különböző trendek, de mára jobbára egy rövid kiruccanást jelent, ahol az ifjú pár egy kis időre kivonulhat a világot uraló káoszból.

A nászút története dióhéjban

Ugyan nászútra menni teljesen mást jelentett a viktoriánus korban, mint a 2020-as években, relevanciáját a mai napig nem vesztette el, csupán szerepe alakult át. Ami korábban a társadalmi elvárásokról és ismerkedésről szólt, az ma már az önmegvalósítás és pihenés kötelező eleme.

